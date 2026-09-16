Kiderült, hogy mi lesz a legendás nagyszalontai bútorgyár sorsa, ez a magyar üzemet is érintheti: megszólalt az új tulajdonos, ez tervezi a céggel – „Ismerem a név értékét, a befektetett tudást!"

A horvát Prima Group tulajdonába került a nagyszalontai ADA bútorgyár – adta hírül a profit.ro román gazdasági hírportál. A tulajdonosváltásra egy nemzetközi tranzakció részeként került sor. A Prima Group felvásárolta a fizetésképtelenné vált ADA Möbelwerke Holding AG-t.

Kérdése a körmendi ADA bútorgyár sorsa / Fotó: Szendi Péter / Vas Népe

Az ADA Möbelwerke Holding AG és osztrák leányvállalata, az ADA Möbelfabrik GmbH márciusban kezdeményezte a fizetésképtelenné nyilvánítását, azt követően, hogy adósságállománya elérte a 30 millió eurót (mintegy 11 milliárd forint). Az ADA a legnagyobb kárpitozott bútorgyártó Ausztriában. A Prima Group megszerezte az ADA Möbelwerke Holding AG részvényeinek 100 százalékát, a tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra.

„Ismerem egy olyan névnek az értékét, amilyen az ADA, valamint az évtizedeken át ebbe a cégbe befektetett mesterségbeli tudást, szakértelmet és bizalmat” – nyilatkozta Renato Radic, a Prima Group tulajdonosa.

Az ADA Bihar megyei üzeme 2004-ben kezdett el termelni. Az ADA Fabrica de Mobila SRL árbevétele 2025-ben mintegy 13 százalékkal 156,322 millió lejre (11 milliárd forint) csökkent, és 9,953 millió lej (mintegy 694 millió forint) veszteséggel zárta az évet. Az utóbbi évtizedben a vállalat ötször volt veszteséges. 2021 óta az alkalmazottak száma 718-ról 408-ra csökkent.

A több mint kétezer dolgozót foglalkoztató Prima Groupnak nyolc üzeme és 60 bemutatóterme van Horvátországban, Szlovéniában és Bosznia-Hercegovinában.

Csőd: átszervezéssel menti a menthetőt a magyarországi üzemeket tulajdonló ADA bútorgyár – sok száz magyar megélhetése veszélyben

Az osztrák tulajdonú ADA bútoripari csoport magyarországi leányvállalatainál – az ADA Hungária Kft.-nél és az ADA Nova Kft.-nél – strukturált reorganizációs folyamat indul, miután az anyavállalatok, az ADA Möbelwerke Holding AG és az ADA Möbelfabrik GmbH március 24-én csődvédelmi eljárási kérelmet nyújtottak be a grazi tartományi bírósághoz – közölte a vállalatcsoport áprilisba.

A társaság akkori tájékoztatása szerint a magyarországi működés jelenleg folyamatos: a vállalat a körmendi, zalaegerszegi és a Nova Magyarország telephelyein továbbra is fogad megrendeléseket, és a termelés mind a meglévő, mind az új rendelések esetében biztosított.