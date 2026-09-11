Energiatárolók: Kína úgy előretört, hogy már leállítja, amibe az EU épp csak belefogott – összeomlástól tartanak
A Caixin kínai gazdasági lap szerint az új projektek építését az iparág kapacitásának év végi felülvizsgálatáig függesztették fel. A már jóváhagyott vagy építés alatt álló beruházások várhatóan folytatódhatnak, a tervezési szakaszban lévő projektek azonban leállhatnak. A döntés súlyát jól mutatja, hogy január és július között mintegy száz új akkumulátorgyártási kapacitásbővítési projektet jelentettek be Kínában. Ezek együttes éves kapacitása mintegy 2608,5 gigawattóra lenne, miközben az ország teljes akkumulátorkibocsátása 2025-ben 1755,6 gigawattóra volt.
Kína nem akar újabb napelemipari árháborút az akkumulátorgyártásban
A döntés nem előzmény nélküli: a kínai szabályozók az év során már kétszer figyelmeztették a gyártókat, hogy kerüljék a túlkapacitás további növelését. Peking számára intő példa a napelemipar:
- Kína mára a világ meghatározó napelemgyártója lett, ám
- a rendkívül gyors kapacitásbővítés miatt a kínálat jóval meghaladta a keresletet.
Az árak összeomlottak, a vezető vállalatok pedig milliárdos veszteségeket szenvedtek el.
A kínai vezetés most azt akarja elkerülni, hogy ugyanez történjen az elektromosautó- és energiatároló-akkumulátorok piacán. Az új kapacitások fékezése ezért nem feltétlenül az akkumulátoripar visszafogását jelenti, hanem a piac konszolidációjának felgyorsítását – írja a Bloomberg.
A befektetők mindenesetre azonnal reagáltak. A kínai akkumulátorgyártók részvényei estek, a szektor egyik meghatározó szereplője, a CATL több mint 2 százalékot veszített sencseni kereskedésben. Nagyobb esést szenvedett el a Sunwoda Electronic és az Eve Energy is. A lítium-karbonát ára pedig több mint 7 százalékkal zuhant a kantoni határidős tőzsdén.
Nem minden gyártót érint egyformán az akkugyár-stop
A kapacitáskorlátozás ugyanakkor éppen a hatékonyabb gyártóknak kedvezhet. A Morgan Stanley elemzői szerint a konszolidáció felgyorsíthatja az iparágat, és javíthatja a kapacitáskihasználtságot.
A bank adatai szerint a CATL kapacitáskihasználtsága az idei első fél évben 95 százalék volt, szemben az iparág átlagos 65 százalékával. Vagyis miközben számos gyártó kihasználatlan kapacitásokkal küzd, a piacvezető vállalat lényegesen közelebb működik teljes kapacitásához.
A Morgan Stanley szerint, ha a szabályozást következetesen hajtják végre, az felgyorsíthatja az iparági konszolidációt, javíthatja a kapacitáskihasználtságot, és racionálisabb versenyt hozhat mind az elektromos autók akkumulátorainak, mind az energiatárolási rendszerek piacán.
Európa közben még csak most kapcsol
A kínai fordulat különösen érdekes Európa számára. Az Európai Unió ugyanis éppen az akkumulátoros energiatárolás gyors kiépítésétől várja, hogy a megújuló energiaforrások terjedésével egyre rugalmasabbá váljon a villamosenergia-rendszer.
A nap- és szélerőművek termelése időjárásfüggő, ezért az akkumulátoros tárolók egyre fontosabbá válnak: a többlettermelést el lehet raktározni, majd akkor felhasználni, amikor a termelés visszaesik.
Európa azonban egyszerre néz szembe két kihívással. Több energiatárolóra van szüksége, miközben saját akkumulátorgyártását is megpróbálja felépíteni, hogy ne váljon túlságosan függővé a kínai beszállítóktól. A kínai túlkapacitás viszont olcsó akkumulátorokkal áraszthatja el a világpiacot, ami rövid távon kedvezhet az európai energiatárolási beruházásoknak, az európai gyártók számára azonban újabb árversenyt jelent.
Gondok vannak az Európai Unió nagy energiafüggetlenségi tervének megvalósításával. Az Európai Számvevőszék (ECA) frissen közzétett jelentése szerint az Oroszországtól való energiafüggetlenséget, ezzel párhuzamosan pedig a megújuló energiatermelés elterjesztését célzó REPowerEU végrehajtása éppen akkor akadozik, amikor Európa energiabiztonságát a közel-keleti zavarok újabb kihívások elé állítják – cikkünket itt találja.
A helyzet egyik legnagyobb ellentmondása így az, hogy Kína már a túlzott akkumulátorgyártási kapacitást próbálja leépíteni vagy kordában tartani, miközben Európa még az iparág felépítésén és az energiatárolási lemaradás ledolgozásán dolgozik.