A német „abszolút káosz" árát egész Európa fizeti meg: Varga Mihály MNB-je időben lépett, de nem múlt el a veszedelem

Az elmúlt napok legfontosabb híre az európai befektetők számára, amely izgalomba hozta a piacokat is, is egy politikai fejlemény: a radikális jobboldali AfD győzelme Szász-Anhalt tartományi választásán. Az európai állampapírok hozamait, azaz a kormányok kamatköltségét amúgy is felhajtották az iráni konfliktus újraelmérgesdése miatti félelmek, most egy olyan új veszély jelentkezett, amit még csak kóstolgat az Európai Unió, de biztosan újabb fejlemények követik.

Az AfD győzelme politikaiból pénzügyi fájdalomba is fordulhat Friedrich Merz kancellár számára Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Abszolút káoszt okoznak

– értékelte a német választási eredményen elért AfD sikert a France 24 televíziónak Ed Turner, a birminghami Aston Egyetem német politikával foglalkozó szakértője.

Turner kifejtette: az AfD-nek – amelynek most először nyílik alkalma tartományi szinten kormányt alakítania – nem is kell sok más tartományban, vagy akár a német szövetségi választások szintjén megismételnie ezt a fegyvertényt ahhoz, hogy hatalmas felfordulást okozzanak az eddig őket karanténban tartó, de súlyos ügyekben egymással is vitázó többi német párt között.

A francia hírfogyasztó különösen érzékeny a témára, hiszen náluk is választásokat tartanak tavasszal, ráadásul ott országosan is esélye nyílt a karanténben tartott jobboldali Nemzeti Tömörülésnek – az AfD-hez hasonlóan a magyar Fidesz szövetségesének – a győzelemre. Turner szerint ugyanakkor az AfD „radikálisabb teremtmény" a Nemzeti Tömörülésnél is, hiszen a francia párt a győzelemre áhítozva sok ponton mérsékelte üzeneteit, az AfD azonban nem.

De miért van mindennek jelentősége a kamatköltségek és az európai pénzügyi piacok számára, beleértve a magyart is?

Az AfD győzelme és az európai kamatok

Az összefüggés, hogy a német probléma – mindjárt kifejtjük, kinek és miért „probléma" – egy másik problémahegy tetejébe érkezett.

Az európai állampapírok piacát és a kamatköltségeket egyelőre nem a német radikális jobb előretörése mozgatja, hanem az, hogy az iráni konfliktus nyomán megint felszökőben vannak az európai energiaárak, miközben a tél közeledtével kevés a gáz a tárolókban, amihez hozzájárul a másik háború, a kelet-európai is, illetve ahogy azt Európa eddig kezelte.