Már nem ide jönnek: Orbán Viktor nagy barátjánál épülhet meg az új kínai autógyár, Magyarország fel sem merült − ennyit számít, ki van jóban Hszi Csin-ping elnökkel

A hatodik nagy autógyár települhet hamarosan Szlovákiába, amennyiben sikkerrel zárulnak a folyamatban tárgyalások. Robert Fico szlovák miniszterelnök augusztus 29-én, a szlovák közrádió Sobotné dialógy című műsorában beszélt arról, hogy egy jelentős kínai autógyártó szlovákiai üzem létesítését fontolgatja. Bár a vállalat nevét nem árulta el, Hospodárske noviny szerint a lehetséges szereplők között a BYD és a SAIC is felmerült.

Robert Fico bejelentette, hogy egy kínai autógyártó érkezhet Szlovákiába / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

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Egyáltalán nem meglepő, hogy egy kínai gyártó éppen Szlovákiában létesítene üzemet. Az Európai Unió vámokkal sújtja a Kínában gyártott elektromos autók, amelyeket a lokális előállítással megkerülhetők. Az Európai Bizottság vizsgálata szerint Peking célzott állami támogatások segítségével hozza helyzetbe saját vállalatait az európai piacon, ez pedig torzítja a szabad versenyt. Alexander Matusek, a Szlovák Autóipari Szövetség elnöke szerint Kína egyik problémája a termelési többletkapacitás, ezért a gyártóknak vagy exportálniuk kell, vagy Európába kell telepíteniük a termelés egy részét.

Ez a folyamat pedig már el is kezdődött: a kínai SAIC Spanyolországban készül gyárat létesíteni, ahol kezdetben 200 millió eurót fektetne be, 2028-tól pedig évi 100 ezer autó gyártását tervezi. Mindeközben a BYD Szegeden épített üzemet, a a Chery a Nissan egykori barcelonai üzemét szerezte meg. A Stellantis kínai partnere, a Leapmotor korábban szintén Szlovákiában tervezett letelepedni, azonban végül szintén Spanyolország mellett döntött.

Három név van a kalapban

A Hospodarske Noviny elemzése szerint a Changan, a BYD és a SAIC a legvalószínűbb jelölt, bár egyelőre egyik vállalat sem erősítette meg, hogy tárgyalt volna a szlovák miniszterelnökkel. A Changan Európában kevésbé ismert, de többek között

a Deepal,

az Avatr

és a Nevo márkákat fogja össze, és európai terjeszkedésre készül.

A BYD-ról pedig már köztudott, hogy nagy tervei vannak. Stella Li, a vállalat alelnöke korábban kijelentette, hogy nem csupán autókat akar eladni Európában, hanem teljes európai ipari jelenlétet épít. A vezető az elmúlt napokban a dél-olaszországi Flumeriben járt, ahol meglátogatta a nagy múltú Menarini autóbuszgyárát, amelyet a kínai óriás hamarosan átvehet. A harmadik lehetséges befektető a SAIC, amelyhez többek között az MG márka tartozik. Kínai sajtóértesülések szerint a vállalat egy második európai gyár létesítését is tervezi.