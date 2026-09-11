Energiatárolók: Kína úgy előretört, hogy már leállítja, amibe az EU épp csak belefogott – összeomlástól tartanak

A Caixin kínai gazdasági lap szerint az új projektek építését az iparág kapacitásának év végi felülvizsgálatáig függesztették fel. A már jóváhagyott vagy építés alatt álló beruházások várhatóan folytatódhatnak, a tervezési szakaszban lévő projektek azonban leállhatnak. A döntés súlyát jól mutatja, hogy január és július között mintegy száz új akkumulátorgyártási kapacitásbővítési projektet jelentettek be Kínában. Ezek együttes éves kapacitása mintegy 2608,5 gigawattóra lenne, miközben az ország teljes akkumulátorkibocsátása 2025-ben 1755,6 gigawattóra volt.

A CATL egyik kínai üzemében készült felvétel - Peking behúzta a féket az akkumulátorgyártásnál

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Kína nem akar újabb napelemipari árháborút az akkumulátorgyártásban

A döntés nem előzmény nélküli: a kínai szabályozók az év során már kétszer figyelmeztették a gyártókat, hogy kerüljék a túlkapacitás további növelését. Peking számára intő példa a napelemipar:

Kína mára a világ meghatározó napelemgyártója lett, ám

a rendkívül gyors kapacitásbővítés miatt a kínálat jóval meghaladta a keresletet.

Az árak összeomlottak, a vezető vállalatok pedig milliárdos veszteségeket szenvedtek el.

A kínai vezetés most azt akarja elkerülni, hogy ugyanez történjen az elektromosautó- és energiatároló-akkumulátorok piacán. Az új kapacitások fékezése ezért nem feltétlenül az akkumulátoripar visszafogását jelenti, hanem a piac konszolidációjának felgyorsítását – írja a Bloomberg.

A befektetők mindenesetre azonnal reagáltak. A kínai akkumulátorgyártók részvényei estek, a szektor egyik meghatározó szereplője, a CATL több mint 2 százalékot veszített sencseni kereskedésben. Nagyobb esést szenvedett el a Sunwoda Electronic és az Eve Energy is. A lítium-karbonát ára pedig több mint 7 százalékkal zuhant a kantoni határidős tőzsdén.

Nem minden gyártót érint egyformán az akkugyár-stop

A kapacitáskorlátozás ugyanakkor éppen a hatékonyabb gyártóknak kedvezhet. A Morgan Stanley elemzői szerint a konszolidáció felgyorsíthatja az iparágat, és javíthatja a kapacitáskihasználtságot.

A bank adatai szerint a CATL kapacitáskihasználtsága az idei első fél évben 95 százalék volt, szemben az iparág átlagos 65 százalékával. Vagyis miközben számos gyártó kihasználatlan kapacitásokkal küzd, a piacvezető vállalat lényegesen közelebb működik teljes kapacitásához.