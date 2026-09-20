Harctérre küldenénk az AI-t, de egyelőre még az emberi viselkedés alapvető mintázatait is félreérti

A nagy nyelvi modellek már számtalan témában képesek meggyőző válaszokat adni, az emberi viselkedés előrejelzése azonban továbbra is komoly kihívást jelent számukra. A Pennsylvaniai Egyetem és a Világbank kutatói arra jutottak, hogy a vizsgált AI-modellek következetesen túlbecsülik, milyen gyakran büntetik vagy ítélik el az emberek a társadalmi normák megsértőit.

A vizsgált AI-modellek következetesen túlbecsülik, milyen gyakran büntetik vagy ítélik el az emberek a társadalmi normák megsértőit. / Fotó: TechXplore

A metanormák értelmezésére próbálják megtanítani az AI-modelleket

A kutatók azt vizsgálták, mennyire egyeznek a nagy nyelvi modellek, vagyis az LLM-ek előrejelzései azzal, ahogyan valódi emberek értékelnek különböző társadalmi helyzeteket. Az arXiv felületén megjelent tanulmány szerint ezen a területen jelentős eltérés mutatkozik.

A korábbi fejlesztések elsősorban arra összpontosítottak, hogy a mesterséges intelligencia felismerje az alapvető társadalmi normákat. Egy modellnek például meg kell értenie, hogy a lopást a társadalom elfogadhatatlannak tartja. Sunny Rai, Jinyi Kuang és kutatótársaik szerint azonban a társadalmi intelligenciához ennél több kell.

Az is számít, hogy a modell képes-e megjósolni, ki és milyen módon reagál egy szabály megsértésére.

Nyilvánosan megszégyeníti az illetőt,

pletykálni kezd róla,

elkerüli,

szembesíti a tettével,

esetleg egyáltalán nem tesz semmit.

Ezeket a másodrendű társadalmi elvárásokat nevezik metanormáknak; a kutatók pedig saját módszertant dolgoztak ki annak mérésére, mennyire képesek az LLM-ek megérteni ezeket a helyzeteket. Két területet vizsgáltak: milyen érzelmeket tulajdonítanak a normasértőnek és a környezetének, illetve milyen reakciót várnak a szemtanúktól.

Ehhez létrehozták a NormReact nevű adatbázist, amely 450 normasértési helyzetet tartalmaz. A szituációkat ellátták az érzelmekre és a várható viselkedésre vonatkozó jelölésekkel. Figyelembe vették a normasértő nemét, valamint azt is, milyen kapcsolatban áll vele a történteket megfigyelő személy.

Hat nagy nyelvi modellt teszteltek: a GPT-5.2-t, a Claude-4.5-Opust, a Gemini-3-Prót, a GPT-OSS-20B-t, a Llama-4-Scout-17B-t és a Gemma-3-12B-t.