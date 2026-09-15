Beleszerettek a kötvénybefektetők Kelet-Európába - a páriákból éllovasok lettek, Magyarország az elsők között

A befektetők egyre inkább kelet felé tekintenek, amikor a legjobb lehetőségeket keresik az európai állampapírpiacon. Bulgária, Magyarország és Litvánia a legkedveltebb célpontok közé tartozik a javuló gazdasági és költségvetési kilátásoknak, valamint az általuk kínált hozamoknak köszönhetően – ez a kombináció egyre nehezebben található meg nyugati szomszédaiknál. A politikai rendszerváltások és az euró egyre szélesebb körű bevezetése – amelyhez Brüsszel szigorú gazdasági követelményeket támaszt – tovább erősítik a befektetési érveket.

Állampapírpiac: a korábbi páriákból sztárok lettek / Fotó: AFP

A közép- és kelet-európai országok növekvő vonzereje része annak a történelmi átrendeződésnek, amely az elmúlt évtizedben zajlott le az európai adósságpiacon. Ennek során fokozatosan elmosódott a különbség az egykor problémásnak számító gazdaságok – például Spanyolország és Portugália – és az elvileg biztonságosabb országok, például Franciaország és Németország között.

Az egyetlen európai adósság, amit tartok, kelet-európai adósság

– mondta Dickie Hodges, a 2,5 milliárd dolláros Nomura Global Dynamic Bond Fund alapkezelője. Elmondása szerint a kelet-európai államkötvények az alap 15%-át teszik ki, ami pályafutása során a legmagasabb arány.

Romokban a nyugati állampapírpiac, kelet viszont vonzó lehetőségeket kínál

A vonzó állampapírok felkutatása most különösen fontos, mivel világszerte esnek az államkötvények. A piacokat

a makacsul magas infláció,

a befektetői pénzekért versengő új vállalati kötvénykibocsátások áradata és

a költségvetési hiányokkal kapcsolatos aggodalmak terhelik.

Hodges külön kiemeli Bulgáriát, amely szerinte alacsonyabb hozammal kellene, hogy forogjon, mint az AAA minősítésű német Bundok, amelyeket történelmileg a régió legbiztonságosabb eszközeinek tekintenek.

„Az adósság szempontjából sokkal erősebb helyzetben van, mint Európa magországainak többsége” – mondta Hodges Bulgáriáról, amely idén vezette be az eurót.

Egy, a Fitch által BBB+ minősítésű tízéves bolgár államkötvény hozama 4,40 százalék,

csaknem 90 bázisponttal magasabb, mint az azonos futamidejű német papíré.

Az ország GDP-arányos államadóssága mintegy 30 százalék,

ami kevesebb mint fele az Európai Unió átlagának, miközben a gazdasági növekedés stabil.

Nem csak Bulgária győzte meg azokat a kötvényalap-kezelőket, akik világszerte szabadon választhatják meg befektetéseiket.

A Schroders-nél dolgozó James Ringer szerint Magyarország a legvonzóbb választása a világ összes állampapírpiaca közül.

Az MFS Investment Managementnél Annalisa Piazza litván állampapírokat tart, amelyek a piaci volatilitás időszakaiban stabilizálják portfólióját.

Volt némi felülsúlyozásunk néhány kisebb euróövezeti országban, például Litvániában

– mondta Piazza. „Ez nagyon jó pozíciónak bizonyult. Van rajta némi hozamfelár. Ezeken a piacokon a fundamentális kép viszonylag erős. Sokkal kevésbé szenvednek, amikor a piacok volatilisek.”