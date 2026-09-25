Elindult a termelés az új autógyárban: kiderült mikor kezdődik Volvo sorozatgyártása – a kínai óriásnak is kapóra jön

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Volvo Car Kassamindszenten épülő elektromosautó-gyára. Elindult az első munkaműszak, és a vállalat létszáma átlépte a bűvös ezres határt. A termelésben dolgozó alkalmazottak mintegy 95 százaléka szlovák állampolgár. A beruházás a terveknek megfelelően halad, jelenleg a tesztgyártás előkészítésén dolgoznak, miközben a sorozatgyártást 2027-re tervezik.

Kassamindszenten épült fel a Volvo Car új elektromosautó-gyára / Fotó: Northfoto

A vállalat tájékoztatása szerint a beruházás a terveknek megfelelően halad. Az első műszak reggel 6 óra 20 perctől délután 2 óra 50 percig tart. A gyár fokozatos felfuttatásának részeként jelenleg az egyes technológiák és munkafolyamatok tesztelése, valamint a dolgozók képzése zajlik – számolt be róla az InfoStart.

Marc Gombeer, a Volvo Car kassai igazgatója szerint az első műszak elindítása és az ezer alkalmazott elérése fontos mérföldkő a gyár működésének fokozatos beindításában. A néhány héten belül kezdődő tesztgyártás során ellenőrzik majd a teljes gyártási folyamatot, a technológiákat és a munkatársak jártasságát is, hogy a vállalat megfelelően felkészülhessen a jövő évi sorozatgyártásra.

Kiemelték, hogy nagyban építenek a helyi munkaerőpiacra, ennek ékes bizonyítéka, hogy a termelésben dolgozók mintegy 95 százaléka szlovák. A vállalat az év végéig további körülbelül 300 munkatárs felvételével számol, a toborzás pedig 2027-ben is folytatódik. Elsősorban gyártási operátorokat, valamint karbantartási területekre keresnek új dolgozókat.

A gyár működésének elindítását a munkatársak közlekedését segítő új vasúti összeköttetés is támogatja. A vasútállomásról közvetlenül a gyár területére közlekedő ingajárat már működik. Ezt a helyi, illetve elővárosi buszjáratok egészítik ki, így a környékről és a régió távolabbi részeiről érkező dolgozók is többféle közlekedési lehetőség közül választhatnak.

A vállalat közben a képzéseket is folytatja. A munkatársakat részben a gyár saját tréningkapacitásain, részben pedig oktatási partnerekkel együttműködve készítik fel a sorozatgyártásra.

A kassamindszenti beruházás a Volvo Car mintegy 1,2 milliárd eurós projektje. A kassai üzem lesz a vállalat első európai gyára, amely kizárólag elektromos autók gyártására készül. A tervek szerint évente 250 ezer jármű készülhet itt, később pedig a kapacitás akár félmillió autóra is bővíthető. A szlovák állam 267 millió eurós beruházási támogatást nyújtott a projekthez, amely közvetlenül mintegy 3300 új munkahelyet teremthet Kelet-Szlovákiában.