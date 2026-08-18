Ceausescu-kori óriás tért vissza Romániában: epekedett érte az egész környék, most megkapták

Befejeződött a Lesu-gát rehabilitációja Romániában, a Bihar megyei víztározót csaknem tizenkét év után fokozatosan ismét üzembe helyezik – írta az Adevarul.

Ismét üzembe helyezték a Bihar megyei Lesu-víztározót, amelyet súlyos szivárgások miatt kellett kiüríteni / Fotó: Hemis via AFP

A Pokol-völgyében – románul Valea Iadului – található létesítményt még a kommunista rendszer idején építették. Az elmúlt több mint egy évtizedben azonban a tározó helyén jórészt csak egy hegyi patak folyt: a medencét 2015-ben teljesen le kellett ereszteni, miután olyan szivárgásokat észleltek, amelyek már a gát biztonságos működését veszélyeztették.

A víz visszatérése ezért nem csupán látványos változást hoz a tájban. A tározó ismét fontos víztartalékot jelenthet a térségnek, segítheti az aszály elleni védekezést, mérsékelheti az árvizek hatását, és új lendületet adhat a hosszú ideje visszaeséssel küzdő helyi turizmusnak.

Százmillió lejes munka kezdődött a Ceausescu-kori gáton

A rehabilitáció 2025 májusában indult el, a kivitelezőknek így alig több mint egy évük volt a nagyszabású beavatkozásra. A beruházást a román helyreállítási tervből, vagyis a PNRR-ből finanszírozták.

A munkálatok értéke áfa nélkül 113,18 millió lej volt. A Lesu az egyetlen olyan romániai gát, amelynek felújítását ebből a finanszírozási konstrukcióból sikerült befejezni. Eredetileg több mint egy tucat hasonló létesítmény korszerűsítésével számoltak, ezek közül azonban csak ez a projekt jutott el a megvalósításig.

A hatóságoknak nem egyszerűen a régi szerkezetet kellett kijavítaniuk. Beavatkoztak a gát testébe, új vízzáró és vízelvezető megoldásokat építettek ki, korszerűsítették a hidromechanikai berendezéseket, valamint az üzemeltetéshez és a beavatkozásokhoz szükséges infrastruktúrát is.

A létesítményt modern, digitalizált megfigyelőrendszerrel szerelték fel. Az új eszközök valós időben továbbítják az adatokat többek között

a szivárgásokról,

a víz mennyiségéről és hőmérsékletéről,

a vízszintekről és a vízhozamról,

valamint a berendezések működéséről.

Ennek köszönhetően az üzemeltetők gyorsan észlelhetik a gát viselkedésében bekövetkező változásokat. A szivárgások megfigyelésére optikai szálas rendszert is telepítettek.