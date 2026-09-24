Sokan szidják a mesterséges intelligencia körüli beruházásokat, és sokan jogosan teszik is ezt, de úgy tűnik, hogy van egy nagyon fontos hasznuk: az OECD szerint az adatközpontokra, chipekre és más AI-infrastruktúrára költött hatalmas összegek érdemben tompítják a közel-keleti konfliktus okozta energiaársokk gazdasági következményeit. Úgy tűnik, hogy az AI-boom nélkül jelenleg sokkal nagyobb hatása lenne az iráni konfliktusnak.

Kimondták: az AI-boom most egy hatalmas csapástól mentette meg a világgazdaságot – 2027-ben viszont nem lesz ekkora szerencsénk / Fotó: Frame Stock Footage

A világgazdaság így 2026-ban valamivel jobban teljesíthet a korábban vártnál. A probléma az, hogy az energiaárak hatása egyre mélyebben épül be a gazdaságba, ezért az AI-boom 2027-ben már nem tudja ugyanilyen mértékben ellensúlyozni a károkat. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet szeptemberi előrejelzése szerint a világgazdaság a tavalyi 3,4 százalék után idén 2,9 százalékkal nőhet – számolt be róla a Reuters.

Ez ugyan lassulás, de még mindig jobb a júniusban várt 2,8 százaléknál. Az OECD külön kiemelte, hogy az AI-hoz kapcsolódó beruházások az Egyesült Államokban megtámasztották a növekedést, miközben a félvezetők és más technológiai termékek iránti kereslet Japán és Dél-Korea exportját is húzta.

Az AI most valóban pénzt termel a gazdaságnak

A hatás jóval túlmutat azon, hogy a technológiai vállalatok újabb mesterségesintelligencia-modelleket fejlesztenek. Az adatközpontok építéséhez acél, beton, elektromos berendezések és hatalmas mennyiségű energia kell, a működésükhöz pedig chipek, memóriák, hálózati eszközök és folyamatos szolgáltatások szükségesek.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában már a második negyedéves GDP-adatokban is látszott az adatközpontok és technológiai berendezések építésének hatása.

Ez azért vált különösen fontossá, mert közben a közel-keleti válság megdrágította az energiát, csökkentette a háztartások elkölthető jövedelmét és növelte a vállalatok költségeit. A negatív hatást stratégiai olajtartalékok felszabadítása, a Perzsa-öblön kívüli kitermelés növekedése és a kínai olajkereslet visszaesése is enyhítette, az OECD azonban az AI-beruházásokat is a gazdaság ellenálló képességének egyik fontos pilléreként említi.