Már semmi nem elég az ukránoknak: most 220 millióról nyújtott be számlát Brüsszelnek Zelenszkij − erre már az Európai Bizottság sem tud semmit mondani

Az Európai Bizottság arról számolt be, hogy Kijev 220 millió eurós támogatást kért az ukrán gabonatermelők megsegítésére. A döntéshozók jelenleg vizsgálják a kérelmet, azonban annyi bizonyos, hogy Volodimir Zelenszkij kormánya nem képes önállóan kezelni az agráriumot ért károkat.

Volodimir Zelenszkij Brüsszeltől kért segítséget / Fotó: AFP

Zelenszkij pénzügyi segítséget kért

Az Európai Bizottság szóvivőjének közlése szerint az ukrán kormány mintegy 220 millió eurós támogatásra vonatkozó kérelmet nyújtott be Brüsszelnek.

Megkaptuk az ukrán hatóságok mintegy 220 millió eurós támogatásra vonatkozó kérelmét. Ukrajna a beadványban azt is ismertette velünk, hogy mire fordítaná ezt az összeget

− mondta Guillaume Mercier egy csütörtöki sajtótájékoztatón, majd rámutatott, hogy Kijev az összeget a mezőgazdasági termelők banki hiteleinek kamattámogatására, valamint hitelgaranciák biztosítására használná.

Mindeközben az Európai Bizottság szorosan figyelemmel kíséri a fekete-tengeri helyzetet is, amely nemcsak a mezőgazdaságra, hanem számos egyéb ágazatra is hatással van.

„Szoros kapcsolatban állunk az ukrán hatóságokkal. Meg tudom erősíteni például, hogy az Európai Unió ukrajnai küldöttsége a közelmúltban találkozott az ukrán mezőgazdasági miniszterrel” − fogalmazott Mercier, majd hozzátette, hogy a Bizottság egyeztetéseket folytat a román, a moldovai és az ukrán felekkel az úgynevezett szolidaritási folyosókon keresztül vezető alternatív szállítási útvonalak helyzetéről is.

A szóvivő arról nem tudott beszámolni, hogy a felsorolt ügyekben mikor születhet döntés, vagy előrelépés. Nincsenek kitűzött határidők.

Nehéz helyzetben az ukrán agrárium

Az ukrán mezőgazdaság számára súlyos következményekkel jár, hogy a fekete-tengeri szállítások ismételten ellehetetlenültek. Az Európai Bizottság júniusi adatai szerint Ukrajna gabona-, olajosmag- és kapcsolódó termékeinek mintegy 90 százalékát a fekete-tengeri útvonalakon exportálta, míg az uniós szolidaritási folyosókon csupán a kivitel 10 százaléka haladt át. Az orosz támadások miatt azonban augusztusra jelentősen visszaesett a kikötők forgalma: a Reuters szerint az

ukrán gabonaexport az első két hétben éves alapon 75 százalékkal zuhant, miközben a termelők tárolókapacitása is limitált, a hiány pedig elérheti a 11 millió tonnát.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy augusztus 13-án orosz támadás érte Izmajilt, Ukrajna legfontosabb dunai gabonaexport-kikötőjét, miközben a folyó rendkívül alacsony vízállása miatt korlátozottan állnak rendelkezésre alternatív útvonalak.