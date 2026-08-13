Deviza
EUR/HUF363,24 -0,04% USD/HUF314,86 -0,06% GBP/HUF424,99 0% CHF/HUF386,85 -0,04% PLN/HUF84,25 -0,06% RON/HUF69,32 -0,1% CZK/HUF15 +0% EUR/HUF363,24 -0,04% USD/HUF314,86 -0,06% GBP/HUF424,99 0% CHF/HUF386,85 -0,04% PLN/HUF84,25 -0,06% RON/HUF69,32 -0,1% CZK/HUF15 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
orosz-ukrán háború
patriot rendszer
Varsó

Zelenszkij feszülten várakozik: napokon belül eldől, hogy kap-e még Patriot rakétákat Lengyelországtól

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Lengyelország fontolgatja, hogy ismét Patriot légvédelmi rakétákat küldjön Ukrajnába. A döntés napokon belül megszülethet, azonban a lépést egyeztetni kell az Egyesült Államokkal, valamint a NATO-tagállamokkal is. Volodimir Zelenszkij elnök számára fontos, hogy országa képes legyen megerősíteni légvédelmi képességeit, mivel az orosz csapások egyre hevesebbek, azonban a nyugati készletek vészesen fogynak.
VG
2026.08.13, 20:29
Frissítve: 2026.08.13, 21:39

Lehetséges, hogy Varsó további Patriot légvédelmi rakétákat szállít Ukrajnának, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka lengyel védelmi miniszterhelyettes szerint pedig a döntés napokon belül megszülethet − írta meg a Kyiv Post. Ez Volodimir Zelenszkij számára rendkívül kedvező hír, mivel az orosz ballisztikus rakéták ellen elsősorban a Patriot-rendszer képes segítséget nyújtani.

Volodimir Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij / Fotó: AFP

Zelenszkij kulcsfontosságú eszközöket kaphat

Oroszország egyre fokozza az Ukrajna elleni ballisztikusrakéta-támadásokat, ezért Kijev arra kérte nemzetközi partnereit, hogy biztosítsanak számára Patriot-rendszerekhez használható elfogórakétákat, mivel készletei kimerülőben vannak.

Minden partnerünk pontosan tudja, mire van szükségünk, és teljes mértékben tisztában vannak a késlekedés következményeivel

− fogalmazott korábban Zelenszkij.

Varsó egyelőre azonban nem kötelezte el magát újabb rakéták átadása mellett, a két ország között pedig az utóbbi időben igen feszült volt a diplomáciai viszony. A következő napokban azonban kiderül, hogy Lengyelország a nézeteltérések ellenére is hajlandó-e támogatni Ukrajnát az oroszokkal szemben vívott háborúban.

Sobkowiak-Czarnecka azonban hangsúlyozta, hogy „ez egy olyan döntés, amelyet mindig a legmagasabb szinten hoznak meg.” Utalva ezzel arra, hogy a lehetséges szállításokról Varsó az Egyesült Államokkal, valamint a NATO-tagállamokkal is egyeztet.

A miniszterhelyettes azonban emlékeztetett arra az esetre, amikor júliusban egy orosz rakéta Lengyelország területére zuhant. Ilyen esetre korábban nem volt példa a háború folyamán. Az incidenst követően Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter úgy fogalmazott: „célszerűbb lenne már Ukrajna légterében elfogni az ilyen fenyegetéseket.” Az ehhez hasonló esetek pedig arra késztethetik Lengyelországot, hogy saját területének védelme érdekében adja át a kért elfogórakétákat.

Fogytán vannak a globális készletek

A ballisztikus rakéták elfogása nem csupán nehéz, de költséges feladat is. A Patriot-rendszer PAC-3 elfogórakétáinak gyártása darabonként nagyjából négymillió dollárba kerül, a gyártókapacitások pedig szűkösek. 

Az is problémát jelent, hogy az Egyesült Államok légvédelmi rakétakészlete, köztük a Patriot elfogórakéták száma csökken.

Sajtóértesülések szerint ez is szerepet játszhatott abban, hogy Donald Trump elnök nem indított újabb nagyszabású támadást Irán ellen. 

A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának (CSIS) becslése szerint február és július között az amerikai Patriot elfogórakéták mintegy 65 százalékát felhasználták, a termelés pedig nem pörgött fel kellő mértékben ahhoz, hogy a készleteket pótolni lehessen.

Ukrán szempontból a helyzet súlyosságát jól szemlélteti, hogy Zelenszkij szerint az orosz hadiipar havonta 120 darab ballisztikus rakéta előállítására képes, míg a stratégiai rakéták - például a Jarsz és a Szarmat -gyártásáról nincs is hozzáférhető adat.

A helyzeten némileg enyhíthet, hogy a Lockheed Martin hamarosan egy új, olcsóbb Patriot elfogórakétát dobhat piacra. A PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE) előállítási költsége fele a PAC-3 MSE változaténak, amelyet az Egyesült Államok és szövetségesei nagy mennyiségben használnak.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
13274 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu