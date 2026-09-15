Deviza
EUR/HUF364,96 -0,15% USD/HUF316,06 -0,13% GBP/HUF426,26 -0,21% CHF/HUF386,25 -0,23% PLN/HUF84,14 -0,08% RON/HUF69,41 -0,21% CZK/HUF15,03 -0,2% EUR/HUF364,96 -0,15% USD/HUF316,06 -0,13% GBP/HUF426,26 -0,21% CHF/HUF386,25 -0,23% PLN/HUF84,14 -0,08% RON/HUF69,41 -0,21% CZK/HUF15,03 -0,2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX152 627,65 +0,6% MTELEKOM2 550 -0,08% MOL5 160 -3,97% OTP46 570 +0,26% RICHTER12 530 -0,24% OPUS289 -1,38% ANY6 400 0% AUTOWALLIS127 +0,39% WABERERS4 300 +0,23% BUMIX9 180,78 -0,38% CETOP5 029,18 -0,99% CETOP NTR3 221,27 -0,39% BUX152 627,65 +0,6% MTELEKOM2 550 -0,08% MOL5 160 -3,97% OTP46 570 +0,26% RICHTER12 530 -0,24% OPUS289 -1,38% ANY6 400 0% AUTOWALLIS127 +0,39% WABERERS4 300 +0,23% BUMIX9 180,78 -0,38% CETOP5 029,18 -0,99% CETOP NTR3 221,27 -0,39%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
állampapír
kötvénypiac
állampapír hozamok

Beleszerettek a kötvénybefektetők Kelet-Európába - a páriákból éllovasok lettek, Magyarország az elsők között

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Bulgária, Magyarország és Litvánia lettek az európai kötvénybefektetők kedvencei. Az állampapírpiac szereplői egyelőre szerelmesek Kelet-Európába, például a magyar euróbevezetési ígéretekbe. Az igazság pillanat azonban valamikor októberben, a jövő évi költségvetés benyújtása idején jöhet el.
D. GY.
2026.09.15, 13:20
Frissítve: 2026.09.15, 13:48

A befektetők egyre inkább kelet felé tekintenek, amikor a legjobb lehetőségeket keresik az európai állampapírpiacon. Bulgária, Magyarország és Litvánia a legkedveltebb célpontok közé tartozik a javuló gazdasági és költségvetési kilátásoknak, valamint az általuk kínált hozamoknak köszönhetően – ez a kombináció egyre nehezebben található meg nyugati szomszédaiknál. A politikai rendszerváltások és az euró egyre szélesebb körű bevezetése – amelyhez Brüsszel szigorú gazdasági követelményeket támaszt – tovább erősítik a befektetési érveket.

részvénypiac állampapírpiac
Állampapírpiac: a korábbi páriákból sztárok lettek / Fotó: AFP

A közép- és kelet-európai országok növekvő vonzereje része annak a történelmi átrendeződésnek, amely az elmúlt évtizedben zajlott le az európai adósságpiacon. Ennek során fokozatosan elmosódott a különbség az egykor problémásnak számító gazdaságok – például Spanyolország és Portugália – és az elvileg biztonságosabb országok, például Franciaország és Németország között. 

Az egyetlen európai adósság, amit tartok, kelet-európai adósság

 – mondta Dickie Hodges, a 2,5 milliárd dolláros Nomura Global Dynamic Bond Fund alapkezelője. Elmondása szerint a kelet-európai államkötvények az alap 15%-át teszik ki, ami pályafutása során a legmagasabb arány.

Romokban a nyugati állampapírpiac, kelet viszont vonzó lehetőségeket kínál

A vonzó állampapírok felkutatása most különösen fontos, mivel világszerte esnek az államkötvények. A piacokat 

  • a makacsul magas infláció, 
  • a befektetői pénzekért versengő új vállalati kötvénykibocsátások áradata és 
  • a költségvetési hiányokkal kapcsolatos aggodalmak terhelik.

