Zelenszkij feszülten várakozik: napokon belül eldől, hogy kap-e még Patriot rakétákat Lengyelországtól

Lehetséges, hogy Varsó további Patriot légvédelmi rakétákat szállít Ukrajnának, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka lengyel védelmi miniszterhelyettes szerint pedig a döntés napokon belül megszülethet − írta meg a Kyiv Post. Ez Volodimir Zelenszkij számára rendkívül kedvező hír, mivel az orosz ballisztikus rakéták ellen elsősorban a Patriot-rendszer képes segítséget nyújtani.

Volodimir Zelenszkij / Fotó: AFP

Zelenszkij kulcsfontosságú eszközöket kaphat

Oroszország egyre fokozza az Ukrajna elleni ballisztikusrakéta-támadásokat, ezért Kijev arra kérte nemzetközi partnereit, hogy biztosítsanak számára Patriot-rendszerekhez használható elfogórakétákat, mivel készletei kimerülőben vannak.

Minden partnerünk pontosan tudja, mire van szükségünk, és teljes mértékben tisztában vannak a késlekedés következményeivel

− fogalmazott korábban Zelenszkij.

Varsó egyelőre azonban nem kötelezte el magát újabb rakéták átadása mellett, a két ország között pedig az utóbbi időben igen feszült volt a diplomáciai viszony. A következő napokban azonban kiderül, hogy Lengyelország a nézeteltérések ellenére is hajlandó-e támogatni Ukrajnát az oroszokkal szemben vívott háborúban.

Sobkowiak-Czarnecka azonban hangsúlyozta, hogy „ez egy olyan döntés, amelyet mindig a legmagasabb szinten hoznak meg.” Utalva ezzel arra, hogy a lehetséges szállításokról Varsó az Egyesült Államokkal, valamint a NATO-tagállamokkal is egyeztet.

A miniszterhelyettes azonban emlékeztetett arra az esetre, amikor júliusban egy orosz rakéta Lengyelország területére zuhant. Ilyen esetre korábban nem volt példa a háború folyamán. Az incidenst követően Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter úgy fogalmazott: „célszerűbb lenne már Ukrajna légterében elfogni az ilyen fenyegetéseket.” Az ehhez hasonló esetek pedig arra késztethetik Lengyelországot, hogy saját területének védelme érdekében adja át a kért elfogórakétákat.

Fogytán vannak a globális készletek

A ballisztikus rakéták elfogása nem csupán nehéz, de költséges feladat is. A Patriot-rendszer PAC-3 elfogórakétáinak gyártása darabonként nagyjából négymillió dollárba kerül, a gyártókapacitások pedig szűkösek.

Az is problémát jelent, hogy az Egyesült Államok légvédelmi rakétakészlete, köztük a Patriot elfogórakéták száma csökken.

Sajtóértesülések szerint ez is szerepet játszhatott abban, hogy Donald Trump elnök nem indított újabb nagyszabású támadást Irán ellen.