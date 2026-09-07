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Súlyos balesetet szenvedett az Amazon repülőgépe: halálos áldozatok is vanna, lezárták az egyik legforgalmasabb repteret – videó

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Baleset történt az egyik legforgalmasabb amerikai repülőtéren. Az Amazon teherszállító gépe túlfutott a kifutópályán. Az esetnek halálos áldozatai is vannak.
2026.09.07, 10:34
Frissítve: 2026.09.07, 10:45

Súlyos balesetet szenvedett az Amazon egyik teherszállító repülőgépe vasárnap a floridai Miami nemzetközi repülőterén. A Puerto Ricóból érkező járat túlfutott a kifutópályán, több járműnek is nekiütközött, a baleset következtében legalább öten életüket vesztették.

Amazon cargo teherszállító repülőgép Miami repülőtér
Le kellett zárni a Miami repülőteret az Amazon cargo-járatának balesete miatt / Fotó: Chandan Khanna / AFP

A The Guardian beszámolója szerint a teherszállító repülőgép lángba borult, miközben sűrű, fekete füst gomolygott az ég felé. A baleset miatt leállt a forgalom az Amerikai Egyesült Államok egyik legforgalmasabb repülőterén. Ray Jadallah, a Miami-Dade megyei tűzoltó- és mentőszolgálat vezetője közölte, hogy a baleset következtében a pilóta és a másodpilóta a pilótafülkében rekedt.

Daniella Levine Cava, Miami-Dade megye polgármestere helyi idő szerint vasárnap esti sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az öt halálos áldozat mellett további öt ember megsérült. A tűzoltó- és mentőszolgálat ugyanezen a sajtótájékoztatón megerősítette, hogy összesen tíz ember volt érintett a balesetben: öten meghaltak, hárman kritikus állapotba kerültek, két embert pedig egy helyi kórházba szállítottak.

Jadallah rendkívül összetett helyzetként jellemezte az esetet. Elmondása szerint a repülőgép a burkolt pályafelületről letérve több járműnek is nekiütközött, aminek következtében több ember a saját járművében rekedt. Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB) átfogó vizsgálatot rendelt el a baleset körülményeinek feltárására.

Az interneten közzétett videókon sűrű füstfelhők láthatók a repülőgép körül, amelynek oldalán az Amazon logója látható. A repülőgép egy Boeing 767-es volt, amely az Amazon Prime Air számára teljesített járatot.

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) a Guardiannek küldött közleményében megerősítette a balesetet:

„A 21 Air 7598-as járata szeptember 6-án, vasárnap helyi idő szerint 14 óra körül, a Miami nemzetközi repülőtéren történt leszállást követően túlfutott a kifutópályán. A Boeing 767-300-as teherszállító repülőgép a Puerto Ricó-i San Juanban található Luis Muñoz Marín nemzetközi repülőtérről indult. Az FAA kivizsgálja az esetet.”

Lezárásokat és jelentős késéseket okozott az Amazon-gép balesete

A repülőtéren a légi és földi forgalom teljes leállítását rendelték el, így egyetlen más járat sem szállhatott le vagy fel a forgalmas dél-floridai légikikötőben. Jadallah elmondta, hogy a tűzoltók még több órával a baleset után is a repülőgépből szivárgó üzemanyag miatt dolgoztak a helyszínen. A légiforgalmi fennakadásokat nyomon követő FlightAware adatai szerint vasárnap késő délután mintegy 250 járat késett a repülőtéren.

A Miami-Dade megyei tűzoltó- és mentőszolgálat több mint hatvan egysége vonult a helyszínre. A tűzoltóság közlése szerint kiérkezésükkor azt tapasztalták, hogy a repülőgép a baleset miatt kigyulladt, és nagy lángokkal égett, miközben sűrű füst gomolygott belőle.

Eközben a Miami-Dade megyei seriff hivatala a baleset miatt útlezárásokat jelentett be.

Kelly Nantel, az Amazon szóvivője a közleményében megerősítette, hogy az Amazon Air egyik, a 21 Air által üzemeltetett repülőgépével incidens történt, miközben a gép megkísérelt leszállni a Miami nemzetközi repülőtéren. Az Amazon közölte, hogy minden vizsgálatban együttműködik az illetékes hatóságokkal.

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