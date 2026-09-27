Ripityára lőhetik a háborús övezetben rejtegetett amerikai adatközpontokat: vállalatok billennek meg, erre már a biztosítóknak sincs pénze

A mesterséges intelligencia terjedése minden korábbinál nagyobb beruházási hullámot indított el az adatközpontok piacán. A gyors növekedés azonban nemcsak az energiafogyasztás, a vízigény vagy az elektromos hálózatok terhelése miatt okoz egyre több konfliktust állami szereplők, techcégek és a helyi közösségek között, hanem a biztosítók számára is új kockázatokat teremt. Különösen akkor, ha az adatközpontok háborúval sújtott régióban, jelesül a Közel-Keleten találhatók.

Jelentős a közel-keleti térségbe telepített adatközpontok háborús kitettsége (illusztráció)

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Az adatközpontok is háborús célpontokká váltak

A Howden, a világ legnagyobb munkavállalói tulajdonban lévő biztosítási brókercégének a napokban publikált elemzése szerint a jelentős adatközpontokat érintő perek és választottbírósági ügyek száma a 2021-es négy esetről 2026 első felére 14-re emelkedett. A jogviták főként tervezési, építési övezettel kapcsolatos besorolási, valamint környezetvédelmi problémák miatt alakultak ki. Egyre gyakoribbak a zajjal, a dízelgenerátorok kibocsátásával, a vízfelhasználással és a létesítmények környezeti hatásaival kapcsolatos panaszok is. Ezek együttesen az elmúlt három évben az adatközpontokat érintő felelősségi ügyek növekedésének 78 százalékát adták.

A zaj különösen fontos problémává vált: a Howden 2026 első felében nyilvántartott 14 nagyobb ügyének fele a hűtő-, energia- vagy számítástechnikai berendezések zajával kapcsolatos lakossági panasz volt. 2018 és 2025 között mindössze két ilyen ügyet regisztráltak.

A kockázati térkép azonban ennél jóval tovább terjed. A Howden szerint 2025-ben az aktív konfliktuszónáktól 10–15 kilométerre található adatközponti kapacitás a megelőző öt évben regisztrált mennyiség mintegy 60 százalékának felelt meg. Vagyis miközben a világ egyre több digitális infrastruktúrát épít, annak egy része olyan térségekben jelenik meg, ahol a háborús kockázat is jelentős.

A kockázat 2026-ban már kézzelfoghatóvá is vált: az Egyesült Államok és Izrael, valamint Irán közötti konfliktus során iráni drónok több adatközpontot is elértek az Egyesült Arab Emírségekben és Bahreinben. A Howden szerint ez volt az első ismert eset, amikor kereskedelmi adatközpontokat szándékosan, háborús körülmények között támadtak.