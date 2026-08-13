Zelenszkij újabb kulcsembert akar kirúgni - ezúttal azonban emberére akadt
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyre elégedetlenebb Andrij Pisnij jegybankelnökkel, akit túlságosan közelinek tart a Nemzetközi Valutaalaphoz (IMF), és úgy véli, nem tesz eleget a háborús gazdaság támogatásáért – közölték az ügyet ismerő források.
A források szerint az IMF azzal is magára haragította Zelenszkijt, hogy az Ukrajnának nyújtott hitelekért cserébe egy sor népszerűtlen feltétel teljesítését követelte Kijevtől. Az informátorok szerint az elnök elégedetlenségének egyik fő oka az, hogy megítélése szerint Pisnij túlságosan jó kapcsolatot ápol a washingtoni székhelyű szervezettel.
Egyelőre marad
Zelenszkij egyelőre nem tervezi Pisnij leváltását, az elnök nem lát olyan erős jelölteket sem, akik alkalmasak lennének annak a jegybankelnöknek a helyére, aki az Oroszországgal vívott háború nagy részében az Ukrán Nemzeti Bankot vezette. Az ukrán alkotmány szerint az NBU, az ukrán jegybank elnökének kinevezéséről és felmentéséről a Verhovna Rada, vagyis az ukrán parlament dönt, az államfő előterjesztése alapján. Vagyis Zelenszkij benyújthatja Andrij Pisnij leváltásáról szóló szándékát, de ehhez parlamenti döntés kell. Pisnijt persze le lehetne váltani, vagy lemondásra kényszeríteni, ez azonban árhat az IMF-fel való viszonynak és még Brüsszelben is kiverheti a biztosítékot.
Zelenszkij szerint túl szigorú a jegybank
Több, Zelenszkijhez közvetlen hozzáféréssel rendelkező magas rangú tisztviselő aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a Pisnij vezette jegybank a szigorú monetáris politika fenntartásával túl keveset tesz a komoly nyomás alatt álló gazdaság támogatásáért.
- A jegybank közleménye szerint a hitelezés gyors ütemben bővül,
- a jelenlegi hitelnövekedési időszak pedig „az elmúlt 17 év leghosszabb és legdinamikusabb” ilyen periódusa.
Az IMF a múlt hónapban közel 700 millió dollárt folyósított az ukrán gazdaság és költségvetés támogatását szolgáló négyéves hitelprogramjának legújabb részleteként.
A jegybank becslése szerint a nemzetközi partnerektől érkező közvetlen költségvetési támogatás idén összesen mintegy 54 milliárd dollárt érhet el, ami elegendő lehet a költségvetési hiány fedezésére.
Vita az IMF-fel
Zelenszkij és az IMF között tavaly télen kezdett fokozódni a feszültség, miután
- a szervezet jóváhagyott egy 8,1 milliárd dolláros hitelprogramot Ukrajna számára,
- amelyért cserébe a kormánynak fontos kötelezettségvállalásokat kellett tennie.
- Ezek között adóemelések is szerepeltek, amelyek éles bírálatot váltottak ki az ukrán parlamenti képviselők és a lakosság jelentős részének körében.
A források szerint Zelenszkijt feldühítették azok az engedmények, amelyeket Ukrajnának az Európai Unió után második legnagyobb donorával szemben kellett tennie. Az elnök ezért több magas rangú tisztviselőt is hibáztatott, köztük Szerhij Marcsenko pénzügyminisztert és Tarasz Kacska volt miniszterelnök-helyettest.
Kacskát a múlt havi kormányátalakítás során menesztették posztjáról.
Az IMF később elhalasztotta egyes követelmények teljesítését, miközben a program júniusi felülvizsgálata során hangsúlyozta a jegybank függetlenségének megőrzését.
Zelenszkij féltékeny a jegybankár népszerűségére
A hírek szerint Zelenszkij azzal is elégedetlen, hogy Pisnij milyen intenzíven szerepel a nyilvánosság előtt: az elnök szerint ez inkább egy politikusra, mintsem egy technokrata jegybankelnökre jellemző.
Pisnij korábban maga is aktív volt a politikában:
- Viktor Juscsenko elnöksége idején a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárhelyetteseként dolgozott.
- Szövetségeseivel együtt részt vett abban a mozgalomban is, amely 2014-ben hozzájárult az oroszbarát Viktor Janukovics elnök megbuktatásához.
Zelenszkijhez közel álló források szerint
az elnök gyanakvással tekint arra, hogy Pisnij rendszeresen nagy nyilvánosságot ad a magas rangú tisztviselőkkel és külföldi donorokkal tartott találkozóinak a közösségi médiában, valamint a jegybank különféle PR-kezdeményezéseinek.
Az ukrán jog a jegybank függetlenségének védelmében megnehezíti a jegybankelnök elmozdítását megfelelő jogi indok nélkül. Pisnijt 2022 októberében, néhány hónappal Oroszország teljes körű inváziójának kezdete után nevezték ki, mandátuma pedig 2029-ben jár le.
A legutóbbi kamatemelés verhette ki a biztosítékot
Az Ukrán Nemzeti Bank a múlt hónapban meglepte a piacokat, amikor a meredeken emelkedő infláció miatt tavaly március óta először kamatot emelt.
Pisnij áprilisban még azt jelezte, hogy az alapkamat várhatóan 15 százalékon marad 2027 második negyedévéig, az árakra nehezedő nyomás azonban végül kikényszerítette a monetáris szigort.
Az energetikai infrastruktúrát és fontos logisztikai raktárakat célzó orosz drón- és rakétatámadások fokozódása közepette Pisnij egyik legfontosabb kihívása, hogy tompítsa azokat a kritikákat, amelyek szerint a jegybank nem tesz eleget a háború sújtotta ukrán gazdaságra gyakorolt hatások ellensúlyozására.
A források szerint David Arahamija,
- Zelenszkij pártjának parlamenti frakcióvezetője azt szorgalmazza, hogy Danilo Hetmancev képviselő vegye át a jegybank vezetését.
- Lehetséges jelöltként emlegetik Szerhij Nikolajcsukot, a jegybank első alelnökét is.
Pisnij korábban az állami tulajdonú Oscsadbank vezetője volt. Amikor jegybankelnökké nevezték ki, Zelenszkij nagy befolyással rendelkező kabinetfőnökéhez, Andrij Jermakhoz közel álló személynek tartották. Jermak tavaly év végén egy korrupciós vizsgálat miatt lemondott.
Pisnij elődje, Kirilo Sevcsenko egészségügyi okokra hivatkozva távozott posztjáról, és arról panaszkodott, hogy „csaknem két éven át politikai nyomás” nehezedett rá.
Később elhagyta az országot, miután a korrupcióellenes hatóságok sikkasztással vádolták meg. Sevcsenko politikailag motiváltnak nevezte az eljárást, és tagadta, hogy törvénysértést követett volna el.