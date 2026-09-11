Deviza
EUR/HUF363,37 -0,55% USD/HUF313,19 -0,47% GBP/HUF423,37 -0,42% CHF/HUF383,88 -0,81% PLN/HUF84,04 -0,48% RON/HUF69,15 -0,56% CZK/HUF14,98 -0,53% EUR/HUF363,37 -0,55% USD/HUF313,19 -0,47% GBP/HUF423,37 -0,42% CHF/HUF383,88 -0,81% PLN/HUF84,04 -0,48% RON/HUF69,15 -0,56% CZK/HUF14,98 -0,53%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX152 518,27 +2,06% MTELEKOM2 548 +0,71% MOL5 380 +3,86% OTP47 000 +2,35% RICHTER12 530 +0,32% OPUS289 -3,67% ANY6 490 +0,78% AUTOWALLIS127,5 -1,92% WABERERS4 340 +0,93% BUMIX9 236,83 +0,37% CETOP5 079,72 +0,77% CETOP NTR3 266,06 +0,77% BUX152 518,27 +2,06% MTELEKOM2 548 +0,71% MOL5 380 +3,86% OTP47 000 +2,35% RICHTER12 530 +0,32% OPUS289 -3,67% ANY6 490 +0,78% AUTOWALLIS127,5 -1,92% WABERERS4 340 +0,93% BUMIX9 236,83 +0,37% CETOP5 079,72 +0,77% CETOP NTR3 266,06 +0,77%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
akkumulátor
napelem
Kína
CATL

Energiatárolók: Kína úgy előretört, hogy már leállítja, amibe az EU épp csak belefogott – összeomlástól tartanak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kína ideiglenesen leállította az új villamosenergia- és energiatároló, illetve akkumulátorokat gyártó üzemek építésének engedélyezését, mert a hatóságok attól tartanak, hogy az iparág a napelemgyártáshoz hasonló túlkapacitási válságba kerülhet. Peking eközben éppen azt próbálja elkerülni, amit Európa egyelőre csak most kezd felismerni: az akkumulátorgyártás felfutása önmagában nem garantálja a beruházások megtérülését.
VG
2026.09.11, 17:30

A Caixin kínai gazdasági lap szerint az új projektek építését az iparág kapacitásának év végi felülvizsgálatáig függesztették fel. A már jóváhagyott vagy építés alatt álló beruházások várhatóan folytatódhatnak, a tervezési szakaszban lévő projektek azonban leállhatnak. A döntés súlyát jól mutatja, hogy január és július között mintegy száz új akkumulátorgyártási kapacitásbővítési projektet jelentettek be Kínában. Ezek együttes éves kapacitása mintegy 2608,5 gigawattóra lenne, miközben az ország teljes akkumulátorkibocsátása 2025-ben 1755,6 gigawattóra volt.

Beijing-october,17,,2024:,Contemporary,Amperex,Technology,Co.,,Ltd.,(catl),Lithium, akkumulátorgyártás
A CATL egyik kínai üzemében készült felvétel - Peking behúzta a féket az akkumulátorgyártásnál
Fotó: humphery /  Shutterstock

Kína nem akar újabb napelemipari árháborút az akkumulátorgyártásban

A döntés nem előzmény nélküli: a kínai szabályozók az év során már kétszer figyelmeztették a gyártókat, hogy kerüljék a túlkapacitás további növelését. Peking számára intő példa a napelemipar:

  • Kína mára a világ meghatározó napelemgyártója lett, ám 
  • a rendkívül gyors kapacitásbővítés miatt a kínálat jóval meghaladta a keresletet.

Az árak összeomlottak, a vezető vállalatok pedig milliárdos veszteségeket szenvedtek el.

A kínai vezetés most azt akarja elkerülni, hogy ugyanez történjen az elektromosautó- és energiatároló-akkumulátorok piacán. Az új kapacitások fékezése ezért nem feltétlenül az akkumulátoripar visszafogását jelenti, hanem a piac konszolidációjának felgyorsítását – írja a Bloomberg.

A befektetők mindenesetre azonnal reagáltak. A kínai akkumulátorgyártók részvényei estek, a szektor egyik meghatározó szereplője, a CATL több mint 2 százalékot veszített sencseni kereskedésben. Nagyobb esést szenvedett el a Sunwoda Electronic és az Eve Energy is. A lítium-karbonát ára pedig több mint 7 százalékkal zuhant a kantoni határidős tőzsdén.

Nem minden gyártót érint egyformán az akkugyár-stop

A kapacitáskorlátozás ugyanakkor éppen a hatékonyabb gyártóknak kedvezhet. A Morgan Stanley elemzői szerint a konszolidáció felgyorsíthatja az iparágat, és javíthatja a kapacitáskihasználtságot.

A bank adatai szerint a CATL kapacitáskihasználtsága az idei első fél évben 95 százalék volt, szemben az iparág átlagos 65 százalékával. Vagyis miközben számos gyártó kihasználatlan kapacitásokkal küzd, a piacvezető vállalat lényegesen közelebb működik teljes kapacitásához.

A Morgan Stanley szerint, ha a szabályozást következetesen hajtják végre, az felgyorsíthatja az iparági konszolidációt, javíthatja a kapacitáskihasználtságot, és racionálisabb versenyt hozhat mind az elektromos autók akkumulátorainak, mind az energiatárolási rendszerek piacán.

Európa közben még csak most kapcsol

A kínai fordulat különösen érdekes Európa számára. Az Európai Unió ugyanis éppen az akkumulátoros energiatárolás gyors kiépítésétől várja, hogy a megújuló energiaforrások terjedésével egyre rugalmasabbá váljon a villamosenergia-rendszer.

A nap- és szélerőművek termelése időjárásfüggő, ezért az akkumulátoros tárolók egyre fontosabbá válnak: a többlettermelést el lehet raktározni, majd akkor felhasználni, amikor a termelés visszaesik.

Európa azonban egyszerre néz szembe két kihívással. Több energiatárolóra van szüksége, miközben saját akkumulátorgyártását is megpróbálja felépíteni, hogy ne váljon túlságosan függővé a kínai beszállítóktól. A kínai túlkapacitás viszont olcsó akkumulátorokkal áraszthatja el a világpiacot, ami rövid távon kedvezhet az európai energiatárolási beruházásoknak, az európai gyártók számára azonban újabb árversenyt jelent.

Gondok vannak az Európai Unió nagy energiafüggetlenségi tervének megvalósításával. Az Európai Számvevőszék (ECA) frissen közzétett jelentése szerint az Oroszországtól való energiafüggetlenséget, ezzel párhuzamosan pedig a megújuló energiatermelés elterjesztését célzó REPowerEU végrehajtása éppen akkor akadozik, amikor Európa energiabiztonságát a közel-keleti zavarok újabb kihívások elé állítják – cikkünket itt találja.

A helyzet egyik legnagyobb ellentmondása így az, hogy Kína már a túlzott akkumulátorgyártási kapacitást próbálja leépíteni vagy kordában tartani, miközben Európa még az iparág felépítésén és az energiatárolási lemaradás ledolgozásán dolgozik.

Kapcsolódó

Energiabiztonság

Energiabiztonság
698 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu