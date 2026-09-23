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akkumulátorgyártás
Geely
Kína
CATL

Áttörés, itt van az 5 perc alatt feltöltött elektromosautó-akkumulátor: erről a BYD és a CATL is csak álmodik – bánhatja Magyarország, hogy ezt a kínai óriást nem tudta idecsábítani

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VG
2026.09.23, 19:20
Frissítve: 2026.09.23, 19:25

A Geely öt perc alá vitte az elektromos autók villámtöltését, és ezzel közvetlenül nekiment a világ két legerősebb kínai akkumulátoros szereplőjének, a CATL-nek és a BYD-nek. A vállalat új rendszere 10-ről 70 százalékra 4 perc 30 másodperc alatt töltötte fel az akkumulátort, 97 százalékig pedig 8 perc 40 másodperc kellett. 

Áttörés, itt van az 5 perc alatt feltöltött elektromosautó-akkumulátor: erről a BYD és a CATL is csak álmodik – bánhatja Magyarország, hogy ezt a kínai óriást nem tudta idecsábítani
Áttörés, itt van az 5 perc alatt feltöltött elektromosautó-akkumulátor: erről a BYD és a CATL is csak álmodik – bánhatja Magyarország, hogy ezt a kínai óriást nem tudta idecsábítani / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ez már jelentős technológiai fejlődés: ha a megoldás nagyban is működik, tovább erősödhet a CATL-től való függetlenség. Magyarországnak ez azért fontos, mert a CATL éppen Debrecenben építi egyik legnagyobb külföldi gyártóbázisát, a BYD pedig Szegeden készül európai autógyártásra.

A Geely mérése alapján az új akkumulátor 10-ről 70 százalékra fél perccel gyorsabban tölthető, mint a BYD jelenlegi villámtöltési megoldása. A kínai gyártó új töltője 2,25 megawattos csúcsteljesítményre képes, vagyis a verseny már nem egyszerűen arról szól, ki tud nagyobb hatótávot kínálni, hanem arról is, ki tudja leginkább lerövidíteni azt az időt, amit az autós a töltő mellett tölt – írja a Financial Times.

Ez azért fájhat különösen a CATL-nek és a BYD-nek, mert 

mindkét vállalat hatalmas összegeket költ arra, hogy a következő generációs akkumulátoroknál technológiai előnyt építsen. 

A BYD júniusban azt közölte, hogy közel 2 milliárd eurót, vagyis jelenlegi árfolyamon mintegy 730 milliárd forintot fordít Európában arra, hogy ötperces villámtöltési technológiáját a következő években széles körben elérhetővé tegye.

Egyre több autógyártó akar szabadulni a CATL-függéstől

A Geely lépése egy szélesebb kínai terv része. A Changan és a SAIC szintén növeli saját akkumulátoros kutatás-fejlesztését és gyártását, miközben a Xiaomi és az Xpeng alternatív beszállítókat keresett a CATL mellé. A kínai sajtó már külön kifejezést is használ erre: „de-CATL-esítésnek” nevezik azt a folyamatot, amelyben az autógyártók csökkentenék függőségüket a piacvezető akkumulátorgyártótól.

A motiváció egyszerű: 

az akkumulátor az elektromos autó egyik legdrágább alkatrésze, és aki egyetlen domináns beszállítótól függ, annak kisebb az alkupozíciója. 

A CATL globális ereje ráadásul óriási: a Rystad adatai szerint a vállalat adja a világ beépített lítium-vasfoszfát-akkumulátoros gyártókapacitásának mintegy 38 százalékát. A BYD a második legnagyobb szereplő, bár termelésének jelentős részét saját autóiban használja fel.

Elemzők szerint a CATL előnye olyan nagy, hogy egy-egy új technológiai bejelentés önmagában nem írja át az erőviszonyokat. A Geelynek is bizonyítania kell, hogy az új akkumulátor nagy sorozatban, hosszú élettartammal és versenyképes áron is működik.

Magyarországnak sem mindegy, ki nyeri ezt a versenyt

A kínai akkumulátorháború magyar szempontból azért különösen érdekes, mert két főszereplője komoly beruházással kötődik az országhoz. A CATL debreceni cellagyárában szeptember 22-én elindult a próbagyártás az első két soron. A teljes beruházás elkészülte után a telephely évi 100 gigawattóra kapacitású lehet, és a CATL legnagyobb Kínán kívüli gyártóbázisává válhat.

A BYD közben Szegeden építi első európai személyautó-gyárát. A vállalat európai terjeszkedésében Magyarország továbbra is fontos szerepet kap, miközben a cég hosszabb távon saját európai akkumulátorgyártást is tervez.

Ezért a Geely sikere közvetve Magyarország számára sem közömbös. 

  • Ha az elektromosautó-ipar technológiai versenye gyorsabban halad, mint ahogy a már felépített gyárak alkalmazkodni tudnak hozzá, 
  • az növeli a nyomást minden európai akkumulátoros beruházáson. 

Ez nem jelenti azt, hogy a debreceni CATL-gyár vagy a szegedi BYD-beruházás veszélybe került volna. Inkább azt, hogy a magyar autóipar jövőbeni értékét egyre kevésbé önmagában a gyártókapacitás, és egyre inkább az dönti el, hogy az itt termelő vállalatok mennyire tudnak lépést tartani az akkumulátortechnológia szinte hónapról hónapra gyorsuló versenyével.

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