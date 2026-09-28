Varga Mihályék nagyon figyelik, mi történik az arannyal: tonnaszám vásárolják a jegybankok, a Magyar Nemzeti Bank bármikor beszállhat – nem kérdés, hol kell őrizni a tartalékot
Valóságos hullámvasúton ülnek idén az aranybefektetők. Az Equilor Befektetési Zrt. Befektetési körképe szerint a januárig tartó spekulatív ralit gyors és jelentős korrekció követte: az arany árfolyama az 5600 dolláros csúcsról közel 30 százalékot zuhant. Augusztus elején azonban sikerült áttörni a hónapok óta tartó csökkenő trendet, majd ismét gyors emelkedés kezdődött.
A fordulatot két tényező is segítette. Egyrészt újra megindult a tőkebeáramlás az aranyba fektető ETF-ekbe, másrészt a dollár gyengülése is kedvezett a nemesfémnek.
A jegybankok továbbra is falják az aranyat
Az arany egyik legerősebb támasza továbbra is a világ jegybankjainak kereslete. Az Equilor által ismertetett adatok szerint csak 2026 második negyedévében nettó 289 tonna aranyat vásároltak a központi bankok. A folyamat ráadásul folytatódhat.
A tartalékkezelők arra számítanak, hogy a következő 12 hónapban tovább emelkedik a globális jegybanki aranytartalék.
Az arany mellett szól az Egyesült Államok költségvetési helyzete is. A magas deficit és az emelkedő államadósság erősítheti a nemesfém hagyományos menedékeszköz-szerepét. Az Equilor külön is jelentős fiskális kockázatokat azonosított az amerikai gazdaságban: várakozásuk szerint már idén a GDP 3,3 százalékát tehetik ki az Egyesült Államok kamatkiadásai.
Az amerikai költségvetés körüli bizonytalanság azért különösen fontos az arany szempontjából, mert a befektetők egy része éppen akkor fordul a nemesfém felé, amikor a hagyományosan biztonságosnak tekintett pénzügyi eszközök körül növekszik a bizonytalanság.
Van azonban valami, ami keresztbe tehet az aranynak
A kép ugyanakkor korántsem egyirányú. Az Equilor szerint a Fed kamatemelései jelentős kockázatot jelentenek az arany számára. Ha tovább emelkednek a reálhozamok, az csökkentheti a kamatot nem fizető nemesfém vonzerejét.
Ez most nem csupán elméleti veszély. A közel-keleti válság eszkalációja alapjaiban változtatta meg az amerikai kamatvárakozásokat, miközben az infláció 3 százalék közelében ragadt. A szeptemberi kamatemelés után is folytatódhat a monetáris szigorítás, a Fed friss előrejelzése és a piaci várakozások alapján még idén újabb 25 bázispontos emelés jöhet.
Az arany előtt így két, egymással ellentétes erő dolgozik: a jegybanki vásárlások, az amerikai költségvetési problémák és a bizonytalanság támogatják az árfolyamot, a magasabb kamatok és reálhozamok viszont fékezhetik.
Technikai szempontból egyelőre az előbbi tábor áll jobban: az Equilor szerint az arany árfolyama augusztusban áttörte a több hónapos csökkenő trendvonalat. A januári szárnyalás és az azt követő közel 30 százalékos zuhanás után azonban az idei mozgások azt is megmutatták, hogy az arany menedékeszköz-jellege sem jelent egyirányú fogadást a befektetőknek.
Aranytartalék: fordulat történt, Varga Mihályék döntöttek, eldőlt a vásárlás
Fontos döntés született a Monetáris Tanács részéről a közelmúltban, amikor felülvizsgálta Magyarország aranytartalék-stratégiáját – erről a Magyar Nemzeti Bank sajtóosztálya tájékoztatta szeptember elején a Világgazdaságot. Először is közölték, hogy
a Monetáris Tanács a közelmúltban felülvizsgálta és értékelte az aranytartalék-stratégiát.
A jegybank az elmúlt években lépésről lépésre bővítette az ország aranytartalékát, amellyel Magyarország a régióban, illetve az egy főre jutó aranytartalék tekintetében is az élmezőnybe került. Majd bejelentették, hogy "jelenleg az aranytartalék mennyiségét illetően nincs napirenden változtatás, mivel a Monetáris Tanács megítélése szerint a jelenlegi állomány megfelelően szolgálja a kitűzött stratégiai célokat."
Ugyanakkor azis rögtön hozzátették, hogy az MNB folyamatosan monitorozza az aranypiaci folyamatokat, és a jövőben is fenntartja a lehetőségét annak, hogy szükség esetén felülvizsgálja álláspontját.
Végezetül a Magyar Nemzeti Bank ismertette, hogy
- Magyarország aranytartaléka jelenleg 110 tonna,
- ennek értéke pedig az augusztus 31-i záróárfolyamon közel 13,6 milliárd eurót tett ki.
Ez az érték a piaci árfolyamok mozgásával folyamatosan, napi szinten is változik. Mindenesetre 360 forintos árfolyammal számolva a magyar aranytartalék értéke mostanra mintegy 4900 milliárd forintnak felel meg.
Magyarország is megosztva őrzi az aranytartalékát
A jegybanki aranyvásárlások mellett egyre fontosabb kérdéssé válik az is, hogy hol őrzik a központi bankok a felhalmozott nemesfémet, erről lapunk részletesen írt. Magyarország jelenlegi aranytartaléka 110 tonna: ebből 94,73 tonnát belföldön, 15,5 tonnát pedig Londonban, a Bank of England értéktárában őriznek. A nemzetközi trend ugyanakkor már nem egyszerűen az arany hazaszállításáról szól. A jegybankok egyre inkább úgy osztják meg készleteiket, hogy egyszerre biztosítsák
- a fizikai hozzáférhetőséget,
- a biztonságot és azt,
- hogy szükség esetén gyorsan mozgósítható legyen a tartalék.
Hollandia például idén 86 tonna aranyat helyezett át New Yorkból és Ottawából Londonba, miközben a teljes készletét nem csökkentette.
London maradt az arany egyik legfontosabb központja
A Bank of England szerepe éppen azért különleges, mert London a fizikai arany egyik legfontosabb nemzetközi kereskedési központja, így az ott tárolt, megfelelő szabványnak megfelelő készletek könnyebben forgalomképesek. A World Gold Council 76 jegybank részvételével készített 2026-os felmérésében a válaszadók
- 57 százaléka jelölte meg a Bank of Englandet tárolási helyszínként, míg
- 49 százalékuk tartott legalább valamennyi aranyat belföldön.
A kutatásból az is kiderült, hogy nem az arany szerepének visszaszorulása zajlik: a válaszadók 89 százaléka arra számít, hogy a következő 12 hónapban tovább emelkedik a világ jegybankjainak aranytartaléka, 45 százalék pedig saját intézményénél is növekedést vár.