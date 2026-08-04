Olyan számot közölt a Wizz Air, amire kevesen számíthattak: rogyásig vannak a fapados gépei, brutális a növekedés

A Wizz Air 8,36 millió utast szállított 2026 júliusában, ami 31,6 százalékos növekedés az előző év azonos hónapjához képest – derült ki a légitársaság lapunkhoz eljuttatott forgalmi jelentéséből.

Júliusban elindult a Wizz Holidays nevű üdülési platform is / Fotó: Havran Zoltán/Világgazdaság

A rendelkezésre álló ülőhelyek száma ennél valamivel lassabban, 30,4 százalékkal emelkedett: a tavaly júliusi 6,84 millió után az idén már 8,91 millió férőhelyet kínált a légitársaság. Mivel az utasforgalom gyorsabban nőtt a kapacitásnál, a járatok kihasználtsága 92,8 százalékról 93,7 százalékra javult.

A júliusi teljesítmény a nyári szezon további gyorsulását jelzi. Júniusban még 27 százalékos éves növekedést mért a Wizz Air az utasok számában, ezt haladta meg a következő hónap csaknem 32 százalékos bővülése.

Egy év alatt 76 millió utas

A gördülő tizenkét hónapos adatok alapján 76,02 millió foglalt utast regisztrált a Wizz Air, 16,2 százalékkal többet az egy évvel korábbi 65,44 milliónál. A társaság ugyanezen időszakban 83,68 millió ülőhelyet kínált, ami 16,5 százalékos kapacitásbővítést jelent.

Hosszabb időtávon ugyanakkor a kihasználtság enyhén romlott. A gördülő tizenkét hónap átlagos töltöttségi mutatója az egy évvel korábbi 91,1 százalékról 90,8 százalékra csökkent. Ez arra utal, hogy a jelentős kapacitásnövelést az utasforgalom csaknem, de nem teljesen tudta követni.

A Wizz Air jelenleg 269 Airbus A320-as és A321-es repülőgépet üzemeltet. A légitársaság a 2026-os pénzügyi évben összesen 69,7 millió utast szállított.

Három új bázist nyit a légitársaság

A társaság júliusban két új spanyolországi bázist is bejelentett. Madridban és Valenciában november elejétől két-két repülőgépet állomásoztat, és összesen tíz új belföldi, valamint három nemzetközi útvonalat indít.

Ugyancsak novemberben nyílik meg a Wizz Air új pristinai bázisa Koszovóban, ahová egy Airbus A321neo repülőgépet telepítenek. A bővítés részeként három új járat indul

Brüsszel-Charleroi,

Karlsruhe–Baden-Baden

és Bázel–Mulhouse

repülőterére. Az új repülőgép és a sűrűbb járatok a társaság várakozása szerint jövőre mintegy félmillió további ülőhelyet jelentenek majd. Júliusban elindult a Wizz Holidays nevű üdülési platform is, amelyen a repülőjegyeket szállással és repülőtéri transzferrel lehet egy csomagban lefoglalni.