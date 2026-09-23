Újra nagyot lépett Magyarország szomszédja a zöldenergiában, az Apple is beszállt a projektbe: kétszer akkora, mint a magyar rekorder – Kapitány István is ilyet látna itthon

Megkezdte a kereskedelmi termelést a romániai Green Breeze szélerőmű, amely több mint 99 megawattos kapacitásával az ország egyik jelentős új megújulóenergia-projektje. Az Apple 12 évre szóló virtuális áramvásárlási szerződéssel kapcsolódik a projekthez, amely a magyarországi viszonyokhoz mérve is komoly méretű.

Romániában kereskedelmi üzembe állt egy csaknem 100 megawattos szélerőmű, amelynek termeléséhez az Apple is hosszú távú szerződéssel kapcsolódik / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Kereskedelmi üzembe állt a Green Breeze szélerőmű a romániai Galați megyében, miután befejeződtek az építési és hálózati csatlakozási munkálatok, valamint a termelési tesztek. A profit.ro értesülései alapján a Cuca község területén található létesítmény több mint 99 megawatt beépített kapacitással rendelkezik, vagyis méretét tekintve nagyjából kétszerese a Magyarországon jelenleg működő legnagyobb szélerőműparknak.

Igaz, ez nem sokáig marad így, hiszen - mint megírtuk - gigantikus új erőmű épül Magyarországon egy százfős falu mellett – a Green Energy Investhor Zrt. nagyszabású, 499 MW-os szélerőműparkot épít Vadosfa térségében, amely éves szinten 1200 GWh villamosenergiát biztosít.

A projektet a svéd OX2 fejlesztette és építette, majd csaknem 214 millió euróért értékesítette a Nala Renewablesnek. Utóbbi a Trafigura és az IFM Investors közös vállalkozása. Az OX2 a megállapodás alapján a befejezést követően továbbra is üzemelteti a létesítményt.

Román zöldenergiára épít az Apple

A Green Breeze összesen 16 darab, egyenként 6,2 megawattos Vestas V162 szélturbinából áll. A projekt különlegessége, hogy a megtermelt villamos energiához az Apple is hosszú távú szerződéssel kapcsolódik: az amerikai technológiai vállalat 12 évre kötött virtuális áramvásárlási megállapodást.

Ez nem azt jelenti, hogy a Green Breeze által termelt áram fizikailag közvetlenül az Apple létesítményeibe kerül. A virtuális PPA pénzügyi konstrukció, amelyben az Apple egy előre rögzített vagy indexált áron kapcsolódik a szélerőmű termeléséhez, miközben az energia ténylegesen a nagykereskedelmi piacon kerül értékesítésre. Az árkülönbözetet a szerződés feltételei szerint a felek egymás között elszámolják.