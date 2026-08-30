Tömeges boltbezárás az XXXLutz táján, nagy bajban van a német bútorláncmárkájuk – a végkiárusítás eszközéhez nyúlnak

A német bútorpiac nehéz helyzete a kereskedőket is egyre inkább arra kényszeríti, hogy racionalizálják működésüket. A felerészben a magyar vásárlók körében is ismert XXXLutz tulajdonában álló Roller az érintett üzletekben kiárusításokat indított.

Tömegesen zárja be a részben az XXXLutz csoport tulajdonában álló Roller bútoráruház az üzleteit Németországban (illusztráció)

Fotó: Olga Hofmann

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A Roller düsseldorfi, Flingern városrészben, a B8-Centerben működő áruháza november végéig marad nyitva. Az üzletben már megkezdődött a kiárusítás, amelyet az üzlet előtt elhelyezett táblák is jeleznek.

A kerpeni és a rendsburgi üzlet még korábban, október végén zárhat be.

Ezzel az elmúlt mintegy másfél évben tízre nő azoknak a Roller-üzleteknek a száma, amelyek bezártak vagy rövid időn belül megszüntetik működésüket.

A vállalat a döntést elsősorban a bútorpiac tartósan nehéz környezetével és üzlethálózatának átfogó felülvizsgálatával indokolja.

„A bútor-kiskereskedelemben fennálló tartósan nehéz piaci körülmények és üzlethálózatunk átfogó felülvizsgálata miatt a düsseldorfi Roller áruház november végéig befejezi működését” – közölte a társaság a Rheinische Posttal.

A vállalat szerint a cél nem a német piac elhagyása, hanem egy hatékonyabban működő, „nagy teljesítményű főüzlethálózat” kialakítása. A Roller korábban is hangsúlyozta, hogy nem tervez általános kivonulást Németországból, és a nyereséges üzletekbe további beruházásokat is tervez.

Mintegy 110 üzletet működtet a Roller

A Roller 1969 óta van jelen a német piacon, és az ország egyik legismertebb bútor-diszkontlánca. A társaság jelenleg mintegy 110 üzletet működtet, alkalmazottainak száma megközelíti a négyezret.

A vállalat fele a német Tessner konszern tulajdonában van, a másik 50 százalék pedig az osztrák XXXLutz csoporté.

Utóbbi Európa egyik legnagyobb bútor-kiskereskedelmi vállalatcsoportja: mintegy 27 ezer munkavállalót foglalkoztat, és 14 országban több mint 400 üzletet működtet. A csoport 2024-ben 6,4 milliárd eurós éves árbevételt ért el.

A Roller üzletbezárásai ugyanakkor nem feltétlenül jelentik az általános visszavonulást az XXXLutz részéről.

Csehországban például a csoport az elmúlt években éppen bővítette fizikai üzlethálózatát. 2024 novemberében Hradec Královéban nyitotta meg tizenkettedik csehországi XXXLutz áruházát, miközben a Möbelix 15, a Kika pedig egy üzlettel van jelen az országban.