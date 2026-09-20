Ide-oda utaztatják a jegybankok aranytartalékukat: meglepő, hogy mi áll mögötte – Magyarország számára is fontos lehet a trend

Úgy tűnik, idén a jegybankok ide-oda utaztatják a kontinensek között aranytartalékaik egy részét, egyik szupertrezorból a másikba. Különös jelenségnek tűnhet ez a felhalmozás után, noha az aranytartalékok mozgatása nem új jelenség. Az elmúlt években azonban változni látszik a jegybankok gondolkodása arról, hogy hol érdemes tárolni a nemesfémet.

Tudatos stratégiát sejtet az, ahogy a jegybankok mozgatják aranytartalékaik egy részét egyik helyről a másikra (illusztráció)/Fotó: Alexander Limbach / Shutterstock

Sakkoznak az aranytartalékokkal a trezorok között

A legfrissebb példa az aranymozgatásra a holland jegybanké, amely 2026 tavasza és nyara között mintegy 86 tonna aranyat helyezett át New Yorkból és Ottawából Londonba. A lépés célja nem az aranytartalékok csökkentése, hanem azok likviditásának és válsághelyzeti felhasználhatóságának javítása volt – írja a jelenség kapcsán az Arany Világtanács (World Gold Councol) friss elemzése.

A De Nederlandsche Bank (DNB) szerint a geopolitikai bizonytalanság erősödése miatt fontosabbá vált, hogy a tartalékok egy válsághelyzetben gyorsan mobilizálhatók legyenek. London pedig a fizikai arany egyik legfontosabb nemzetközi kereskedelmi központja, ezért az ott tárolt, nemzetközi szabványoknak megfelelő arany könnyebben forgalomképes.

A holland lépés azért is figyelemre méltó, mert nem egyszerűen Európába szállításról van szó:

a tranzakció után a holland aranytartalék 32,1 százaléka Londonban található, szemben a korábbi 18,1 százalékkal;

a hazai, zeisti tárolás aránya 30,8 százalék maradt, miközben New York és Ottawa részesedése egyaránt 18,5 százalékra csökkent.

A műveletet több különböző lépésben bonyolították le: mintegy 59 tonna New Yorkban tárolt aranyat értékesítettek, majd Londonban nemzetközi kereskedésre alkalmas aranyat vásároltak. Emellett több mint 27 tonna arany fizikailag Észak-Amerikából Zeistbe került, hasonló mennyiségű, megfelelő minőségű aranyat pedig innen Londonba szállítottak. A holland aranytartalék teljes mennyisége nem változott.

Ez jól mutatja, hogy a jegybankok számára az aranytartalékok földrajzi elhelyezése ma már önálló tartalékkezelési kérdéssé vált.

A hazaszállítás után jött a tudatosabb elosztás

Az arany hazaszállítása már a 2000-es évek elején megkezdődött. Németország például 2000-ben mintegy 930 tonnát vitt Londonból Frankfurtba. A globális pénzügyi válság után azonban még nagyobb figyelmet kapott, hogy az egyes országok mennyi aranyat tartanak külföldön.