Hodges külön kiemeli Bulgáriát, amely szerinte alacsonyabb hozammal kellene, hogy forogjon, mint az AAA minősítésű német Bundok, amelyeket történelmileg a régió legbiztonságosabb eszközeinek tekintenek.

„Az adósság szempontjából sokkal erősebb helyzetben van, mint Európa magországainak többsége” – mondta Hodges Bulgáriáról, amely idén vezette be az eurót. 

  • Egy, a Fitch által BBB+ minősítésű tízéves bolgár államkötvény hozama 4,40 százalék, 
  • csaknem 90 bázisponttal magasabb, mint az azonos futamidejű német papíré. 
  • Az ország GDP-arányos államadóssága mintegy 30 százalék, 
  • ami kevesebb mint fele az Európai Unió átlagának, miközben a gazdasági növekedés stabil.

Nem csak Bulgária győzte meg azokat a kötvényalap-kezelőket, akik világszerte szabadon választhatják meg befektetéseiket. 

  • A Schroders-nél dolgozó James Ringer szerint Magyarország a legvonzóbb választása a világ összes állampapírpiaca közül. 
  • Az MFS Investment Managementnél Annalisa Piazza litván állampapírokat tart, amelyek a piaci volatilitás időszakaiban stabilizálják portfólióját.

Volt némi felülsúlyozásunk néhány kisebb euróövezeti országban, például Litvániában

 – mondta Piazza. „Ez nagyon jó pozíciónak bizonyult. Van rajta némi hozamfelár. Ezeken a piacokon a fundamentális kép viszonylag erős. Sokkal kevésbé szenvednek, amikor a piacok volatilisek.”

Páriákból éllovasok

A Bloomberg államadósságot követő indexe alapján idén Lettország és Litvánia euróban denominált kötvényei teljesítenek a legjobban. Franciaország és Belgium a lista végén áll, mintegy 3 százalékos veszteséggel. A dél-európai országok, például Olaszország és Portugália egykor a piac számkivetettjeinek számítottak, miután 2011-ben kis híján összeroppantak adósságterheik alatt. A befektetők azonban később nagy mennyiségben vásárolták ezeket a kötvényeket, miután a fájdalmas megszorítások évei meghozták eredményüket: csökkentek az adósságterhek, és sorozatos hitelminősítői felminősítések következtek.

Ez azonban fokozatosan eltüntette az ezekben a kötvényekben rejlő relatív értéket, ezért a vonzó hozamokra vadászó befektetők egyre szélesebb körben keresnek lehetőségeket. 

Spanyolországban például a tízéves állampapírok Németországhoz viszonyított hozamfelára a 2012-es 640 bázispontról mára mindössze 45 bázispontra zuhant.

„Továbbra is úgy gondoljuk, hogy Európában vannak olyan piacok, ahol folytatódhat a konvergencia; Görögország ennek nagyon egyértelmű példája” – állítja a Schroders szakembere. „De számunkra Magyarország egyértelműen sokkal jobb lehetőséget kínál, mint számos más európai állampapírpiaci felár.”

Magyarország jól példázza a kelet-európai adósságpiac legfontosabb vonzerejét. Az áprilisi választás véget vetett az Orbán Viktor vezette nacionalista kormányzás 16 éves időszakának, és egy új kormányzat került hatalomra, amely arra törekszik, hogy 2030-ra teljesítse az euró bevezetésének feltételeit. Ennek részeként a kormány célja, hogy a 

  • költségvetési hiányt a jelenleg várt 7,5 százalékról 2030-ra a GDP 3 százalékra csökkentse, 
  • miközben a jegybank szigorúbb álláspontot képvisel az inflációval szemben.

A Bloomberg által összesített adósságkezelői adatok szerint a külföldi befektetők kezében lévő magyar kötvények és diszkontkincstárjegyek állománya júliusban történelmi csúcsra emelkedett. 

