Pánikban Amerika, borít az államkötvény, "összeomlásszerű folyamatok is elindulhatnak" – Magyarország egyelőre menedéksziget
A kötvénypiaci medvék az irányadó amerikai állampapír hozamokat a kiemelten figyelt, lélektani határnak számító 5 százalékos szint közelébe hajtották az amerikai inflációs adatok közzététele előtt. A pénteki adat döntően befolyásolhatja azzal kapcsolatos várakozásokat, hogy a Federal Reserve a jövő héten kamatot emel-e.
Túlzás nélkül az egész világ azt figyeli, mi történik az amerikai papírokkal. A hatás máshol sem marad el, a kötvényhozamok Magyarországon is emelkedtek, de a csütörtöki aukció azt mutatta, hazánk egyelőre sziget a háborgó tengeren – hogy miért, erről részletesen itt írt a Világgazdaság.
A 10 éves amerikai államkötvény hozama ezen a héten csaknem 20 bázisponttal emelkedett, és közvetlenül a lélektanilag fontos 5 szint alatt nem sokkal kereskednek vele. Ez a szint ugyan vonzhatja azokat a befektetőket, akik az árfolyamesést vételi lehetőségként értékelik, ugyanakkor további eladási hullámot is kiválthat, amely átterjedhet a globális piacokra. A hozam pénteken 4,94 százalék körül alakult, ami 2023 óta a legmagasabb szint, és már közelít a 2007 óta nem látott csúcshoz.
Retteg a piac az inflációtól
A hozamok megugrásának hátterében az áll, hogy a kereskedőknek egyszerre kell számolniuk az emelkedő olajárakkal és azzal, hogy az infláció immár fél évtizede meghaladja a Federal Reserve célját. A pénteken megjelenő amerikai fogyasztóiár-index az elmúlt évek egyik legfontosabb adatközlése lehet, miközben a piac jelenleg nagyjából 70 százalékos valószínűséget áraz arra, hogy a Fed szeptember 16-i ülésén kamatot emel.
A 10 éves amerikai állampapír hozamának 5 százalékra emelkedése jelenleg inkább tűnik elkerülhetetlennek, mint egyszerű előrejelzésnek
– mondta Padhraic Garvey, az ING Groep NV amerikai régióért felelős kutatási vezetője. „Aggasztó időket élnek a kötvénypiacok” - tette hozzá.
- A Fed kamatdöntéseire érzékenyebb kétéves állampapír hozama ezen a héten 4,59 százalékig emelkedett.
- A 30 éves papírok hozama 2007 óta nem látott szintet ért el, ami ugyanakkor kiugró keresletet vonzott az értékpapírok aukcióján.
Camille de Courcel, a BNP Paribas SA fejlett piaci kamatstratégiai vezetője szerint a hosszabb lejáratú amerikai hozamok a jelenlegi szintekről tovább emelkedhetnek, különösen akkor, ha a befektetők kételkedni kezdenek abban, hogy a jegybank kellő elszántsággal lép fel az infláció megfékezése érdekében.
Ha például a Fed túl lassan reagálna, vagy nem lépne elég határozottan, akkor ez válna meghatározóvá: a hozamgörbe hosszabb végén tovább árazódna felfelé az inflációs kockázati prémium
– mondta pénteken a Bloomberg TV-nek. „Mindenki magasabb lejárati prémiumról beszél, de azért jelenleg nem mondható kirívóan magasnak.”
Globális nyomás alatt az állampapírok
A folyamat a világ kötvénypiacaira is átterjedt:
- a globális hozamokat követő egyik mutató 2007 óta nem látott magasságba emelkedett.
- Az ausztrál irányadó hozamok pénteken több mint egy évtizedes csúcsot értek el,
- japán megfelelőik a lélektanilag fontos 3 százalékos szint közelében mozogtak.
- Az új-zélandi kötvények különösen gyengén teljesítettek: a kétéves hozam 25 bázisponttal ugrott meg.
