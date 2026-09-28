Egyszerre három nagy magyar gyár sorsa forog kockán: Ausztriából jött a baj, egy horvát milliárdos mentheti meg őket – reménykedik a polgármester, hogy mégse jön a csőd
Új tulajdonosa lett az ADA Möbelwerkének: a horvát vállalkozó, Renato Radić vette át a csődbe jutott vállalatot. Az ADA-t osztrák cégként, központját továbbra is a kelet-stájerországi Angerben megtartva működtetik tovább – írja a Kronen Zeitung.
Az ADA új jövő elé néz
Az idei tavasszal 180 munkavállalót érintett az ADA angersi fizetésképtelensége. A mintegy 30 millió eurós adósságállomány miatt a vállalat helyzete tarthatatlanná vált. Nyáron már a megmaradt árukészletet, sőt a gyártógépeket is elárverezték.
Most azonban mégis új jövő elé nézhet a vállalat.
Az ADA új tulajdonosa a horvát bútoripari vállalkozó, Renato Radić, aki a Primával együtt Horvátország legnagyobb bútorgyártójának számít.
Az ADA önálló vállalatként működik tovább:
- megtartja saját márkáját,
- vezetőségét
- és értékesítési hálózatát.
A központ továbbra is Ausztriában marad, miközben a magyarországi és romániai gyártás változatlanul folytatódik.
„Én magam is egy családi vállalkozásból jövök, amely 1995-ben egy kis műhelyben kezdte meg működését. Ezért pontosan tudom, mit ér egy olyan név, mint az ADA, és mennyi szakértelem, tapasztalat és bizalom halmozódott fel ebben a vállalatban az évtizedek során”
– mondta Radić.
„Ennek a hagyománynak a megőrzése az oka ennek a beruházásnak. Én generációkban gondolkodom, nem negyedévekben.”
A jövőben az angersi gyártás újraindítása is napirenden lehet. Ennek lehetőségét jelenleg vizsgálják.
Az ADA pedig már az új kollekcióval, az „Alpine” termékcsaláddal mutatkozik be a németországi Bad Salzuflenben megrendezett M.O.W. bútoripari szakkiállításon.
Zalaegerszeg polgármestere is reagált
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere Facebook-bejegyzésében azt írta:
„Az ADA Zalaegerszeg gazdaságához is szorosan kötődik. Aggódva figyeltük a márciusi híreket, amelyek arról szóltak, hogy az osztrák tulajdonú ADA bútorgyártó cégcsoport (amelynek Zalaegerszegen, Nován és Körmenden is vannak gyárai) pénzügyi problémákkal küzd. Az osztrák anyavállalatok (ADA Möbelwerke Holding AG és ADA Möbelfabrik GmbH) adóssága elérte a 30 millió eurót, ezért csődvédelmi eljárást kezdeményeztek Ausztriában, a grazi tartományi bíróságon. A mi szempontunkból az ADA zalaegerszegi matracgyártó üzeme és az ott dolgozó emberek munkahelye, családjaik megélhetése miatt volt fontos az ausztriai csődeljárás sorsa és a tulajdonosváltás (osztrákból horvát) megtörténte."
A polgármester kiemelte: „Egy vállalat jövője mögött mindig emberek és családok állnak: dolgozók, akiknek a megélhetése, tervei és mindennapi biztonsága függ a munkahelyüktől. Polgármesterként számomra az a legfontosabb, hogy a helyi szakemberek tudására a jövőben is szükség legyen az ADA helyi üzemében."
„Bízom benne, hogy a tulajdonosváltás tartós stabilitást hoz, és a zalaegerszegi dolgozók számára is kedvező folytatást jelent!" – zárta bejegyzését Balaicz Zoltán.
Tökéletes együttműködés
"A körmendi magyarországi telephelyünkön több mint 1000 bútoripari szakember készít első osztályú ülőgarnitúrákat az ADA Mindful Living számára. Ez még nem minden: ott készülnek a kiváló minőségű bútorok a saját szállodai márkánk, a Symphonic by ADA számára is. Minőségi bútoralkotó kézművesség találkozik a dizájnnal – ráadásul Európa szívében!"
"További két magyarországi telephelyünkön, Zalaegerszegen és Nován a fő profilunk matracfeltétek (topperek), ágyrácsok és ágyak készítésébe. A két település szomszédos egymással, csak egy ugrásra vannak. Mit jelent ez? Tökéletes együttműködést és szinergiát." – olvasható az ADA honlapján.
Az ADA Möbelwerke Holding AG és osztrák leányvállalata, az ADA Möbelfabrik GmbH márciusban kezdeményezte a fizetésképtelenné nyilvánítását, azt követően, hogy adósságállománya elérte a 30 millió eurót (mintegy 11 milliárd forint). Az ADA a legnagyobb kárpitozott bútorgyártó Ausztriában. A Prima Group megszerezte az ADA Möbelwerke Holding AG részvényeinek 100 százalékát, a tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra.