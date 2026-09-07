Nincs fék: akár 120 dollárig is felfuthat az olaj ára, újabb üzemanyag-drágulás jöhet Magyarországon

A Goldman Sachs friss elemzése szerint jelentős kockázatot jelent, hogy a közel-keleti hajózási fennakadások tovább szélesednek és súlyosbodnak. Daan Struyven, a bank globális árupiaci kutatásának társelnöke a Bloomberg TV -nek arról beszélt, hogy a közelmúlt eseményei alapján ez már olyan kockázat, amelyet a befektetőknek is komolyan figyelembe kell venniük. A bank úgynevezett felfelé mutató forgatókönyve szerint az olaj ára akár 120 dollárra is emelkedhet hordónként, ha a hajózásban tapasztalható zavarok fokozódnak, ez pedig előbb-utóbb a benzinkutakon is jelentkezi fog. Ezzel szemben, ha a térség olajexportja normalizálódik, a Goldman Sachs 80 dolláros olajárat tart elképzelhetőnek. A Brent hordónkénti ára jelenleg nagyjából 97 dollár körül jár.

Már a 120 dolláros olajár sem elképzelhetetlen, ez komoly drágulást jelentene a magyar benzinkutakon is (illusztráció

Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

Piaci olajártól a benzinkutakig: komoly drágulás jöhet az iráni patthelyzet miatt

A közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros körüli patthelyzet már most is jelentős hatással van az energiapiacokra. Az Egyesült Államok és Irán között továbbra sincs áttörés, miközben Washington iráni tankereket támadott, Teherán pedig új korlátozott zónát jelölt ki a stratégiai vízi út közelében. Az amerikai haditengerészet eközben továbbra is blokád alatt tartja Irán kikötőit, miközben más olajtermelők hajóinak kihajózását kísérettel segíti.

A Goldman Sachs szerint ráadásul nem feltétlenül maga a nyersolaj lehet a legnagyobb nyertes az ellátási zavarokból.

A bank a befektetőknek megtérülés szempontjából azt javasolja, hogy a geopolitikai kockázatok fedezésére

a földgázra és

a finomított olajtermékekre, köztük a dízelre is érdemes lehet fogadni.

Ennek oka, hogy az ellátási sokk ezekben a piacokon nagyobb lehet, mint magánál a nyersolajnál. Az ipari dízel ára például már több mint a duplájára emelkedett az év eleje óta.

A Goldman Sachs szerint Kína továbbra is stabilizáló szerepet tölthet be a nyersolajpiacon: a magas árak miatt várhatóan visszafogja importját. A földgáz és a finomított olajtermékek piacán azonban Peking nem feltétlenül fejti ki ugyanezt a fékező hatást.