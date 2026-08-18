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Románia
víztározó

Ceausescu-kori óriás tért vissza Romániában: epekedett érte az egész környék, most megkapták

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Tizenkét év után ismét üzembe helyezték a Bihar megyei Lesu-víztározót, amelyet súlyos szivárgások miatt kellett kiüríteni. A Ceausescu-korszakban épült létesítmény nemcsak az árvizek és az aszály elleni védekezésben kap fontos szerepet: a helyiek víztározótól a turizmus újjáéledését is várják tőle.
VG
2026.08.18, 15:54
Frissítve: 2026.08.18, 15:55

Befejeződött a Lesu-gát rehabilitációja Romániában, a Bihar megyei víztározót csaknem tizenkét év után fokozatosan ismét üzembe helyezik – írta az Adevarul.

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Ismét üzembe helyezték a Bihar megyei Lesu-víztározót, amelyet súlyos szivárgások miatt kellett kiüríteni / Fotó: Hemis via AFP

A Pokol-völgyében – románul Valea Iadului – található létesítményt még a kommunista rendszer idején építették. Az elmúlt több mint egy évtizedben azonban a tározó helyén jórészt csak egy hegyi patak folyt: a medencét 2015-ben teljesen le kellett ereszteni, miután olyan szivárgásokat észleltek, amelyek már a gát biztonságos működését veszélyeztették.

A víz visszatérése ezért nem csupán látványos változást hoz a tájban. A tározó ismét fontos víztartalékot jelenthet a térségnek, segítheti az aszály elleni védekezést, mérsékelheti az árvizek hatását, és új lendületet adhat a hosszú ideje visszaeséssel küzdő helyi turizmusnak.

Százmillió lejes munka kezdődött a Ceausescu-kori gáton

A rehabilitáció 2025 májusában indult el, a kivitelezőknek így alig több mint egy évük volt a nagyszabású beavatkozásra. A beruházást a román helyreállítási tervből, vagyis a PNRR-ből finanszírozták.

A munkálatok értéke áfa nélkül 113,18 millió lej volt. A Lesu az egyetlen olyan romániai gát, amelynek felújítását ebből a finanszírozási konstrukcióból sikerült befejezni. Eredetileg több mint egy tucat hasonló létesítmény korszerűsítésével számoltak, ezek közül azonban csak ez a projekt jutott el a megvalósításig.

A hatóságoknak nem egyszerűen a régi szerkezetet kellett kijavítaniuk. Beavatkoztak a gát testébe, új vízzáró és vízelvezető megoldásokat építettek ki, korszerűsítették a hidromechanikai berendezéseket, valamint az üzemeltetéshez és a beavatkozásokhoz szükséges infrastruktúrát is.

A létesítményt modern, digitalizált megfigyelőrendszerrel szerelték fel. Az új eszközök valós időben továbbítják az adatokat többek között

  • a szivárgásokról,
  • a víz mennyiségéről és hőmérsékletéről,
  • a vízszintekről és a vízhozamról,
  • valamint a berendezések működéséről.

Ennek köszönhetően az üzemeltetők gyorsan észlelhetik a gát viselkedésében bekövetkező változásokat. A szivárgások megfigyelésére optikai szálas rendszert is telepítettek.

Nem töltik fel azonnal a teljes víztározót

A Lesu-víztározó bruttó befogadóképessége 28,3 millió köbméter. A hatóságok azonban nem engedik vissza egyszerre ezt a vízmennyiséget: a májusban elkezdett feltöltést több lépcsőben, folyamatos műszaki ellenőrzés mellett végzik.

Az első szakaszban a tározót csak mintegy tizenöt százalékig, körülbelül ötmillió köbméter vízzel töltötték fel. Ezzel azt vizsgálták, hogyan viselkedik valós terhelés alatt a felújított gátszerkezet, az új szigetelés és a korszerűsített gépészet.

A vízszintet csak akkor emelhetik tovább, ha a mérések alapján minden rendszer megfelelően működik. A cél, hogy a létesítmény idővel ismét teljes mértékben elláthassa vízgazdálkodási feladatait.

A román környezetvédelmi minisztérium közlése szerint a gát kulcsszerepet játszik az árhullámok mérséklésében, a vízhozam szabályozásában és a térség vízkészleteinek kezelésében.

A természetvédelmet is beépítették a projektbe

A felújítás során nemcsak a gát biztonságára koncentráltak. Halátjárót építettek, amely helyreállítja a vízi élővilág számára fontos ökológiai kapcsolatot a Pokol-völgyében.

Három, növényzettel borított úszó szigetet is elhelyeztek a tározónál. Ezek új élőhelyeket biztosítanak, miközben természetes módon hozzájárulhatnak a víz szűréséhez. Külön rendszert építettek a hordalék, az uszadékfa és a vízen lebegő hulladék felfogására, a létesítmény energiaellátását pedig napelemek is segítik.

Diana Buzoianu román környezetvédelmi miniszter szerint ez az első olyan gátfelújítás az országban, amelynél a környezetvédelmi megoldásokat nem különálló elemként, hanem a beruházás szerves részeként kezelték.

Az egész környék visszavárta a vizet

A Lesu-tó eltűnése az elmúlt évtizedben a térség idegenforgalmát is visszavetette. A Bihar-hegységben fekvő tározó korábban kedvelt kirándulóhely volt, a tóparti szálláshelyek, vendéglátók és más turisztikai vállalkozások azonban hosszú évekre elveszítették az egyik legfontosabb vonzerőt.

Marcel Dragos, Bihar megye prefektusa szerint a felújított gát az aszályos időszakokban az egész térség vízellátási gondjain enyhíthet, emellett a környék turisztikai fejlődését is segítheti. A projekt jelentőségét növeli, hogy a térségnek egyre gyakrabban kell egyszerre felkészülnie a szárazságra és a szélsőséges árvizekre.

A Ceausescu-kori létesítmény visszatérése így egyszerre vízügyi, környezetvédelmi és idegenforgalmi esemény. A tározó teljes feltöltése még időt vesz igénybe, de tizenkét év után ismét megjelent a víz azon a helyen, ahol több mint egy évtizeden át csak egy hegyi patak emlékeztetett az egykori tóra.

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