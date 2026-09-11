Csoda történt: hamarabb készül el az új autópálya következő eleme, amire magyarok tömegei várnak – török munkások hozzák közelebb az országhatárt az erdélyieknek

A cikk szerint a két völgyhíd Magyarnádason, illetve Pusztatopán épül, hosszuk 1,2, illetve 2 kilométer. A kivitelező a török Ozaltin, a létesítmények pedig a Magyarnádas–Nádaszentmihály és a Nádasszentmihály–Vaskapu szakaszokat kötik majd össze. A szerződés szerint az autópálya építéséhez kapcsolódó viaduktok átadási határideje 2027 márciusa, vagyis decemberi befejezés esetén a kivitelező mintegy három hónappal korábban végezhet.

Hamarabb készület el egy erdélyi autópálya-fejlesztés egyik fontos eleme (illusztráció)

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Korábban már volt csúszás az erdélyi autópálya építésében

A fejlesztés jelentősége azért is nagy, mert a 42,3 kilométeres Magyarnádas–Vaskapu szakasznak eredetileg már 2023 decemberére el kellett volna készülnie. A csúszás hátterében többek között a megvalósíthatósági tanulmány hiányosságai állnak: az eredeti tervekben nem szerepeltek a most épülő viaduktok. A térségben bekövetkezett földcsuszamlások miatt a terveket később módosítani kellett, a völgyhidakra pedig új közbeszerzést írtak ki.

Így miközben a viaduktok a szerződéses határidőhöz képest valóban három hónappal korábban készülhetnek el, az autópálya teljes szakasza valójában mintegy három évvel később nyílhat meg az eredeti tervekhez képest.

Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, a romániai autópálya-fejlesztések között akad ennél műszakilag összetettebb beruházás is. A Nagyszeben–Fogaras autópálya Boița és Avrig közötti, 14,25 kilométeres szakaszán 23 híd és viadukt, két nagy folyami átkelő, valamint egy háromszintes csomópont épül. A mintegy 18 százalékos készültségű beruházás 2025 novemberében indult, átadását 2028 őszére tervezik.

A beruházás legfeltűnőbb eleme a Boitánál épülő csomópont lesz. Itt kapcsolódik össze a leendő A13-as Nagyszeben–Fogaras autópálya a Nagyszeben–Pitesti A1-es autópályával, valamint a DN7-es országos főúttal. A csomópontban hidak, felüljárók és völgyhidak egész rendszerét építik meg három különböző szinten.