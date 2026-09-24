Autógyártás: szó sincs háborúról Németország és Magyarország között, de jóval többet tud annál hazánk, hogy olcsó a munkaerő – a szakértő figyelmeztet, egy nagyhatalom jelenti az igazi veszélyt

Egészen különös helyzet alakult ki az európai autóiparban – válaszolta megkeresésünkre Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. A szakember emlékeztetett, hogy miközben a német gyártók saját hazai üzemeikben egyre keményebb költségcsökkentésre kényszerülnek, magyarországi gyáraik közül több látványosan erősödik. A Mercedes kecskeméti üzemének potenciális éves kapacitása akár 400 ezer autóra nőhet, a BMW debreceni gyárában pedig szeptemberben elindult a harmadik műszak, így már a nap 24 órájában zajlik a termelés.

Nem túl fényes a jövője az európai autóiparnak, de még nincs veszve minden / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Könnyű lenne ebből arra következtetni, hogy Magyarország egyszerűen elszipkázza Németországtól az autógyártást. Pásztor Szabolcs szerint azonban ennél jóval összetettebb folyamat zajlik.

Nem Magyarország harcol Németországgal

Bizonyos értelemben igen, de nem beszélhetünk klasszikus Németország–Magyarország versenyről – mondta a Világgazdaságnak az Oeconomus kutatási igazgatója. A nagy német autóipari konszernek üzemeiket egyetlen nemzetközi termelési hálózatként kezelik, amelyen belül

az új modellekért,

beruházásokért

és kapacitásokért

folyik a verseny.

Nem feltétlenül egy német gyár bezárásáról és ugyanazon gyártósor Magyarországra költöztetéséről van szó. Egy új modell helyszínének kiválasztásakor az alacsonyabb költségű, modernebb vagy jobban kihasználható üzem kaphatja meg a beruházást, miközben a régebbi, drágább kapacitásokat fokozatosan csökkenthetik.

A folyamat ráadásul nem új. A Német Autóipari Szövetség, a VDA adatai szerint 2025-ben a német autógyártók külföldön mintegy 9,15 millió személyautót állítottak elő, a német konszernek autóinak pedig már közel 70 százaléka Németországon kívül készül. A külföldi termelés már 2010-ben meghaladta a németországit. A Mercedes jól példázza az átrendeződést.

Pásztor szerint

a vállalat németországi személyautó-gyártási kapacitása mintegy 900 ezer darab,

miközben Kecskemét potenciális kapacitása akár 400 ezer darabra emelkedhet.

A vállalat korábban azzal is indokolta a magyar üzem bővítését, hogy az ottani tényezőköltségek hozzávetőleg 70 százalékkal alacsonyabbak, mint Németországban.