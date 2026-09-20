Már saját alkotói figyelmeztetnek: veszélyessé válhat az emberre az AI - már nem az a kérdés, mire képes, hanem hogy meg lehet-e állítani

Néhány évvel ezelőtt még leginkább az volt a mesterséges intelligenciával (AI) kapcsolatos félelem, hogy a chatbotok téves információkat találnak ki, munkahelyeket szüntetnek meg vagy megtévesztő képeket és videókat készítenek. Mostanra azonban a világ vezető AI-vállalatain belül is egészen más kérdés került előtérbe: mi történik akkor, ha az ember egy ponton már nem képes megfelelően ellenőrizni az általa létrehozott rendszereket? Veszélyt jelent az emberiségre az AI?

A képen (balról jobbra) Elon Musko, Dario Amodei, az Anthropic társalapítója és Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatój látható. Már az AI fejlesztők is fékeket követelnek Fotó: AFP

A Reuters összefoglalója szerint szeptember első felében alig tíz nap alatt olyan eseménysor zajlott le az AI-iparágban, amely alapjaiban változtatta meg a technológia veszélyeiről folyó vitát. OpenAI- és Anthropic-kutatók figyelmeztettek a kontrollálhatóság problémáira, miközben az iparág több vezetője a fejlesztési tempó mérséklését és független ellenőrzést sürgetett.

AI-veszély: már nem csak tudományos fantasztikum

A Yardeni Research szerint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak a hipotetikus kihalási forgatókönyvekről afelé tolódnak el, hogy a bizonyítékok arra utalnak, hogy az egyre képesebb modellek már most is használhatók fegyverfejlesztésre és kiberműveletekre. A vita elmérgesedett, miután az Anthropic arról számolt be, hogy egy észak-jemeni fegyveres sejt Claude-ot használta fel három fegyverprogram irányító, navigációs és vezérlő szoftverének fejlesztéséhez, beleértve egy többfokozatú ballisztikus rakétát és egy hiperszonikus siklóhajót.

A finn Yle hírügynökség elemzőcikke három alapvető forgatókönyvre bontotta az emberre veszélyes mesterséges intelligencia kérdését.

Az első és jelenleg talán legkézzelfoghatóbb veszély, hogy nem maga az AI fordul az ember ellen, hanem emberek használják fel más emberek ellen. A technológia már most megkönnyítheti a személyre szabott csalások, kibertámadások és manipulációs kampányok végrehajtását. Ahogy azonban a rendszerek képessége nő, elvileg egyre több segítséget nyújthatnak vegyi vagy biológiai fegyverek létrehozásához, illetve kritikus infrastruktúrák megtámadásához is. A Yle által megszólaltatott Arno Solin, az Aalto Egyetem professzora ezt tartja az egyik legközvetlenebb veszélynek.