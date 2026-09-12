Máris bajba került Merz, pedig az AfD még csak egy tartományban győzött: pánikban kutatják, hogy lehetne szavazókat vásárolni

Alaposan megrázta a német kormánypártokat az AfD történelmi győzelme Szász-Anhaltban, Friedrich Merz kancellár pártja, a CDU súlyos vereséget szenvedett. A párt vezető politikusai már nyíltan arról beszélnek arról, hogy mielőbb vissza kell szerezniük az elpártolt választókat. A recept a szokásos, a választók pénztárcáját célozza meg. Jönnek az alacsonyabb adók, az olcsóbb energia és olyan reformok, amelyek révén több maradna a németek fizetéséből. A Reuters szerint a választási földcsuszamlás újra felszínre hozta a CDU/CSU és az SPD gazdaságpolitikai ellentéteit is, miközben a kormányzó pártok láthatóan eltérő választ adnának az AfD előretörésére.

Az AfD győzelme sokkolta a német pártszövetség a CDU/CSU vezetőit, főhet Friedrich Mert feje, hogyan szerezzék vissza a szavazóiakat/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Szász-Anhaltnak már nagyon rövid távon folytatása lehet. Már jövő vasárnap két fontos újabb tartományi választás jön egyszerre: Berlinben és Mecklenburg–Elő-Pomerániában. Az utóbbiban az AfD egyértelműen előretört, és jelenleg vezet. A fővárosban nem, de ott is lényegesen erősebb, mint korábban.

Ahogy hét eleji cikkünkben megírtuk, Angela Merkel korábbi kancellár szíve is vérzett, amikor szembesülni kellett a múlt hétvégi tartományi választás eredményével, hiszen Alternatíva Németországért (AfD) közel 44 százalékos eredménnyel nyerte meg a szász-anhalti tartományi választást. A CDU mindössze nagyjából 17 százalékot kapott, ami történelmi vereséget jelentett a kereszténydemokratáknak. A jelenlegi kancellár, Friedrich Merz sem próbálta kisebbíteni a kudarcot, úgy fogalmazott a CDU-t „mélyen megrázta” az eredmény, amely szerinte évtizedek óta a párt legsúlyosabb választási veresége volt. A Reuters értékelése szerint az AfD előretörése mögött nem csupán a bevándorlás ügye áll. A választók elégedetlenségét

a bürokrácia,

a megélhetési költségek emelkedése,

a nyugdíjakkal kapcsolatos bizonytalanság

és általában a gazdasági biztonságérzet romlása is táplálta.

Ez különösen kellemetlen üzenet a Merz-kormánynak. A kancellár ugyanis 2025-ben azzal került hatalomra, hogy kemény reformokkal újraindítja a német gazdaságot, ám a Reuters szerint a júliusban bemutatott első gazdasági intézkedéscsomag nem tudta helyreállítani a választók bizalmát. A gazdaság ugyan már mutatja az élénkülés jeleit, és az előrejelzéseket is felfelé módosították, de mindez túl későn és haloványan jelentkezett ahhoz, hogy a szász-anhalti választók is érzékeljék. A Reuters forrásai szerint ráadásul a kormány két pártja egészen más következtetést vont le a kudarcból. A szociáldemokraták szerint a túlzott megszorítások jelentik a problémát, a kereszténydemokraták viszont a magas adókat és az eladósodást okolják.