Már nem ide jönnek: Orbán Viktor nagy barátjánál épülhet meg az új kínai autógyár, Magyarország fel sem merült − ennyit számít, ki van jóban Hszi Csin-ping elnökkel
A hatodik nagy autógyár települhet hamarosan Szlovákiába, amennyiben sikkerrel zárulnak a folyamatban tárgyalások. Robert Fico szlovák miniszterelnök augusztus 29-én, a szlovák közrádió Sobotné dialógy című műsorában beszélt arról, hogy egy jelentős kínai autógyártó szlovákiai üzem létesítését fontolgatja. Bár a vállalat nevét nem árulta el, Hospodárske noviny szerint a lehetséges szereplők között a BYD és a SAIC is felmerült.
Már nem ide jönnek: Orbán Viktor nagy barátjánál épülhet meg az új kínai autógyár, Magyarország fel sem merült − ennyit számít, ki van jóban Hszi Csin-ping elnökkel
Egyáltalán nem meglepő, hogy egy kínai gyártó éppen Szlovákiában létesítene üzemet. Az Európai Unió vámokkal sújtja a Kínában gyártott elektromos autók, amelyeket a lokális előállítással megkerülhetők. Az Európai Bizottság vizsgálata szerint Peking célzott állami támogatások segítségével hozza helyzetbe saját vállalatait az európai piacon, ez pedig torzítja a szabad versenyt. Alexander Matusek, a Szlovák Autóipari Szövetség elnöke szerint Kína egyik problémája a termelési többletkapacitás, ezért a gyártóknak vagy exportálniuk kell, vagy Európába kell telepíteniük a termelés egy részét.
Ez a folyamat pedig már el is kezdődött: a kínai SAIC Spanyolországban készül gyárat létesíteni, ahol kezdetben 200 millió eurót fektetne be, 2028-tól pedig évi 100 ezer autó gyártását tervezi. Mindeközben a BYD Szegeden épített üzemet, a a Chery a Nissan egykori barcelonai üzemét szerezte meg. A Stellantis kínai partnere, a Leapmotor korábban szintén Szlovákiában tervezett letelepedni, azonban végül szintén Spanyolország mellett döntött.
Három név van a kalapban
A Hospodarske Noviny elemzése szerint a Changan, a BYD és a SAIC a legvalószínűbb jelölt, bár egyelőre egyik vállalat sem erősítette meg, hogy tárgyalt volna a szlovák miniszterelnökkel. A Changan Európában kevésbé ismert, de többek között
- a Deepal,
- az Avatr
- és a Nevo márkákat fogja össze, és európai terjeszkedésre készül.
A BYD-ról pedig már köztudott, hogy nagy tervei vannak. Stella Li, a vállalat alelnöke korábban kijelentette, hogy nem csupán autókat akar eladni Európában, hanem teljes európai ipari jelenlétet épít. A vezető az elmúlt napokban a dél-olaszországi Flumeriben járt, ahol meglátogatta a nagy múltú Menarini autóbuszgyárát, amelyet a kínai óriás hamarosan átvehet. A harmadik lehetséges befektető a SAIC, amelyhez többek között az MG márka tartozik. Kínai sajtóértesülések szerint a vállalat egy második európai gyár létesítését is tervezi.
A kínai és az ázsiai vállalatok erősen érdeklődést mutatnak Szlovákia iránt. Rastislav Chovanec külügyi államtitkár korábbi közlése szerint közel ötmilliárd euró értékű beruházás előkészítése zajlik jelenleg az országban, amelyek együttesen akár 12 ezer munkahelyet is teremthetnek.A legnagyobb projektek közé tartozik a kínai Geely érdekeltségébe tartozó Volvo Kassa melletti autógyára, valamint a Gotion és a szlovák InoBat együttműködésében készülő nagysurányi akkumulátorgyár. A két beruházás együttes értéke meghaladja a 2,5 milliárd eurót.
A kínai Jiangsu Xinquan Automotive Trim szintén jelen van Szlovákiában: Eperjesen mintegy 200 munkahelyet hozott létre. Amennyiben Robert Fico tárgyalásai sikerrel zárulnak Szlovákia újabb autógyárral erősítheti pozícióját az európai piacon. Egyelőre azonban kevés a konkrétum, mivel a potenciális beruházó kiléte mellet a lehetséges helyszín sem ismert.
Összefüggésben lehet a magyar választásokkal, hogy Kína Szlovákia felé kacsingat
Másrészt van egy olyan szempont is, ami egyértelműen Pozsony felé tereli Kína figyelmét. Az áprilisi országgyűlési választások fordulatot hoztak Magyarországon. A Tisza-kormány egyértelműen szakítani kívánt elődje gazdaságpolitikai orientációjával, amiben fajsúlyos szerepet kapott Kína és az új technológiai beruházások támogatása.
A szlovák autóipari beruházásról való tárgyalások ugyanakkor összefüggésben lehetnek azzal is, hogy Orbán Viktor távozása után Robert Fico számít Hszi Csin-ping egyik legfontosabb szövetségesének a régióban.
Ennek a fordulatnak egyik következménye lehet, hogy kínai sajtóértesülések szerint végül Spanyolország viheti a SAIC beruházást. Pedig Magyarország sokáig versenyben volt a beruházásért. Az elmúlt időszakban több számos kínai beruházás érkezett hazánkba, amelyek összértéke több tízmilliárd euróra tehető. Ide tartozik a BYD mellet például a CATL, az EVE Power és a Huayou Cobalt, amelyek főként az akkumulátor- és autóiparban folytatnak tevékenységet.
Kínával kapcsolatban egyelőre nem történt olyan éles irányváltás, mint Oroszország esetében, azonban a kormány többször bírálta a hazánkban működő akkumulátorgyártó-vállalatokat. A 36Kr kínai gazdasági-elemző portál azt írta nemrégiben, hogy „Magyarország csapdát állított a kínai vállalatoknak”. A cikkükben bírálták, hogy a néhány éve kiemelt vendégként fogadott társaságokkal a Tisza-kormány kevésbé együttműködő az előző kabinetnél. A szerző egyenesen úgy fogalmazott, hogy a gyárak
nyilvános vizsgálatok célpontjaivá váltak.
Amennyiben a feszültség tovább fokozódik, a kínai befektetők pedig kockázatként értékelik a magyar lépéséket annak jelentős gazdasági és tárdsadalmi hatásai is lehetnek. A kínai befektetők bizalmának elvesztése pedig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter stratégiájának is árthatna.
A politikus csütörtökön határozottan kijelentette, hogy elsősorban olyan beruházásokat szeretne látni, amelyek valódi hozzáadott értéket hoznak az országba, és üzleti partnerként tekintenek-e a magyar kis- és középvállalkozásokra. A BYD estében mindkét kritérium megvalósulni látszik, mivel a kutatás-fejlesztési programok létrehozása mellett jelentős magyarországi beszállítói lánccal rendelkezik. A vállalat jelenleg 192 céggel dolgozik együtt, amelyeknek köre folyamatosan bővül.