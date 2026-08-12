Újabb erdélyi városban nyit bázist a Wizz Air

Újabb erdélyi nagyvárosban bővít a Wizz Air. „2026 decemberétől a Brassó-Vidombák Nemzetközi Reptér lesz a bázisa egy Airbus A312neo gépnek, s így Brassó lesz a vállalat tizedik működési bázis Romániában- írja a Maszol.

Erdélyben nyit újabb bázist a Wizz Air. Fotó: NurPhoto via AFP

A vállalt azt közölte, hogy négy új célállomással jön létre összeköttetés, ezek:

Kisinyov,

Barcelona,

Madrid,

Karlsruhe/Baden-Baden), így már 7 ország 15 városába lehet majd eljutni Brassóból a Wizz Air járataival.

A magyar fapados légitársaság 2023 augusztusa óta repül a dél-erdélyi légikikötőből. A helyi megyei önkormányzat adatai szerint mostanáig 800 ezer utast szállítottak a Wizz Air brassói járatai. „Az utóbbi három évben, a brassói repülőtéren folytatott szakadatlan tevékenységünkkel bebizonyítottuk hosszú távú elkötelezettségünket a régió iránt. (…) Románia egy kulcsfontosságú piac a Wizz Air számára” – nyilatkozta Radó András a légitársaság kommunikációs igazgatója.

A Wizz Air évek óta piacvezető Romániában, két évtizede, 2006 óta van jelen, mintegy 1900 dolgozót foglalkoztat. A diszkont légitársaság 14 romániai várost köt össze 26 országban található 83 célállomással. Ez 230 útvonal összesen.

Veszteséget produkált a Wizz Air

Múlt heti jelentése alapján megírtuk, hogy a Wizz Air az előző év azonos időszakában elért szerény nyereség után méretes veszteséggel zárta üzleti éve június végén lezárt első negyedét. Csaknem 200 millió eurós, egészen pontosan 198 millió eurós veszteséget halmoztak fel a június végével zárult három hónapban - közölte a légitársaság múlt héten. A diszkont szolgáltató egy évvel korábban még 38,4 millió euró nyereséget ért el üzleti éve április elsején kezdődő első negyedében. A bevételek éves bázison ugyanakkor 5,5 százalékkal, 1,51 milliárd euróra emelkedtek, ami alig maradt el az elemzők által várt 1,54 milliárd eurótól.