Sürgős beavatkozásra volt szükség Európa legnagyobb atomerőművében - ismét leállt a külső áramellátás

Rövid időre teljesen leállt a Zaporizzsjai Atomerőmű (ZNPP) teljes, külső áramellátása augusztus 8-án a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) heti összefoglalója szerint. Ez egy héten belül a harmadik ilyen jellegű áramkimaradás volt, ami rávilágít a telephely törékeny nukleáris biztonsági helyzetére a folyamatban lévő konfliktus közepette – idézi a közlemény a szervezet főigazgatóját, Rafael Mariano Grossit.

Egyre kihívásosabb a Zaporizzsjai Atomerőmű áramellátása/Fotó: Dmytro Smolyenko / AFP

Jól teljesít a Zaporizzsjai Atomerőmű biztonsági rendszere

Az utolsó külső távvezeték, amellyel az erőmű elvesztette a kapcsolatot, a 330 kilovoltos (kV) Ferosplavna-1 vezeték. Emiatt automatikusan elindult a létesítmény összes rendelkezésre álló vészhelyzeti dízelgenerátora, és áram alá helyezte az erőmű létfontosságú biztonsági rendszereit. Április 25. óta ez volt a tizeharmadik teljes áramkimaradás a ZNPP-nél.

Március óta kimelten nagy a baj

A ZNPP 750 kV-os fő Dnyiprovszkai távvezetéke már márciusban megsérült, és azóta nem áll rendelkezésre. Igaz, hogy júniusra megjavították a NAÜ által szervezett hatodik tűzszünet során, de nem lehetett újra feszültség alá helyezni, mert súlyosan megsérült a hozzá tartozó, az erőműtől több mint 100 kilométerre északnyugatra lévő elektromos alállomás. Így az erőmű továbbra is egyedül a Feroszplavna-1 külső vezetéket tudja csak használni. Ukrajna Oroszország általi megtámadása előtt (amit a közlemény katonai konfliktusnak nevez) az erőműnek tíz külső vezetéke volt.

„Az egyre gyakoribb áramkimaradások mély aggodalomra adnak okot. A nukleáris biztonság és védelem szempontjából továbbra is elengedhetetlen a megbízható elektromos hálózathoz való csatlakozás” – mondta Rafael Grossi.

Amikor augusztus 8-án rövid időre esett a feszültség a Ferosplavna-1 vezetéken, az erőmű villamosenergia-rendszere a jelentések szerint automatikusan átkapcsolt, és a 330 kV-os kapcsolótermeről vette fel az áramot a tartalék transzformátorok táplálására.

Bár a NAÜ helyszínen lévő csapata nem észlelte a vészhelyzeti dízelgenerátorok aktiválását, továbbra is kapcsolatban áll az erőművel, hogy felmérje az erőmű rendszereinek a hálózati eseményre adott válaszát.

Több víz kellett a pihentető-medencébe, nehogy felforrjon

A NAÜ múlt heti közlése szerint a 750 kV-os Dnyiprovszkai vezeték elhúzódó üzemképtelensége és a telephely dízelüzemanyag-raktárainak újratöltésének nehézségei miatt - amit a térségben zajló katonai tevékenység okozott - ZNPP úgy döntött, hogy mind a hat reaktorblokk pihentető-medencéiben megemeli a vízszintet. Ez meg is történt a NAÜ telephelyen dolgozó csapatának jelentése szerint. A vízszint emelésével tovább tart, amíg a víz felforrhat. Ezzel megnőnek a biztonsági tartalékok egy hosszabb idejű, teljes külső áramellátás esetére, amikor már dízel sincs a generátorok számára, és nem tartható fenn a fűtés.