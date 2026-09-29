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A berlini ingatlankisajátítás veszélye megrázta a részvényeket - alkotmányos patthelyzet alakulhat ki Németországban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A német szélsőbaloldal a berlini ingatlanok kisajátítását ígérte, mielőtt nyert a választásokon. Ha kormányt tudnak alakítani, és teljesteni próbálják választási ígéretüket, a német alkotmánybíróság a jogszabályt szinte biztosan elmeszeli. Ugyanakkor az is bíróság elé kerülne, ha a szövetségi kormány megpróbálná megakadályozni, hogy a berlini ingatlanpiac egy része köztulajdonba kerüljön, így ugyanis tartományi ügyekbe avatkozna bele. A patthelyzet senkinek nem jó, főleg a német ingatlanrészvényeknek.
D. GY.
2026.09.29, 17:59

Újra napirendre került Berlinben az a radikális szélsőbaloldali javaslat, amely a berlini ingatlanpiacon a nagy lakásportfóliók kisajátítását irányozza elő, és ez további veszteségekkel fenyegeti az ingatlancégek részvényeit.

berlini ingatlanpiac
A berlini ingatlanpiacot fenyegető kisajátítás tovább rontotta a német ingatlancégek árfolyamát / Fotó: Krisztian Bocsi

A Vonovia és a Grand City Properties árfolyama egyaránt mintegy 20 százalékkal zuhant ebben a negyedévben, így a kamatemelkedés által kiváltott ágazati eladási hullám legnagyobb vesztesei közé kerültek. Elemzők szerint a részvények még mélyebbre kerülhetnek, ha a kapitalizmusellenes Baloldal (Die Linke), amely ebben a hónapban megnyerte a berlini választást, megpróbálja végrehajtani ígéretét, és a megfizethetőbb lakhatás érdekében köztulajdonba veszi a nagy ingatlanportfóliókat.

Patthelyzet alakulhat ki a berlini ingatlanpiacon

A pártnak más politikai erők támogatására is szüksége van a kormányzáshoz, kisajátítási terve pedig komoly jogi és politikai akadályokba ütközik. A hosszadalmas politikai és jogi csatározások lehetősége azonban már most nyomást gyakorol az olyan nagy lakástulajdonosokra, mint a Vonovia, amely több mint 130 ezer berlini lakással rendelkezik. 

A német lakóingatlanok valószínűleg a befektetők kívánságlistájának legvégén szerepelnek

 – mondta Pierre-Emmanuel Clouard, a Jefferies párizsi elemzője.

German Real Estate Is Faring Worse Than European Peers
A német ingatlanszektor rosszabbul teljesít európai versenytársainál / Fotó: Bloomberg
  • A Baloldal jelenleg tárgyalásokat folytat egy koalíció létrehozásáról. 
  • Ám ha sikerülne is olyan kormányt alakítania, amely hajlandó végrehajtani a kisajátítást, az intézkedést szinte biztosan megtámadnák a német alkotmánybíróságon. 
  • Ugyanakkor az is valószínűleg a bíróság elé kerülne, ha a szövetségi kormány megpróbálná megakadályozni, hogy a tartományok lakóingatlanokat vegyenek köztulajdonba. 

Így a kérdés akár éveken át rendezetlen maradhat.

Thomas Rothaeusler, a Deutsche Bank elemzője még a választás előtt azt írta, hogy az elhúzódó szabályozási bizonytalanság akkor is „strukturális károkat” okozna az ingatlanszektornak, ha magának a kisajátításnak csekély az esélye. 

Amíg a jelenlegi politikai retorika napirenden marad, valószínűleg továbbra is visszahúzza az ágazat teljesítményét 

– fogalmazott.

Az eladási hullám olyan vállalatokat is elért, amelyeket közvetlenül nem érintene egy berlini kisajátítás. A TAG Immobilien AG árfolyama 22 százalékkal esett ebben a negyedévben, elsősorban az emelkedő kamatok és a finanszírozási költségek további növekedésének veszélye miatt.

Beszállási lehetőség?

