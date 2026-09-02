A Magyarországon is termelő Rheinmetall mentheti meg az autóipar árváit: felpörög a hadiipari gépezet, több tízezer állással számolnak

A világon uralkodó feszült geopolitikai helyzet merőben átformálja az Európai Unió motorjának gazdasági szerkezetét. Miközben a németországi autógyártók egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a kínai konkurencia, a gazdasági és energetikai sokkhatások, valamint a gyenge versenyképességi mutatók miatt, addig a hadiipari ágazat egyre jelentősebb súllyal rendelkezik.

A Rheinmetall mentheti meg a német autóipar árváit / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ez a folyamat a belengetett autóipari leépítések árnyékában reményt adhat számos munkavállalónak, mivel a Rheinmetall mellett számos fegyvergyártó kezdett toborzásba, így néhány éven több tízezer álláshely jöhet létre. A helyzetet azonban bonyolítja, hogy a vállalatokra szabályosan ráömlöttek az önéletrajzok, a kiválasztási folyamatokat pedig a szigorú biztonsági előírások is fékezik.

Zsugorodik az autóipar, lendületbe jött a fegyvergyártás

A német hadiipar már elkezdte a bemelegítést a nagy futamra. A Handelsblatt felmérése szerint a vezető német fegyvergyártók és beszállítóik több tízezer munkahelyet hozhatnak létre az évtized végéig.

A Rheinmetall 26 ezer,

a harckocsikat gyártó KNDS 4 ezer,

míg az elsősorban légvédelmi rendszerek és lőszerek előállításával foglalkozó Diehl konszern pedig 2 ezer fős bővítéssel számol az említett időszakban.

Mindezek mellett a rakétagyártó MBDA az idén ötszáz fő felvételét tervezi, és a következő években is növekedéssel számol. A szenzortechnológiára szakosodott Hensoldt pedig 1600 új munkavállalót vesz fel 2026-ban.

A fegyvergyártás felvirágzása a globális és regionális feszültségeknek, valamint az ennek következtében átalakuló védelmi finanszírozásnak köszönhető.

A ReArm Europe keretében az uniós tagállamok akár 800 milliárd eurót mozgósíthatnak. Németország a százmilliárd eurós Bundeswehr-különalap mellett 2030-ra megközelítőleg évi 180 milliárd euróra emeli védelmi kiadásait.

A német kormány a beszerzéseket elsősorban hazai vállalatok bevonásával végzi. Ennek hatására az ország hosszú távon képes lehet erős alapokra helyezni az eddig gyenge lábakon álló hadiiparát, a megtermelt tőke tetemes részét a hazai gazdaságban tarthatja.