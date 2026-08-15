Sürgős beavatkozásra volt szükség Európa legnagyobb atomerőművében - ismét leállt a külső áramellátás
Rövid időre teljesen leállt a Zaporizzsjai Atomerőmű (ZNPP) teljes, külső áramellátása augusztus 8-án a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) heti összefoglalója szerint. Ez egy héten belül a harmadik ilyen jellegű áramkimaradás volt, ami rávilágít a telephely törékeny nukleáris biztonsági helyzetére a folyamatban lévő konfliktus közepette – idézi a közlemény a szervezet főigazgatóját, Rafael Mariano Grossit.
Jól teljesít a Zaporizzsjai Atomerőmű biztonsági rendszere
Az utolsó külső távvezeték, amellyel az erőmű elvesztette a kapcsolatot, a 330 kilovoltos (kV) Ferosplavna-1 vezeték. Emiatt automatikusan elindult a létesítmény összes rendelkezésre álló vészhelyzeti dízelgenerátora, és áram alá helyezte az erőmű létfontosságú biztonsági rendszereit. Április 25. óta ez volt a tizeharmadik teljes áramkimaradás a ZNPP-nél.
Március óta kimelten nagy a baj
A ZNPP 750 kV-os fő Dnyiprovszkai távvezetéke már márciusban megsérült, és azóta nem áll rendelkezésre. Igaz, hogy júniusra megjavították a NAÜ által szervezett hatodik tűzszünet során, de nem lehetett újra feszültség alá helyezni, mert súlyosan megsérült a hozzá tartozó, az erőműtől több mint 100 kilométerre északnyugatra lévő elektromos alállomás. Így az erőmű továbbra is egyedül a Feroszplavna-1 külső vezetéket tudja csak használni. Ukrajna Oroszország általi megtámadása előtt (amit a közlemény katonai konfliktusnak nevez) az erőműnek tíz külső vezetéke volt.
„Az egyre gyakoribb áramkimaradások mély aggodalomra adnak okot. A nukleáris biztonság és védelem szempontjából továbbra is elengedhetetlen a megbízható elektromos hálózathoz való csatlakozás” – mondta Rafael Grossi.
Amikor augusztus 8-án rövid időre esett a feszültség a Ferosplavna-1 vezetéken, az erőmű villamosenergia-rendszere a jelentések szerint automatikusan átkapcsolt, és a 330 kV-os kapcsolótermeről vette fel az áramot a tartalék transzformátorok táplálására.
Bár a NAÜ helyszínen lévő csapata nem észlelte a vészhelyzeti dízelgenerátorok aktiválását, továbbra is kapcsolatban áll az erőművel, hogy felmérje az erőmű rendszereinek a hálózati eseményre adott válaszát.
Több víz kellett a pihentető-medencébe, nehogy felforrjon
A NAÜ múlt heti közlése szerint a 750 kV-os Dnyiprovszkai vezeték elhúzódó üzemképtelensége és a telephely dízelüzemanyag-raktárainak újratöltésének nehézségei miatt - amit a térségben zajló katonai tevékenység okozott - ZNPP úgy döntött, hogy mind a hat reaktorblokk pihentető-medencéiben megemeli a vízszintet. Ez meg is történt a NAÜ telephelyen dolgozó csapatának jelentése szerint. A vízszint emelésével tovább tart, amíg a víz felforrhat. Ezzel megnőnek a biztonsági tartalékok egy hosszabb idejű, teljes külső áramellátás esetére, amikor már dízel sincs a generátorok számára, és nem tartható fenn a fűtés.
„Ez egy körültekintő lépés a biztonsági tartalékok megerősítése és a valószínűtlen, de potenciálisan kritikus forgatókönyvekre való felkészülés érdekében. Ugyanakkor nem csökkenti a megbízható, telephelyen kívüli energiaellátás és a NAÜ öt konkrét alapelvének teljes körű tiszteletben tartása iránti sürgős igényt az erőmű védelmében” – mondta Rafael Grossi.
A ZNPP-ben dolgozó NAÜ-csapat továbbra is naponta többször hallott katonai tevékenységet, beleértve robbanásokat is, gyakran olyan távolságokból, amelyek a telephelyhez közelinek tűntek. Az erőmű továbbra is katonai tevékenységről számolt be a közeli Enerhodar városában, ahol az erőmű számos alkalmazottja él, valamint dróntevékenységről a telephelyen és környékén. Az atomerőművet a Roszatom üzemelteti. A létesítmény körüli, illetve a közeli várost érő támadásokban a társaság alkalmazottai is megsérültek, halálos áldozat is volt.
Más ukrán atomerőmű körül is lőnek, és drónok keringenek
Ukrajna más részein a nukleáris létesítmények továbbra is légitámadás-riasztásokat és dróntevékenységet jelentettek.
- A Dél-ukrajnai Atomerőmű szinte naponta jelentett légitámadás-riasztásokat, a múlt hét végén két drónt észlelt.
- A Csernobili Atomerőmű is majdnem naponta jelentett légvédelmi riasztásokat, amelyek száma a hétvégén észrevehetően megnőtt. Ekkor két drónt észleltek.
A NAÜ az átfogó ukrajnai segélyprogramja keretében felszereléseket szállít az ország különböző létesítményeiben a nukleáris biztonság és védelem iránti igények kielégítésére.
A legutóbbi szállítmányok között szerepeltek
- alapellátási és sürgősségi orvosi felszerelések,
- diagnosztikai eszközök,
- betegtámogató felszerelések és kapcsolódó fogyóeszközök a szlavuticsi Elsődleges Egészségügyi Ellátó Központ számára;
- egy lélegeztetőgép a SUNPP-t támogató kórháznak;
- nyolc alfa-detektor az SSE Ökocentrum számára;
- valamint védőmaszkok és gázszűrők a rivnei atomerőműnek.
Ezeket a szállításokat Kanada, a Cseh Köztársaság, Japán és Svédország finanszírozza.