Zelenszkij feszülten várakozik: napokon belül eldől, hogy kap-e még Patriot rakétákat Lengyelországtól
Lehetséges, hogy Varsó további Patriot légvédelmi rakétákat szállít Ukrajnának, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka lengyel védelmi miniszterhelyettes szerint pedig a döntés napokon belül megszülethet − írta meg a Kyiv Post. Ez Volodimir Zelenszkij számára rendkívül kedvező hír, mivel az orosz ballisztikus rakéták ellen elsősorban a Patriot-rendszer képes segítséget nyújtani.
Zelenszkij kulcsfontosságú eszközöket kaphat
Oroszország egyre fokozza az Ukrajna elleni ballisztikusrakéta-támadásokat, ezért Kijev arra kérte nemzetközi partnereit, hogy biztosítsanak számára Patriot-rendszerekhez használható elfogórakétákat, mivel készletei kimerülőben vannak.
Minden partnerünk pontosan tudja, mire van szükségünk, és teljes mértékben tisztában vannak a késlekedés következményeivel
− fogalmazott korábban Zelenszkij.
Varsó egyelőre azonban nem kötelezte el magát újabb rakéták átadása mellett, a két ország között pedig az utóbbi időben igen feszült volt a diplomáciai viszony. A következő napokban azonban kiderül, hogy Lengyelország a nézeteltérések ellenére is hajlandó-e támogatni Ukrajnát az oroszokkal szemben vívott háborúban.
Sobkowiak-Czarnecka azonban hangsúlyozta, hogy „ez egy olyan döntés, amelyet mindig a legmagasabb szinten hoznak meg.” Utalva ezzel arra, hogy a lehetséges szállításokról Varsó az Egyesült Államokkal, valamint a NATO-tagállamokkal is egyeztet.
A miniszterhelyettes azonban emlékeztetett arra az esetre, amikor júliusban egy orosz rakéta Lengyelország területére zuhant. Ilyen esetre korábban nem volt példa a háború folyamán. Az incidenst követően Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter úgy fogalmazott: „célszerűbb lenne már Ukrajna légterében elfogni az ilyen fenyegetéseket.” Az ehhez hasonló esetek pedig arra késztethetik Lengyelországot, hogy saját területének védelme érdekében adja át a kért elfogórakétákat.
Fogytán vannak a globális készletek
A ballisztikus rakéták elfogása nem csupán nehéz, de költséges feladat is. A Patriot-rendszer PAC-3 elfogórakétáinak gyártása darabonként nagyjából négymillió dollárba kerül, a gyártókapacitások pedig szűkösek.
Az is problémát jelent, hogy az Egyesült Államok légvédelmi rakétakészlete, köztük a Patriot elfogórakéták száma csökken.
Sajtóértesülések szerint ez is szerepet játszhatott abban, hogy Donald Trump elnök nem indított újabb nagyszabású támadást Irán ellen.
A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának (CSIS) becslése szerint február és július között az amerikai Patriot elfogórakéták mintegy 65 százalékát felhasználták, a termelés pedig nem pörgött fel kellő mértékben ahhoz, hogy a készleteket pótolni lehessen.
Ukrán szempontból a helyzet súlyosságát jól szemlélteti, hogy Zelenszkij szerint az orosz hadiipar havonta 120 darab ballisztikus rakéta előállítására képes, míg a stratégiai rakéták - például a Jarsz és a Szarmat -gyártásáról nincs is hozzáférhető adat.
A helyzeten némileg enyhíthet, hogy a Lockheed Martin hamarosan egy új, olcsóbb Patriot elfogórakétát dobhat piacra. A PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE) előállítási költsége fele a PAC-3 MSE változaténak, amelyet az Egyesült Államok és szövetségesei nagy mennyiségben használnak.