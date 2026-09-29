Ilyen nincs: most derült ki, hogy egy nyugat-európai ország a háttérben segíti az oroszokat az ukránok ellen - a Kijevben civileket eltaláló rakéták burkolata is ott készült
Írország az Európai Unióban következetesen kiáll Ukrajna mellett és támogatja az Oroszországgal szembeni szankciókat, ám az ország nyugati részén működő egyik üzem egyre kellemetlenebb kérdéseket vet fel Dublin számára. Az Aughinish Alumina Európa legnagyobb timföldfinomítója, termelésének jelentős része pedig Oroszországba kerül, és az ott előállított alumínium végül olyan vállalatokhoz is eljuthat, amelyek rakétákat, harckocsikat és repülőgépeket gyártanak az orosz hadsereg számára.
Az ASK által értékesített alumínium végül orosz fegyvergyártó vállalatoknál landol
Az Aughinish Alumina szerepét márciusban az Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) és az Irish Times közös oknyomozó riportban tárta fel részletesen. A vállalat timföldet, vagyis alumínium-oxidot állít elő, amely az alumíniumgyártás legfontosabb alapanyaga. A finomító európai gyártókat is ellát, többek között
- Franciaországban,
- Hollandiában
- és Svédországban.
Az ír üzem eddig kimaradt az Oroszországgal szembeni uniós szankciókból, ez azonban hamarosan megváltozhat: több tagállam követeli, hogy az októberben tárgyalandó következő szankciós csomag az Oroszországba irányuló timföldexportot is érintse.
A helyzetet különösen kényessé teszi az Aughinish tulajdonosi háttere, ugyanis az üzem az orosz Rusal fémipari konszern tulajdonában van. Az Ukrajna elleni teljes körű invázió kezdete óta pedig látványosan nőtt az Oroszországba irányuló kivitele.
Míg 2021-ben az Aughinish exportjának 24 százaléka került Oroszországba, 2025-re ez az arány már 68 százalékra emelkedett.
A timföldet a Rusal szibériai kohóiba szállítják, ahol alumíniumot állítanak elő belőle. A kész fémet többek között a moszkvai ASK kereskedőcég vásárolja meg, amely több mint száz orosz védelmi vállalat beszállítója. Ezek a vállalatok rakéták, harckocsik, bombázók és más fegyverrendszerek gyártásában vesznek részt.
Az ASK által értékesített alumínium olyan üzemekbe is eljutott, amelyek
- a H–101-es cirkálórakéták giroszkópjait,
- a Szuhoj vadászrepülőgépek hajtóműveit,
- illetve az Iszkander–M ballisztikus rakétát
gyártják. Az érintett vállalatok közül több tucat már uniós szankciók alatt áll.
A Rusal alapítója Oleg Deripaska orosz oligarcha, az alumíniumipar egyik legismertebb szereplője. Az Európai Unió 2022-ben helyezte szankciós listára a Kremlhez fűződő kapcsolatai miatt.
Deripaska azonban 2018 óta csak kisebbségi részesedéssel rendelkezik a Rusalban, így maga a vállalat és az ír üzem elkerülhette az uniós korlátozásokat, illetve az Aughinish Alumina tagadja, hogy jogsértést követett volna el.
Az Európai Bizottság a szankciók kialakításakor arra deklaráltan törekszik, hogy az intézkedések Oroszországnak nagyobb gazdasági kárt okozzanak, mint az uniónak, az ír timföldgyár pedig éppen erre hivatkozva érvel a mentessége mellett.
A The Economist által megismert, az ír kormánynak küldött levélben az Aughinish vezetése arra figyelmeztetett, hogy az oroszországi értékesítés megszűnése az üzem bezárásához vezethet. A cég szerint ez az európai alumíniumipart és más feldolgozóipari vállalatokat is nehéz helyzetbe hozná.
Sántít az Aughinish érvelése
Ugyanakkor az európai alumíniumipar jelenlegi helyzete alapján kérdéses, hogy az Aughinish kiesése valóban akkora csapást jelentene-e, mint amekkorát a vállalat állít.
Az Európai Unió alumíniumigényének jelentős részét importból fedezi, a kontinens pedig a globális termelésnek csupán néhány százalékát adja. Az európai gyártás az elmúlt évtizedben jelentősen visszaesett
- az olcsó kínai import,
- az elavult technológia,
- a magas energiaárak
- és az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerhez kapcsolódó költségek
miatt. Az európai alumíniumkohók jelenleg kapacitásuk mindössze mintegy 30 százalékát használják ki. A kontinens kohóinak évente néhány millió tonna timföldre van szükségük, amiből az Aughinish az idei évben eddig körülbelül 300 ezer tonnát szállított nekik. Európában további négy olyan finomító működik, amely alig vagy egyáltalán nem exportál timföldet Oroszországba.
Ebből következően az ír üzem esetleges bezárása után az európai kohók más forrásból is beszerezhetnék az alapanyagot. Moszkva számára ugyanakkor érzékenyebb lehetne az ír szállítások elvesztése: Írország 2024-ben Kína és Indonézia után Oroszország harmadik legnagyobb timföldbeszállítója volt.
Ezer munkahely és kétszázezer háztartás áramellátása is a mérlegen
A szankciók támogatása így komoly belpolitikai problémát okozhat az ír kormánynak, hiszen az Aughinish körülbelül ezer embernek ad munkát.
A gyár saját gáztüzelésű erőművet is üzemeltet, amelynek fölösleges villamos energiáját betáplálja az ír hálózatba. A vállalat állítása szerint az innen származó áram mintegy 200 ezer háztartás ellátására elegendő.
Dublin számára azonban a jelenlegi helyzet fenntartása is egyre kellemetlenebb.
Írország tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, így különösen érzékeny kérdés, hogy az ország kormánya egy olyan üzem mentességéért lobbizzon, amelynek termékei az orosz hadiipar ellátási láncába kerülhetnek.
Az EU következő Oroszország elleni szankciós csomagjáról október elején kezdődnek a tárgyalások. Több tagállam az Oroszországba irányuló timföldexport betiltását szorgalmazza.
Egy, a szankciókon dolgozó uniós tisztviselő szerint a kérdés összetett, ezért a döntés korántsem egyértelmű. Az Aughinish Alumina így még felkerülhet a szankciós listára, ami az ír finomító oroszországi üzletének végét jelentheti.