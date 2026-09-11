Pánikban Amerika, borít az államkötvény, "összeomlásszerű folyamatok is elindulhatnak" – Magyarország egyelőre menedéksziget

A kötvénypiaci medvék az irányadó amerikai állampapír hozamokat a kiemelten figyelt, lélektani határnak számító 5 százalékos szint közelébe hajtották az amerikai inflációs adatok közzététele előtt. A pénteki adat döntően befolyásolhatja azzal kapcsolatos várakozásokat, hogy a Federal Reserve a jövő héten kamatot emel-e.

Globális pánik az állampapír piacokon - a japán 10 éves hozam a 3, az amerikai az 5 százalék felé közelít / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Túlzás nélkül az egész világ azt figyeli, mi történik az amerikai papírokkal. A hatás máshol sem marad el, a kötvényhozamok Magyarországon is emelkedtek, de a csütörtöki aukció azt mutatta, hazánk egyelőre sziget a háborgó tengeren – hogy miért, erről részletesen itt írt a Világgazdaság.

A 10 éves amerikai államkötvény hozama ezen a héten csaknem 20 bázisponttal emelkedett, és közvetlenül a lélektanilag fontos 5 szint alatt nem sokkal kereskednek vele. Ez a szint ugyan vonzhatja azokat a befektetőket, akik az árfolyamesést vételi lehetőségként értékelik, ugyanakkor további eladási hullámot is kiválthat, amely átterjedhet a globális piacokra. A hozam pénteken 4,94 százalék körül alakult, ami 2023 óta a legmagasabb szint, és már közelít a 2007 óta nem látott csúcshoz.

Retteg a piac az inflációtól

A hozamok megugrásának hátterében az áll, hogy a kereskedőknek egyszerre kell számolniuk az emelkedő olajárakkal és azzal, hogy az infláció immár fél évtizede meghaladja a Federal Reserve célját. A pénteken megjelenő amerikai fogyasztóiár-index az elmúlt évek egyik legfontosabb adatközlése lehet, miközben a piac jelenleg nagyjából 70 százalékos valószínűséget áraz arra, hogy a Fed szeptember 16-i ülésén kamatot emel.

A 10 éves amerikai állampapír hozamának 5 százalékra emelkedése jelenleg inkább tűnik elkerülhetetlennek, mint egyszerű előrejelzésnek

– mondta Padhraic Garvey, az ING Groep NV amerikai régióért felelős kutatási vezetője. „Aggasztó időket élnek a kötvénypiacok” - tette hozzá.

A Fed kamatdöntéseire érzékenyebb kétéves állampapír hozama ezen a héten 4,59 százalékig emelkedett.

A 30 éves papírok hozama 2007 óta nem látott szintet ért el, ami ugyanakkor kiugró keresletet vonzott az értékpapírok aukcióján.

Camille de Courcel, a BNP Paribas SA fejlett piaci kamatstratégiai vezetője szerint a hosszabb lejáratú amerikai hozamok a jelenlegi szintekről tovább emelkedhetnek, különösen akkor, ha a befektetők kételkedni kezdenek abban, hogy a jegybank kellő elszántsággal lép fel az infláció megfékezése érdekében.

Ha például a Fed túl lassan reagálna, vagy nem lépne elég határozottan, akkor ez válna meghatározóvá: a hozamgörbe hosszabb végén tovább árazódna felfelé az inflációs kockázati prémium

– mondta pénteken a Bloomberg TV-nek. „Mindenki magasabb lejárati prémiumról beszél, de azért jelenleg nem mondható kirívóan magasnak.”