Azt látjuk, hogy a kereslet valóban új lendületet kapott, a külföldiek folyamatosan keresik a magyar állampapírokat 

– mondta Samu János, a budapesti Concorde Értékpapír Zrt. vezérigazgató-helyettese.

A "magyar sztori" egyelőre az ígéretek szintjénél tart

A magyar euróbevezetés azonban egyelőre politikai sztorinak tűnik. A politikai felhangokat lehántva: 

maga a terv az ígéret szintjén okozott optimizmust a piacokon, részleteit október környékére kell kibontania Kármán András pénzügyminiszternek és főnökének, és az igazság pillanatai akkor érkeznek el az ország, a forint, a magyar állampapírok piaci megítélésében először.

Fordulatok a piacokon azonban addig is történhetnek, két okból. 

1. Bármilyen szép is egy sztori, a befektetők csak bizonyos mértékben vállalnak kockázatot, és ha úgy érzik, hogy a rizikóhoz képest túl kevés nyereséget kapnak – például kötvényhozamban –, akkor máshová mennek.

2. A magyar sztori más sztorikat metsz, köztük olyan nemzetközieket, amelyeknek a  piaci hatása jó eséllyel erősebbeknek bizonyul, mint a magyar kormány ígéretei és intézkedései.

Átalakult az EU növekedési modellje

A régió egésze egyre fontosabb szerepet tölt be az Európai Unióban: növekedési motorrá válik, miközben a NATO Oroszországgal szembeni védelmének egyik kulcsfontosságú pillére is. 

Az az Európa, amelyet az egységes valuta 1990-es évekbeli létrehozásakor ismertünk, ma már alig hasonlít a jelenlegire

 – mondta Hodges, a Nomura Asset Management szakembere.

Kelet-Európa pályája éles ellentétben áll a régió néhány legnagyobb gazdaságának kötvénybefektetői megítélésében bekövetkezett romlással. A befektetők különösen az EU magországaitól, például Franciaországtól és Belgiumtól fordultak el, ahol romlanak a kilátások, miután egymást követő kormányok sem tudták visszafogni az állami kiadásokat vagy érdemi gazdasági növekedést elérni.

  • A francia tízéves államkötvények hozama jelenleg 96 bázisponttal haladja meg a német papírokét, ami a legnagyobb különbség az euróövezet 2012-es államadósság-válsága óta. 
  • A politikai megosztottság megakadályozta a kormányt abban, hogy csökkentse a kiadásokat és visszafogja a hiányt, és ez a patthelyzet várhatóan a jövő évi, feszültnek ígérkező elnökválasztáson túl is fennmarad. 
  • További hitelminősítői leminősítések valószínűek.

Azért erős kockázatok is maradtak

A kelet-európai befektetések természetesen kihívásokkal is járnak: 

  • ilyenek a helyi devizák árfolyam-ingadozásai és a kötvénypiacok alacsonyabb likviditása. 
  • A tengerparttal nem rendelkező országok, például Magyarország emellett különösen kitettek az európai adósságpiacokat általánosságban is sújtó energiapiaci sokkoknak. 
  • A régió számos országában továbbra is magas az államadósság és a költségvetési hiány.

Emellett jelentős országspecifikus kockázatok is vannak. Románia például a gyorsan növekvő adósság és a politikai bénultság miatt még évekre van az általa célul kitűzött euróbevezetéstől.

Ez azonban nem tántorította el David Zahnt, a Franklin Templeton európai kötvénybefektetésekért felelős vezetőjét, aki bolgár és lengyel állampapírok mellett román kötvényeket is tart. 

Vannak problémák, de én abban látom Európa ezen részének előnyét, hogy a vállalt kockázatért megfelelő kompenzációt kapunk 

– mondta Zahn. „A piacok valamivel volatilisabbak lehetnek, de úgy gondolom, hogy ha az ember kellő figyelmet fordít rájuk, és megfelelően méretezi a pozícióját, akkor kiváló diverzifikációs lehetőséget jelentenek.”

Kapcsolódó

Állampapír

Állampapír
239 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu