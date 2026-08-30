Tömeges boltbezárás az XXXLutz táján, nagy bajban van a német bútorláncmárkájuk – a végkiárusítás eszközéhez nyúlnak
A német bútorpiac nehéz helyzete a kereskedőket is egyre inkább arra kényszeríti, hogy racionalizálják működésüket. A felerészben a magyar vásárlók körében is ismert XXXLutz tulajdonában álló Roller az érintett üzletekben kiárusításokat indított.
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A Roller düsseldorfi, Flingern városrészben, a B8-Centerben működő áruháza november végéig marad nyitva. Az üzletben már megkezdődött a kiárusítás, amelyet az üzlet előtt elhelyezett táblák is jeleznek.
A kerpeni és a rendsburgi üzlet még korábban, október végén zárhat be.
Ezzel az elmúlt mintegy másfél évben tízre nő azoknak a Roller-üzleteknek a száma, amelyek bezártak vagy rövid időn belül megszüntetik működésüket.
A vállalat a döntést elsősorban a bútorpiac tartósan nehéz környezetével és üzlethálózatának átfogó felülvizsgálatával indokolja.
„A bútor-kiskereskedelemben fennálló tartósan nehéz piaci körülmények és üzlethálózatunk átfogó felülvizsgálata miatt a düsseldorfi Roller áruház november végéig befejezi működését” – közölte a társaság a Rheinische Posttal.
A vállalat szerint a cél nem a német piac elhagyása, hanem egy hatékonyabban működő, „nagy teljesítményű főüzlethálózat” kialakítása. A Roller korábban is hangsúlyozta, hogy nem tervez általános kivonulást Németországból, és a nyereséges üzletekbe további beruházásokat is tervez.
Mintegy 110 üzletet működtet a Roller
A Roller 1969 óta van jelen a német piacon, és az ország egyik legismertebb bútor-diszkontlánca. A társaság jelenleg mintegy 110 üzletet működtet, alkalmazottainak száma megközelíti a négyezret.
A vállalat fele a német Tessner konszern tulajdonában van, a másik 50 százalék pedig az osztrák XXXLutz csoporté.
Utóbbi Európa egyik legnagyobb bútor-kiskereskedelmi vállalatcsoportja: mintegy 27 ezer munkavállalót foglalkoztat, és 14 országban több mint 400 üzletet működtet. A csoport 2024-ben 6,4 milliárd eurós éves árbevételt ért el.
A Roller üzletbezárásai ugyanakkor nem feltétlenül jelentik az általános visszavonulást az XXXLutz részéről.
Csehországban például a csoport az elmúlt években éppen bővítette fizikai üzlethálózatát. 2024 novemberében Hradec Královéban nyitotta meg tizenkettedik csehországi XXXLutz áruházát, miközben a Möbelix 15, a Kika pedig egy üzlettel van jelen az országban.
A csoport tavaly év végén azt is bejelentette, hogy felvásárolja a német Porta vállalatcsoportot, amely mintegy 140 üzlettel rendelkezik Németországban, Csehországban és Szlovákiában. A tranzakcióval az Asko üzlethálózat is az XXXLutz érdekeltségébe kerül, amely Csehországban 14 üzletet működtet.
Egész Európában nyomás alatt van a bútoripar
A Roller hálózatának zsugorodása egy szélesebb európai trendbe illeszkedik. A bútoripart egyszerre sújtják a magasabb költségek és a visszafogott kereslet: a háztartások és a vállalatok egyaránt óvatosabban költenek nagyobb értékű berendezési tárgyakra.
Németországban az elmúlt időszakban több jelentős szereplő is nehéz helyzetbe került.
Több mint száz év működés után bezárt például a Möbel Hübner családi vállalkozás, fizetésképtelenségi eljárás indult az Interlübke bútorgyártó ellen, míg a kárpitozott bútorokat gyártó Himolla Polstermöbel szerkezetátalakításon megy keresztül.
A svéd IKEA csehországi üzletága szintén nyomás alatt van:
- például a legutóbbi pénzügyi évben a cseh piacon elért nettó eredménye 36 százalékkal, 748 millió koronára esett vissza;
- mindez annak ellenére történt, hogy a vállalat árbevétele 3 százalékkal, rekordnak számító 13 milliárd koronára nőtt.
A Roller üzletbezárásai így nem elszigetelt vállalati döntésnek tűnnek, hanem annak a jelei, hogy a bútorpiac szereplői Európa-szerte egyre inkább a költségek csökkentésére, a kevésbé jövedelmező üzletek felszámolására és a hatékonyabb működésre koncentrálnak.
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