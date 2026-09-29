Ilyen nincs: most derült ki, hogy egy nyugat-európai ország a háttérben segíti az oroszokat az ukránok ellen - a Kijevben civileket eltaláló rakéták burkolata is ott készült

Írország az Európai Unióban következetesen kiáll Ukrajna mellett és támogatja az Oroszországgal szembeni szankciókat, ám az ország nyugati részén működő egyik üzem egyre kellemetlenebb kérdéseket vet fel Dublin számára. Az Aughinish Alumina Európa legnagyobb timföldfinomítója, termelésének jelentős része pedig Oroszországba kerül, és az ott előállított alumínium végül olyan vállalatokhoz is eljuthat, amelyek rakétákat, harckocsikat és repülőgépeket gyártanak az orosz hadsereg számára.

Az Aughinish írországi üzeme, melyben az alumínium alapjául szolgáló timföldet állítják elő. / Fotó: Alamy

Az ASK által értékesített alumínium végül orosz fegyvergyártó vállalatoknál landol

Az Aughinish Alumina szerepét márciusban az Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) és az Irish Times közös oknyomozó riportban tárta fel részletesen. A vállalat timföldet, vagyis alumínium-oxidot állít elő, amely az alumíniumgyártás legfontosabb alapanyaga. A finomító európai gyártókat is ellát, többek között

Franciaországban,

Hollandiában

és Svédországban.

Az ír üzem eddig kimaradt az Oroszországgal szembeni uniós szankciókból, ez azonban hamarosan megváltozhat: több tagállam követeli, hogy az októberben tárgyalandó következő szankciós csomag az Oroszországba irányuló timföldexportot is érintse.

A helyzetet különösen kényessé teszi az Aughinish tulajdonosi háttere, ugyanis az üzem az orosz Rusal fémipari konszern tulajdonában van. Az Ukrajna elleni teljes körű invázió kezdete óta pedig látványosan nőtt az Oroszországba irányuló kivitele.

Míg 2021-ben az Aughinish exportjának 24 százaléka került Oroszországba, 2025-re ez az arány már 68 százalékra emelkedett.

A timföldet a Rusal szibériai kohóiba szállítják, ahol alumíniumot állítanak elő belőle. A kész fémet többek között a moszkvai ASK kereskedőcég vásárolja meg, amely több mint száz orosz védelmi vállalat beszállítója. Ezek a vállalatok rakéták, harckocsik, bombázók és más fegyverrendszerek gyártásában vesznek részt.

Az ASK által értékesített alumínium olyan üzemekbe is eljutott, amelyek

a H–101-es cirkálórakéták giroszkópjait,

a Szuhoj vadászrepülőgépek hajtóműveit,

illetve az Iszkander–M ballisztikus rakétát

gyártják. Az érintett vállalatok közül több tucat már uniós szankciók alatt áll.