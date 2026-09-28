Egyszerre három nagy magyar gyár sorsa forog kockán: Ausztriából jött a baj, egy horvát milliárdos mentheti meg őket – reménykedik a polgármester, hogy mégse jön a csőd

Új tulajdonosa lett az ADA Möbelwerkének: a horvát vállalkozó, Renato Radić vette át a csődbe jutott vállalatot. Az ADA-t osztrák cégként, központját továbbra is a kelet-stájerországi Angerben megtartva működtetik tovább – írja a Kronen Zeitung.

Új tulajdonosa lett az ADA Möbelwerkének/Fotó: Szendi Péter / Vas Népe

Az ADA új jövő elé néz

Az idei tavasszal 180 munkavállalót érintett az ADA angersi fizetésképtelensége. A mintegy 30 millió eurós adósságállomány miatt a vállalat helyzete tarthatatlanná vált. Nyáron már a megmaradt árukészletet, sőt a gyártógépeket is elárverezték.

Most azonban mégis új jövő elé nézhet a vállalat.

Az ADA új tulajdonosa a horvát bútoripari vállalkozó, Renato Radić, aki a Primával együtt Horvátország legnagyobb bútorgyártójának számít.

Az ADA önálló vállalatként működik tovább:

megtartja saját márkáját,

vezetőségét

és értékesítési hálózatát.

A központ továbbra is Ausztriában marad, miközben a magyarországi és romániai gyártás változatlanul folytatódik.

„Én magam is egy családi vállalkozásból jövök, amely 1995-ben egy kis műhelyben kezdte meg működését. Ezért pontosan tudom, mit ér egy olyan név, mint az ADA, és mennyi szakértelem, tapasztalat és bizalom halmozódott fel ebben a vállalatban az évtizedek során”

– mondta Radić.

„Ennek a hagyománynak a megőrzése az oka ennek a beruházásnak. Én generációkban gondolkodom, nem negyedévekben.”

A jövőben az angersi gyártás újraindítása is napirenden lehet. Ennek lehetőségét jelenleg vizsgálják.

Az ADA pedig már az új kollekcióval, az „Alpine” termékcsaláddal mutatkozik be a németországi Bad Salzuflenben megrendezett M.O.W. bútoripari szakkiállításon.

Zalaegerszeg polgármestere is reagált

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere Facebook-bejegyzésében azt írta:

„Az ADA Zalaegerszeg gazdaságához is szorosan kötődik. Aggódva figyeltük a márciusi híreket, amelyek arról szóltak, hogy az osztrák tulajdonú ADA bútorgyártó cégcsoport (amelynek Zalaegerszegen, Nován és Körmenden is vannak gyárai) pénzügyi problémákkal küzd. Az osztrák anyavállalatok (ADA Möbelwerke Holding AG és ADA Möbelfabrik GmbH) adóssága elérte a 30 millió eurót, ezért csődvédelmi eljárást kezdeményeztek Ausztriában, a grazi tartományi bíróságon. A mi szempontunkból az ADA zalaegerszegi matracgyártó üzeme és az ott dolgozó emberek munkahelye, családjaik megélhetése miatt volt fontos az ausztriai csődeljárás sorsa és a tulajdonosváltás (osztrákból horvát) megtörténte."