Clouard szerint ugyanakkor az ingatlanrészvényeket már annyira leértékelték a piacon, hogy kezdenek vonzóvá válni, még akkor is, ha egyelőre nem látszik olyan egyértelmű katalizátor, amely elindíthatná az árfolyamok visszapattanását.

A Bloomberg által követett brókercégek átlagos célárai alapján 

  • a Grand City Properties, 
  • annak anyavállalata, az Aroundtown, valamint 
  • a TAG Immobilien, 
  • a Vonovia és 
  • a LEG Immobilien részvényeiben átlagosan 53 százalékos felértékelődési potenciál van. 
  • Ez a Stoxx 600 ingatlanszektor-indexének 22 százalékos potenciáljával áll szemben. 
  • Az ingatlanszektor idén Európa egyik leggyengébben teljesítő ágazata.

"Ha valaki nem siet, ez nagyon jó időpont a befektetésre” – kommentálta a helyzetet Clouard. 

Értékeltségi szempontból 2012 óta nem volt ennyire érdekes az ágazat

 - tette hozzá.

A kamatemelési várakozások enyhülése jót tesz az ingatlanszektornak

Kedden ugyanakkor emelkedtek az árfolyamok, miután a befektetők mérsékelték az Európai Központi Bank további kamatemeléseivel kapcsolatos várakozásaikat. A Vonovia, az Aroundtown és a TAG Immobilien részvényei egyaránt mintegy 3 százalékkal drágultak.

A lakások kisajátításának gondolata nem új Berlinben. A berliniek 2021-ben népszavazáson támogatták a 3000 lakásnál nagyobb portfóliók köztulajdonba vételét, a városvezetés azonban végül nem hajtotta végre a döntést.

Azóta tovább nőtt a változtatás iránti nyomás. Ennek hátterében 

  • Berlin népességének növekedése, 
  • az új bérleti szerződések díjainak Németországban példátlan mértékű emelkedése, valamint 
  • az építési költségek növekedése miatt visszaeső lakásépítés áll.

A korábbi tétlenséget megelégelő kampányolók által kidolgozott javaslat mintegy 220 ezer lakást venne köztulajdonba. Ha a Baloldal kormányt alakít, és ilyen léptékben hajtja végre a kisajátítást, annak hatása messze túlmutathat Berlinen, sőt talán egész Németországon is.

A legnagyobb vesztes a Vonovia lehetne: 

  • a társaság 528 370 lakásból álló teljes portfóliójának 26 százaléka Berlinben található. 
  • Ugyanakkor más társaságok, például 
  • a svéd Heimstaden, 
  • a francia Covivio és 
  • a Grand City Properties is több ezer ingatlannal rendelkeznek a német fővárosban. 
  • Berlini kitettségük rendre 12, 17, illetve 23 százalék.
Vonovia Has The Biggest Portfolio of Berlin Apartments
A Vonovia rendelkezik a legnagyobb berlini lakásportfólióval / Fotó: Bloomberg, Company Results, Comp

A baloldali párt nemcsak a berlini lakáspiacra lehet hatással, hanem arra a képre is, amelyet a befektetők Németországról kialakítottak

 – mondta Marcel Kirchmaier Gaupp, a Landesbank Baden-Württemberg elemzője.

  • A Vonovia arra számít, hogy Friedrich Merz kancellár megakadályozza majd, hogy a tartományok kisajátítást lehetővé tevő törvényeket vezessenek be. 
  • A társaság álláspontja szerint az ilyen jogszabályok alkotmányellenesek lennének. 
  • Luka Mucic vezérigazgató ugyanakkor a Bloombergnek küldött nyilatkozatában hozzátette, hogy a vállalat kész konstruktív párbeszédet folytatni Berlin következő kormányával.

Bár az ingatlanok tényleges kisajátításának kockázata korlátozott lehet, 

a lakásszektorról ismét fellángoló politikai vita ronthatja a befektetői hangulatot, és nyomást gyakorolhat a részvényárfolyamokra

 – írta Francesca Ferragina, az ING Groep elemzője.

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