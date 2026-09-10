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Óriási arany- és rézbányára bukkantak, indulhat a kitermelés: nyugati cég hozhatja a felszínre az elképesztő vagyont – Erdélynek most 18 hónapot kell várnia

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Új szakaszba léphet Románia egyik legjelentősebb bányaprojektje, miután a kanadai Euro Sun Mining több százmillió dolláros finanszírozás előkészítéséről állapodott meg. A Rovina arany- és rézlelőhely fejlesztésére akár 400 millió dolláros keret állhat rendelkezésre.
VG
2026.09.10, 19:03

Több százmillió dolláros finanszírozás nyithatja meg az utat Románia egyik legnagyobb arany- és rézprojektjének fejlesztése előtt. A Rovina projekt akár 400 millió dolláros finanszírozási keretet is kaphat, ha sikerrel zárulnak a szükséges vizsgálatok és megszületnek a végleges megállapodások.

bánya arany
Több százmillió dollár mozdulhat meg a romániai Rovina arany- és rézlelőhely fejlesztésére / Fotó: AFP / AFP

Újabb nagy lépést tett a kanadai Euro Sun Mining a romániai Rovina arany- és rézprojekt megvalósítása felé. A társaság egyelőre nem kötelező érvényű egyetértési megállapodást írt alá a Macquarie Bankkal és a Trafigurával egy legfeljebb 400 millió dolláros projektfinanszírozási keretről.

A pénzből a Románia nyugat-középső részén található Valea Rovina projekt fejlesztését és a lelőhelyek kiaknázását finanszíroznák. 

A társaság szerint a terület Európa második legnagyobb réz- és aranylelőhelyét rejti, így a beruházás nemcsak a vállalat, hanem a romániai bányászat szempontjából is jelentős projekt lehet.

Az Economica által látott megállapodás alapján a Macquarie és a Trafigura egy 18 hónapos megbízási időszakban végzi el a finanszírozás előtti átvilágítást. Ez egyben azt is jelenti, hogy a 400 millió dolláros összeg egyelőre nem tekinthető biztosan rendelkezésre álló hitelnek: a finanszírozásról végleges szerződésnek kell születnie, és ahhoz több feltételnek is teljesülnie kell.

Az Euro Sun közlése szerint szükség van a kellő átvilágítás lezárására, a belső jóváhagyások megszerzésére, valamint a végleges finanszírozási dokumentumok aláírására. A projektnek emellett továbbra is meg kell találnia a teljes beruházáshoz szükséges finanszírozási keretből hiányzó részt.

A Rovina-projekt számára ugyanakkor nem ez az egyetlen friss pénzügyi fejlemény. Az Euro Sun elvi megállapodást kötött a Trafigura egyik cégével, az Urion Investments Holdingsszal egy 3 millió dolláros stratégiai tőkebefektetésről is. Ez a tranzakció szintén feltételekhez és végleges megállapodásokhoz kötött.

Arany és réz kerülhet a középpontba

Grant Sboros, az Euro Sun vezérigazgatója szerint a Macquarie-jal és a Trafigurával kötött megállapodás, valamint a stratégiai befektetés jelentős mérföldkő a projekt életében. A cégvezető úgy értékelte, hogy a már meglévő megállapodásokkal együtt ezek a lépések a beruházás építési szakaszához szükséges finanszírozási keret jelentős részét biztosíthatják.

A kanadai társaság 100 százalékos tulajdonában lévő Valea Rovina projekt Románia nyugati-középső részén található. A fejlesztés középpontjában olyan arany- és rézlelőhelyek állnak, amelyek kiaknázása komoly volumenű bányászati beruházást igényelhet.

A mostani megállapodás ezért még nem jelenti azt, hogy az építkezés azonnal megkezdődik, de egyértelműen közelebb hozhatja a projektet a kivitelezési szakaszhoz. Ha a finanszírozási tárgyalások sikerrel járnak, Románia egy új, nagyszabású arany- és rézbányászati beruházással gazdagodhat.

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Hatalmas pénz lóg a levegőben az erdélyi bányaprojektben. A kolozsvári bíróság döntése nyomán Magyarországgal kell konzultálnia a romániai bányavállalatnak, ha környezetvédelmi engedélyt szeretne a Hunyad megyei réz- és aranybánya kitermeléséhez.

 

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