Kezd elfajulni a helyzet az autóiparban: már a szakszervezetisek is a munkások nyakán taposnak – "nem dolgoznak eleget, többet kell akarni!"

Magas költségek és csökkenő eladások jellemzik több német autóipari szereplő teljesítményét az elmúlt időszakban. A vállalatok ennek hatására költségoptimalizálásba kezdtek, a tervezett lépéseknek pedig egyértelműen a dolgozók lehetnek a kárvallottjai.

Leszámolna a 35 órás munkahéttel a német autóipar / Fotó: AFP

A helyzetet bonyolítja, hogy nem egyszerűen a drága munkaerő jelent problémát. Szakértők arra figyelmeztettek, hogy amennyiben nem sikerül felpörgetni az eladásokat, a gyárbezárások elkerülhetetlenek lesznek.

A munkaidő megemelése önmagában nem orvosság a német autóipar bajaira

Az elmúlt hónapokban egyre nagyobb a feszültség a munkavállalók és a vállalatok vezetése között. Több döntéshozó − köztük politikusok is − beszél nyíltan arról, hogy hozzá kellene nyúlni a három évtizeddel korábban bevezetett 35 órás munkahéthez.

A nyugatnémet tartományok fém- és elektronikai iparában 1995-re vált általánossá a csökkentett munkaidő.

Az általános 40 órás munkaidő csökkentését 1984-ben egy héthetes fém- és villamosipari sztrájkkal sikerült kiharcolni, amelynek jelszava „Több időt élni, szeretni és nevetni” volt. A kampány logója − egy piros alapon fehér színnel írt 35-ös szám, amely felett egy sárga nap ragyog − szinte ikonná vált Németországban. Ezzel a történelmi vívmánnyal készül most leszámolni több meghatározó autógyártó is.

Olcsóbbá kell tenni a német munkaórákat

− mondta korábban Ola Källenius, a Mercedes vezérigazgatója.

A tervezett lépést Ferdinand Dudenhöffer autóipari elemző számításai is alátámasztják. Úgy becsüli, hogy 65 eurós óránkénti munkaerőköltséggel számolva

a heti munkaidő 40 órára emelése változatlan fizetés mellett mintegy 13 százalékkal csökkenthetné a munkaerőköltségeket.

Ezzel szemben több szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy egy ilyen intézkedés önmagában nem oldaná meg a német autóipar strukturális problémáit. Carsten Brzeski, az ING vezető közgazdásza szerint a heti munkaidő 5 órával történő megemelésével nem tűnne el az olyan alacsony költség mellett termelő országok előnye, mint Kína.

Mindemellett az alacsony kereslet is nyomást gyakorol a német gyártókra. A szakszervezetek és egyes iparági megfigyelők szerint a Volkswagen eladásai olyan drasztikusan visszaestek, hogy erre nem megoldás a munkaidő megemelése.