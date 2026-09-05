Az idei nyár után Európának mélyen a zsebébe kell nyúlnia

A rekordhőség, az aszály és az erdőtüzek újabb nyara olyan számlát hagy maga után az európai kormányok számára, amely csak hónapokkal később jelentkezik: sürgősségi segélyek, a gazdálkodók kártalanítása, az infrastruktúra helyreállítása, kieső adóbevételek és az élelmiszerárak emelkedése formájában – írja az Euronews.

Rekordhőség, aszály és erdőtüzek/Fotó: Marko Perkov / AFP

Az aszályok költsége csak hónapokkal később jelenik meg

Az európai hőhullámok és aszályok, valamint az ezek következtében kialakuló erdőtüzek valódi költsége csak hónapokkal később jelenik meg az állami költségvetésekben. Miután a tüzek kialudtak és a folyók vízszintje ismét emelkedni kezd, a pénzügyminisztériumokra marad a gazdák kártalanítása, az utak és vasútvonalak újjáépítése, az egészségügyi szolgáltatások támogatása, valamint annak a bevételkiesésnek az ellensúlyozása, amelyet a lelassult gazdaság már nem tudott kitermelni.

Ez a teher gyorsabban növekszik, mint amekkora tartalékokkal a kormányok rendelkeznek az ilyen helyzetek kezelésére, és az idei év különösen súlyosnak bizonyul.

A Copernicus Európai Aszálymegfigyelő Központja szerint július végén az Európai Unió és az Egyesült Királyság területének felét aszály sújtotta, és 9 százalékuk a legsúlyosabb, „riasztási” készültségben volt. Augusztusban a Loire, a Pó, a Rajna és a Duna vízszintje is rekordalacsony szintet ért el. Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának adatai szerint augusztus elejéig több mint 505 ezer hektár égett le erdő- és bozóttüzekben, ami meghaladja a 2025 azonos időszakában mért értéket – márpedig 2025 volt az eddigi legrosszabb év.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) szerint az extrém időjárási események 1980 és 2024 között 822 milliárd euró közvetlen veszteséget okoztak az Európai Unióban. Ennek egynegyede az utolsó négy évben keletkezett.

Az EEA szerint ez egy léptékváltás. „Az európai gazdasági veszteségekre vonatkozó adatok trendje évente 3,4 százalékos növekedést mutat, és az adatok alapján azt látjuk, hogy ez a növekedés gyorsul. A 2025-re vonatkozó első becslések szerint a trend további gyorsulása várható.”