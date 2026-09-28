Varga Mihályék nagyon figyelik, mi történik az arannyal: tonnaszám vásárolják a jegybankok, a Magyar Nemzeti Bank bármikor beszállhat – nem kérdés, hol kell őrizni a tartalékot

Valóságos hullámvasúton ülnek idén az aranybefektetők. Az Equilor Befektetési Zrt. Befektetési körképe szerint a januárig tartó spekulatív ralit gyors és jelentős korrekció követte: az arany árfolyama az 5600 dolláros csúcsról közel 30 százalékot zuhant. Augusztus elején azonban sikerült áttörni a hónapok óta tartó csökkenő trendet, majd ismét gyors emelkedés kezdődött.

A jegybankok továbbra is falják az aranyat / Fotó: Volodymyr TVERDOKHLIB

A fordulatot két tényező is segítette. Egyrészt újra megindult a tőkebeáramlás az aranyba fektető ETF-ekbe, másrészt a dollár gyengülése is kedvezett a nemesfémnek.

A jegybankok továbbra is falják az aranyat

Az arany egyik legerősebb támasza továbbra is a világ jegybankjainak kereslete. Az Equilor által ismertetett adatok szerint csak 2026 második negyedévében nettó 289 tonna aranyat vásároltak a központi bankok. A folyamat ráadásul folytatódhat.

A tartalékkezelők arra számítanak, hogy a következő 12 hónapban tovább emelkedik a globális jegybanki aranytartalék.

Az arany mellett szól az Egyesült Államok költségvetési helyzete is. A magas deficit és az emelkedő államadósság erősítheti a nemesfém hagyományos menedékeszköz-szerepét. Az Equilor külön is jelentős fiskális kockázatokat azonosított az amerikai gazdaságban: várakozásuk szerint már idén a GDP 3,3 százalékát tehetik ki az Egyesült Államok kamatkiadásai.

Az amerikai költségvetés körüli bizonytalanság azért különösen fontos az arany szempontjából, mert a befektetők egy része éppen akkor fordul a nemesfém felé, amikor a hagyományosan biztonságosnak tekintett pénzügyi eszközök körül növekszik a bizonytalanság.

Van azonban valami, ami keresztbe tehet az aranynak

A kép ugyanakkor korántsem egyirányú. Az Equilor szerint a Fed kamatemelései jelentős kockázatot jelentenek az arany számára. Ha tovább emelkednek a reálhozamok, az csökkentheti a kamatot nem fizető nemesfém vonzerejét.

Ez most nem csupán elméleti veszély. A közel-keleti válság eszkalációja alapjaiban változtatta meg az amerikai kamatvárakozásokat, miközben az infláció 3 százalék közelében ragadt. A szeptemberi kamatemelés után is folytatódhat a monetáris szigorítás, a Fed friss előrejelzése és a piaci várakozások alapján még idén újabb 25 bázispontos emelés jöhet.

Az arany előtt így két, egymással ellentétes erő dolgozik: a jegybanki vásárlások, az amerikai költségvetési problémák és a bizonytalanság támogatják az árfolyamot, a magasabb kamatok és reálhozamok viszont fékezhetik.

Technikai szempontból egyelőre az előbbi tábor áll jobban: az Equilor szerint az arany árfolyama augusztusban áttörte a több hónapos csökkenő trendvonalat. A januári szárnyalás és az azt követő közel 30 százalékos zuhanás után azonban az idei mozgások azt is megmutatták, hogy az arany menedékeszköz-jellege sem jelent egyirányú fogadást a befektetőknek.