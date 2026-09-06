A mesterséges intelligencia vállalati térnyerése új szakaszba lépett: a technológia már nemcsak a munkát gyorsítja, hanem azt is megváltoztatja, mire költik a cégek az informatikai büdzséjüket. A McKinsey friss globális felmérése szerint a válaszadók közel harmada olyan szervezetnél dolgozik, amely már mondott le legalább egy szoftver vagy szoftverfunkció megvásárlásáról, mert azt AI-alapú kódoló eszközökkel házon belül is meg tudta építeni. Közben egy másik probléma is egyre látványosabb: bár a dolgozók többsége már érzi az AI produktivitási előnyeit, ez még korántsem jelent automatikusan nagyobb profitot.

Komoly figyelmeztetést kaptak a szoftvercégek: már minden harmadik nagyvállalat saját AI-fejlesztésekbe kezdett – a profit viszont csúfosan elmarad / Fotó: Summit Art Creations

A McKinsey 2026-os State of AI kutatása alapján az AI használata már szinte általánossá vált a vizsgált szervezeteknél. Közel tízből kilenc válaszadó szerint vállalata legalább egy üzleti funkcióban rendszeresen használ mesterséges intelligenciát, miközben 44 százalék már vállalati szintű skálázásról számolt be. Egy évvel korábban ez az arány még 38 százalék volt. Az AI-t legalább három vállalati funkcióban alkalmazó szervezetek aránya ugyancsak nőtt, 51-ről 56 százalékra.

A cégek harmada már inkább maga fejleszt

A kutatás egyik legfeltűnőbb eredménye azonban nem egyszerűen az AI terjedése – ez mára már alapvetés –, hanem az, hogy a technológia elkezdte megváltoztatni a klasszikus „megvenni vagy megépíteni/fejleszteni” döntést is.

A válaszadók 32 százaléka szerint szervezetük már döntött úgy, hogy nem vásárol meg legalább egy szoftvert vagy funkciót, mert az adott képességet AI-kódoló eszközökkel házon belül is létre tudták hozni.

A jelenség a technológiai vállalatoknál a legerősebb, ahol 41 százalék számolt be ilyen döntésről, az egészségügyi cégeknél pedig 39 százalék. A professzionális szolgáltatások, valamint az energia- és nyersanyagipar esetében egyaránt 38 százalék volt az arány. Ez a trend azt mutatja, hogy az AI-alapú programozás nemcsak a fejlesztők produktivitását növelheti, hanem a vállalati IT-költségvetések elosztását is átrendezheti.

A tanácsadó cég szerint a vállalatok egyre tudatosabban mérlegelik, hogy mely technológiákat érdemes megvásárolniuk, melyeket célszerű saját maguknak fejleszteniük, és hol kell olyan belső képességeket kiépíteniük, amelyekkel külső megoldásokat tudnak integrálni és nagy léptékben használni.