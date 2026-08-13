Zelenszkij újabb kulcsembert akar kirúgni - ezúttal azonban emberére akadt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyre elégedetlenebb Andrij Pisnij jegybankelnökkel, akit túlságosan közelinek tart a Nemzetközi Valutaalaphoz (IMF), és úgy véli, nem tesz eleget a háborús gazdaság támogatásáért – közölték az ügyet ismerő források.

Zelenszkij kiakadt - erősen inog Andrij Pisnij jegybankelnök alatt a szék / Fotó: Andrew Kravchenko

A források szerint az IMF azzal is magára haragította Zelenszkijt, hogy az Ukrajnának nyújtott hitelekért cserébe egy sor népszerűtlen feltétel teljesítését követelte Kijevtől. Az informátorok szerint az elnök elégedetlenségének egyik fő oka az, hogy megítélése szerint Pisnij túlságosan jó kapcsolatot ápol a washingtoni székhelyű szervezettel.

Egyelőre marad

Zelenszkij egyelőre nem tervezi Pisnij leváltását, az elnök nem lát olyan erős jelölteket sem, akik alkalmasak lennének annak a jegybankelnöknek a helyére, aki az Oroszországgal vívott háború nagy részében az Ukrán Nemzeti Bankot vezette. Az ukrán alkotmány szerint az NBU, az ukrán jegybank elnökének kinevezéséről és felmentéséről a Verhovna Rada, vagyis az ukrán parlament dönt, az államfő előterjesztése alapján. Vagyis Zelenszkij benyújthatja Andrij Pisnij leváltásáról szóló szándékát, de ehhez parlamenti döntés kell. Pisnijt persze le lehetne váltani, vagy lemondásra kényszeríteni, ez azonban árhat az IMF-fel való viszonynak és még Brüsszelben is kiverheti a biztosítékot.

Zelenszkij szerint túl szigorú a jegybank

Több, Zelenszkijhez közvetlen hozzáféréssel rendelkező magas rangú tisztviselő aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a Pisnij vezette jegybank a szigorú monetáris politika fenntartásával túl keveset tesz a komoly nyomás alatt álló gazdaság támogatásáért.

A jegybank közleménye szerint a hitelezés gyors ütemben bővül,

a jelenlegi hitelnövekedési időszak pedig „az elmúlt 17 év leghosszabb és legdinamikusabb” ilyen periódusa.

Az IMF a múlt hónapban közel 700 millió dollárt folyósított az ukrán gazdaság és költségvetés támogatását szolgáló négyéves hitelprogramjának legújabb részleteként.

A jegybank becslése szerint a nemzetközi partnerektől érkező közvetlen költségvetési támogatás idén összesen mintegy 54 milliárd dollárt érhet el, ami elegendő lehet a költségvetési hiány fedezésére.