Európában – amely energiaimport-függősége miatt különösen érzékeny az energiasokkra –
a német 10 éves állampapír hozama csütörtökön 2009 óta nem látott szintet ért el.
A rövidebb lejáratú kötvények ugyanakkor pénteken némi fellélegzéshez jutottak, miután az olaj- és gázárak mérséklődtek. A brit kétéves papír felülteljesített: hozama hét bázisponttal, 4,80 százalékra csökkent.
Egy alacsonyabb amerikai inflációs adat és egy Fed-kamatemelés az a két dolog, amely jelenleg megállíthatná ezt a folyamatot; máskülönben szerintem senki sem érzi komfortosnak, hogy long pozíciót vegyen fel a kamatpiacon
– mondta Michael Tang, a Commonwealth Bank of Australia sydney-i kamatstratégája. "Óriási monetáris szigorítást váró, hangulat uralkodott el” - tette hozzá.
Mindez fokozott idegességet okoz a kereskedők körében a pénteki kulcsfontosságú gazdasági adat előtt, különösen azért, mert a Fed döntéshozói az elmúlt hetekben többször hangsúlyozták, hogy továbbra is az inflációra összpontosítanak. Molly Brooks, a TD Securities amerikai kamatstratégája szerint a vártnál magasabb inflációs adat tovább növelheti a szeptemberi kamatemeléssel és az azt követő további monetáris szigorítással kapcsolatos piaci várakozásokat.
Bessent körül szorul a hurok
A Bloomberg által megkérdezett közgazdászok konszenzusa szerint az élelmiszer- és energiaárakat kiszűrő maginflációs mutató augusztusban havi szinten körülbelül 0,2 százalékkal emelkedhetett. Az adat egy nappal azután jelenik meg, hogy a termelői árak egyik mutatója azt jelezte: az előző hónapban az energiaárak emelkedése ismét fokozta az inflációs nyomást.
A 32 ezermilliárd dolláros amerikai állampapírpiacon komoly kihívást jelentene Scott Bessent pénzügyminiszter számára, ha a 10 éves papír hozama áttörné az 5 százalékos szintet. Bessent eddig nehezen tudta megfékezni a kötvényeladási hullámot a félidős választások előtt. Az amerikai pénzügyi tárca csütörtökön a vártnál kevesebb kötvényt vásárolt vissza az első kibővített visszavásárlási művelet során.
Az amerikai kormányzat szokatlan kommunikációja és lépései nyugtalanítják a kötvénybefektetőket
– mondta Andrew Ticehurst, a Nomura sydney-i vezető kamatstratégája. „Az alaphelyzet már eleve törékeny volt a magas államadósság és a jelentős finanszírozási igény miatt.”
Az 5 százalékos szint áttörésének jelentősége
A hozamok mozgása gyakorlatilag mindenki és minden gazdasági szereplő tőkeköltségére hatással van. Ide tartoznak az amerikai jelzáloghitelek kamatai is, amelyek politikailag különösen érzékeny mutatónak számítanak az amerikai választók számára a félidős választások előtt. Ezek a kamatok már most több mint egyéves csúcson vannak.
- Mivel az amerikai állampapírhozamok globális referenciapontként szolgálnak, a világ adósságpiacainak árazása is hozzájuk igazodik – és ezek a piacok szintén nyomás alatt állnak.
- Az 5 százalékos szint áttörése már a részvénypiacokat is komolyan megviselheti.
Egyesek az 5 százalékos szintet olyan küszöbnek tekintik, amely fölött a pénzügyi piacokon akár összeomlásszerű folyamatok is elindulhatnak
– mondta John Higgins, a Capital Economics pénzügyi piacokért felelős vezető gazdasági tanácsadója. „Bár nem vagyunk meggyőződve arról, hogy az 5 százalék valóban ilyen 'mágikus' szám lenne, a magasabb amerikai állampapírhozamok kétségtelenül veszélyeztetnék az amerikai államháztartás fenntarthatóságát, és a részvénypiacokra is kockázatot jelentenének” - tette hozzá.