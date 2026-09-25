Elindult a termelés az új autógyárban: kiderült mikor kezdődik Volvo sorozatgyártása – a kínai óriásnak is kapóra jön
Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Volvo Car Kassamindszenten épülő elektromosautó-gyára. Elindult az első munkaműszak, és a vállalat létszáma átlépte a bűvös ezres határt. A termelésben dolgozó alkalmazottak mintegy 95 százaléka szlovák állampolgár. A beruházás a terveknek megfelelően halad, jelenleg a tesztgyártás előkészítésén dolgoznak, miközben a sorozatgyártást 2027-re tervezik.
A vállalat tájékoztatása szerint a beruházás a terveknek megfelelően halad. Az első műszak reggel 6 óra 20 perctől délután 2 óra 50 percig tart. A gyár fokozatos felfuttatásának részeként jelenleg az egyes technológiák és munkafolyamatok tesztelése, valamint a dolgozók képzése zajlik – számolt be róla az InfoStart.
Marc Gombeer, a Volvo Car kassai igazgatója szerint az első műszak elindítása és az ezer alkalmazott elérése fontos mérföldkő a gyár működésének fokozatos beindításában. A néhány héten belül kezdődő tesztgyártás során ellenőrzik majd a teljes gyártási folyamatot, a technológiákat és a munkatársak jártasságát is, hogy a vállalat megfelelően felkészülhessen a jövő évi sorozatgyártásra.
Kiemelték, hogy nagyban építenek a helyi munkaerőpiacra, ennek ékes bizonyítéka, hogy a termelésben dolgozók mintegy 95 százaléka szlovák. A vállalat az év végéig további körülbelül 300 munkatárs felvételével számol, a toborzás pedig 2027-ben is folytatódik. Elsősorban gyártási operátorokat, valamint karbantartási területekre keresnek új dolgozókat.
A gyár működésének elindítását a munkatársak közlekedését segítő új vasúti összeköttetés is támogatja. A vasútállomásról közvetlenül a gyár területére közlekedő ingajárat már működik. Ezt a helyi, illetve elővárosi buszjáratok egészítik ki, így a környékről és a régió távolabbi részeiről érkező dolgozók is többféle közlekedési lehetőség közül választhatnak.
A vállalat közben a képzéseket is folytatja. A munkatársakat részben a gyár saját tréningkapacitásain, részben pedig oktatási partnerekkel együttműködve készítik fel a sorozatgyártásra.
A kassamindszenti beruházás a Volvo Car mintegy 1,2 milliárd eurós projektje. A kassai üzem lesz a vállalat első európai gyára, amely kizárólag elektromos autók gyártására készül. A tervek szerint évente 250 ezer jármű készülhet itt, később pedig a kapacitás akár félmillió autóra is bővíthető. A szlovák állam 267 millió eurós beruházási támogatást nyújtott a projekthez, amely közvetlenül mintegy 3300 új munkahelyet teremthet Kelet-Szlovákiában.
Ez is megértük: bezárhat az utolsó autógyár a nyugat-európai országában, Szlovákia teheti tönkre – most Kínának rimánkodik a kormány, hogy mentse meg
Egyre nagyobb az aggodalom a Volvo genti gyárának jövőjét illetően, mivel a Volvo Cars bevétel- és profitcsökkenésről számolt be a 2026-os első negyedévben. A Gentben található üzem mintegy 6500 embert foglalkoztat, ezzel Flandria egyik legnagyobb ipari munkaadója és Belgium utolsó megmaradt autógyára.
A The Brussels Times májusi cikke szerint az üzemben XC40, EX40, EC40, V60 és EX30 modelleket gyártanak. 2025-ben összesen 212 177 autó gördült le a szerelőszalagjairól.
A szakszervezetek azonban attól tartanak, hogy a genti gyár jövőre elveszítheti három elektromos modelljéből kettőt, amiket a Volvo új, a szlovákiai Kassában épülő üzemében gyárthatnak majd. A Renault Vilvoorde, az Opel Antwerpen, a Ford Genk és az Audi Vorst bezárása után ez a lépés Belgium utolsó autógyárát fenyegeti.
Rekordot döntött a vendégmunkások száma Szlovákiában: már az autóipar sem működne nélkülük
A szlovák gazdaság az elmúlt években látványosan rákapott a külföldi munkaerő alkalmazására. Míg korábban elsősorban a környező országokból érkeztek dolgozók, ma már Ázsiából és más EU-n kívüli országokból is egyre többen vállalnak munkát az országban.
Szlovákia gazdaságának motorja továbbra is az autóipar. Az ország 2007 óta szinte folyamatosan a világ legnagyobb egy főre jutó autógyártója, 2024-ben közel egymillió személyautó készült a gyáraiban. Az ágazat több mint 10 százalékkal járul hozzá a GDP-hez, és közvetlenül mintegy 128 ezer embernek ad munkát.
Az országban jelenleg öt nagy autógyár működik: a Volkswagen Slovakia pozsonyi üzeme, a Stellantis nagyszombati gyára, a Kia Slovakia zsolnai üzeme, a Jaguar Land Rover Slovakia nyitrai gyára, valamint a nemrég elkészült Volvo Cars szóban forgó kassai üzeme. Utóbbi a következő években akár több ezer új munkavállalót kereshet, miközben az egész ágazatot továbbra is súlyos munkaerőhiány jellemzi.