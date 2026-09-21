Egyre mélyebb válságban az autóipar: kikerültek a bizonyítékok, lincshangulat a németeknél – tízezrek vonultak az utcára a Volkswagen híreire

Németország-szerte több tízezer munkavállaló vonul hétfőn utcára, hogy a munkahelyek és az üzemek védelmét követelje. A demonstrációra azt követően kerül sor, hogy a Volkswagen AG újabb sokkoló bizonyítékát szolgáltatta annak, milyen mély válságba került az ország autóipara.

Németország-szerte utcára vonultak az autóipari dolgozók / Fotó: Hendrik Schmidt / AFP

A pénteken késő este profitkilátásait ismét rontó Volkswagen, valamint a Mercedes-Benz Group, a BMW, az Audi, a Porsche és a nagy autóipari beszállítók dolgozói országszerte több mint 280 rendezvényen vesznek részt. A nagy befolyású IG Metall szakszervezet azt sürgeti, hogy a vállalatok védjék meg az üzemeket és a munkahelyeket, miközben Friedrich Merz kormányát arra szólítja fel, hogy csökkentse az energiaköltségeket, és védje meg a hazai termelést az olcsó importtal szemben – adta hírül a Bloomberg.

„A dolgozók nem okozói ennek a válságnak” – jelentette ki újságíróknak Christiane Benner, az IG Metall vezetője a Volkswagen wolfsburgi központjában. A szervezet álláspontja szerint az Európai Uniónak ki kellene terjesztenie a kínai autók importjára kivetett vámokat, hogy megvédje az unió hazai gyártóit – tette hozzá Benner, aki tagja a Volkswagen felügyelőbizottságának is.

Az autóipari válság újabb tünete a Volkswagen előrejelzése

Európa legnagyobb autógyártója pénteken 1 százalékra vagy az alá csökkentette az üzemi eredményhányadra vonatkozó előrejelzését a korábbi legalább 4 százalékról. A vállalat a szűkülő kínai piaccal, az átszervezés költségeivel, valamint a sportautókat gyártó Porsche AG-hoz kapcsolódó 6 milliárd eurós értékvesztéssel indokolta a döntést.

A részvény árfolyama hétfőn tovább esett, és napközben 2,6 százalékos mínuszban is járt. Pénteken több mint 5 százalékkal zuhant, idén pedig már mintegy 27 százalékot veszített értékéből.

A profitfigyelmeztetés ismét rávilágított a német autógyártókat egyszerre sújtó nyomásra. A kínai piac, amely hosszú időn át a növekedés egyik jövedelmező forrása volt, egyre gyengül, miközben egyre komolyabb kínai versenytársak terjeszkednek Európában. A német autógyártók emellett jelentős összegeket fordítanak az elektromos átállásra, az Egyesült Államok kereskedelmi akadályaival küzdenek, és igyekeznek csökkenteni a költséges hazai termelési kapacitásokat.