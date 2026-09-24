A magyar állampapírhozamok is megérzik a globális turbulenciát - szigorítási üzemmódba kapcsolt a Fed, „minden átárazódik"

A globális kötvénypiaci eladási hullám tovább erősödött, megrázva a befektetőket, miután az erős amerikai makrogazdasági adatok és egy állampapír-aukción tapasztalt gyenge kereslet következtében az amerikai államkötvényhozamok a hozamgörbe jelentős részén közel két évtizede nem látott szintekre emelkedtek.

További monetáris szigort várnak az amerikai jegybanktól a befektetők; átárazódik minden, a magyar állampapír is / Fotó: Anadolu via AFP

A Wall Street súlyos veszteségei átterjedtek az ázsiai és csendes-óceáni térségre is: estek a kötvényárfolyamok Japánban, Ausztráliában és Új-Zélandon, valamint a feltörekvő piacokon, így például Magyarországon is. Az amerikai 10 éves államkötvény hozama az ázsiai kereskedésben 5,12 százalékon stabilizálódott, miután szerdán 15 bázisponttal ugrott meg. Ez volt a legnagyobb egynapos emelkedés a Donald Trump elnök 2025. áprilisi vámbejelentése által kiváltott piaci turbulencia óta.

A magyar állampapírok is megérezték a vihart

Az amerikai kötvényhozamok tegnapi megugrása láthatóan átterjedt a magyar állampapírpiacra is, elsősorban a hosszabb lejáratokra. Mivel a kötvényhozam és a kötvény árfolyama ellentétesen mozog, ez árfolyamesést jelentett a hosszú magyar államkötvényeknél.

Szeptember 23-án az amerikai 10 éves állampapír hozama nagyjából 4,96 százalékról 5,11 százalékra, vagyis körülbelül 15 bázisponttal emelkedett.

Ugyanezen a napon a piaci 10 éves magyar hozam 5,68 százalékról 5,82 százalék környékére, tehát kb. 14 bázisponttal ugrott.

Az ÁKK referenciahozamai valamivel kisebb, de nagyon jellegzetes elmozdulást mutattak:

3 éves −1 bp,

5 éves +1 bp,

10 éves +2 bp,

15 éves +4 bp,

20 éves +4 bp.

Vagyis a nyomás egyértelműen a hozamgörbe hosszú végén jelentkezett.

Ez azért fontos, mert egy 10–20 éves fix kamatozású kötvénynél már néhány tíz bázispontos hozamváltozás is érzékelhető árfolyammozgást okoz. Nagyságrendileg, ha egy 10 éves magyar kötvény módosított durationje (átlagos hátralévő futamidő) például 7 év, akkor +14 bázispont hozamemelkedés nagyjából egy százalék árfolyamváltozást idéz elő.

Ha az amerikai hozamok emelkednek, akkor emelkedik a globális kockázatmentes hozamszint is, így a magyar kötvényektől elvárt hozam is, vagyis csökken a magyar papírok árfolyama.

(Az árfolyam és a hozam ellentétes irányban mozog. ) Ráadásul erre tegnap rátett egy lapáttal a forint gyengülése is, a dollár körülbelül 1,4 százalékkal drágult a magyar fizetőeszközhöz képest, és az euró is erősödött valamelyest. Az ároflyamgyengülés egy külföldi befektető szemszögéből növeli a forinteszközök devizakockázatát, ami szintén felfelé tolhatja az elvárt magyar hozamot. Ma reggel is magas szinten van

a magyar hosszú hozam: a 10 éves körülbelül 5,82 százalék,

az amerikai 10 éves továbbra is 5,1 százalék fölött jár.

Nagy a baj az amerikai kötvénypiacon, kivárnak a befektetők

Szerdán az ötéves amerikai államkötvények aukcióján mutatkozó gyenge kereslet az ötéves hozamot 2007 óta először 5 százalék fölé lökte. A Bloomberg dollárindexe a legutóbb júliusban látott szintek közelében mozgott, miközben a kereskedők egyre több kamatemelést áraztak be az amerikai jegybank, a Federal Reserve részéről.

A Brent kőolaj ledolgozta a kereskedés korábbi veszteségeit, és hordónként 103 dollár körül lényegében stagnált.

Az ázsiai részvények követték a Wall Street irányadó indexeit, és 0,6 százalékkal estek,

a részvényindexek határidős jegyzései arra utaltak, hogy az esés Európára is átterjedhet.

A magasabb energiaköltségek lehetősége egy továbbra is erős amerikai gazdasággal párosulva további nyomást gyakorol a kötvénypiacra, amelyet már amúgy is megrázott az aukciókon tapasztalt gyenge kereslet és az a félelem, hogy a kamatok tartósan magas szinten maradnak. Miközben az amerikai államkötvényhozamok meredeken emelkedtek — a globális államadósság átlagos hozamát egészen 4 százalék közelébe tolva —, a kereskedők növelték a Fed további szigorítására vonatkozó fogadásaikat a múlt heti, 2023 óta első kamatemelést követően.