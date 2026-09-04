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Elképesztő mit művel a Balkánon a 4iG: újabb megbízást húzott be, Montenegró állami adatközpontját építheti ki a magyar techcég

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Ígéretes beruházásban vesz részt egy magyar vállalat. A 4iG Montenegróban építhet állami adatközpontot. A projekt pontos részletei egyelőre nem ismertek, de a techcég az elmúlt időszakban jelentős lépéseket tesz a regionális terjeszkedés érdekében.
VG
2026.09.24, 21:12
Frissítve: 2026.09.24, 22:43

A montenegrói közigazgatási minisztérium az év végéig szerződést köt egy állami adatközpont kivitelezésére. A tervek szerint a létesítmény több intézmény rendszereit és szervereit integrálná. A projekt megvalósítására kiírt pályázatra a magyar távközlési, informatikai, energetikai és védelmi ipari érdekeltségekkel rendelkező 4iG Csoport nyújtotta be a legjobb ajánlatot − közölte a Bankar.me hírportál.

4iG
4iG / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Nemcsak Montenegróban van jelen a 4iG

A tervezett adatközpont pontos helyszíne, illetve annak kapacitása még nincs meghatározva, de a magyar vállalat az év elején közölte, hogy a montenegrói kormánnyal több információs és kommunikációs technológiai projekt kapcsán is együtt dolgozik.

A megnevezett beruházások között szerepelt a rendvédelmi szervek által használható technológiai megoldások fejlesztése, valamint egy adatközpont és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra létesítése.

A 4iG arról is beszámolt, hogy az adatközpont-projektet egy leányvállalata, a 4iG International Digital Infrastructure Zrt. (4iG IDI) valósíthatja meg. A beruházás várható költségeit és finanszírozási konstrukcióját ugyanakkor még nem határozták meg.

Ezenkívül a magyar techcég partnereivel együtt vizsgálja annak lehetőségét, hogy villamosenergia-termelő kapacitásokat vásároljon fel Montenegróban. A társaság nyugat-balkáni jelenlétének növelésével kívánja fejleszteni energetikai üzletágát.

Korábban a 4iG bejelentette, hogy megállapodást kötött az amerikai SpaceX űripari vállalattal a Starlink Mobile műholdas, közvetlen mobiltelefonos kapcsolatának bevezetéséről Magyarországon, valamint Albániában, Montenegróban és Észak-Macedóniában, ahol a vállalat már jelen van.

A mai bejelentés jelentősége az, hogy a hálózati kapcsolódás lehetősége mindenki számára, mindenhol elérhető legyen. A 4iG Csoport és a SpaceX egy úttörő modellt dolgozott ki, amely a Starlink műhold-mobil technológiájára épülő kereskedelmi szolgáltatást a Sovereign Solutions első európai bevezetésével kapcsolja össze. Büszkék vagyunk arra, hogy élen járunk Európában ennek a jövőképnek a megvalósításában, és a SpaceX-szel közösen új globális mércét állítunk fel abban, hogy a technológia mit tesz lehetővé

− mondta Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója.

A magyar vállalatcsoport 2021-ben jelent meg Montenegróban, amikor felvásárolta a a PPF Grouptól a Telenor Montenegrót, amely az ország három mobilszolgáltatójának egyike volt. A társaságot később One Crna Gora névre keresztelték át.

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