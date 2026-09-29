A berlini ingatlankisajátítás veszélye megrázta a részvényeket - alkotmányos patthelyzet alakulhat ki Németországban

Újra napirendre került Berlinben az a radikális szélsőbaloldali javaslat, amely a berlini ingatlanpiacon a nagy lakásportfóliók kisajátítását irányozza elő, és ez további veszteségekkel fenyegeti az ingatlancégek részvényeit.

A berlini ingatlanpiacot fenyegető kisajátítás tovább rontotta a német ingatlancégek árfolyamát / Fotó: Krisztian Bocsi

A Vonovia és a Grand City Properties árfolyama egyaránt mintegy 20 százalékkal zuhant ebben a negyedévben, így a kamatemelkedés által kiváltott ágazati eladási hullám legnagyobb vesztesei közé kerültek. Elemzők szerint a részvények még mélyebbre kerülhetnek, ha a kapitalizmusellenes Baloldal (Die Linke), amely ebben a hónapban megnyerte a berlini választást, megpróbálja végrehajtani ígéretét, és a megfizethetőbb lakhatás érdekében köztulajdonba veszi a nagy ingatlanportfóliókat.

Patthelyzet alakulhat ki a berlini ingatlanpiacon

A pártnak más politikai erők támogatására is szüksége van a kormányzáshoz, kisajátítási terve pedig komoly jogi és politikai akadályokba ütközik. A hosszadalmas politikai és jogi csatározások lehetősége azonban már most nyomást gyakorol az olyan nagy lakástulajdonosokra, mint a Vonovia, amely több mint 130 ezer berlini lakással rendelkezik.

A német lakóingatlanok valószínűleg a befektetők kívánságlistájának legvégén szerepelnek

– mondta Pierre-Emmanuel Clouard, a Jefferies párizsi elemzője.

A német ingatlanszektor rosszabbul teljesít európai versenytársainál / Fotó: Bloomberg

A Baloldal jelenleg tárgyalásokat folytat egy koalíció létrehozásáról.

Ám ha sikerülne is olyan kormányt alakítania, amely hajlandó végrehajtani a kisajátítást, az intézkedést szinte biztosan megtámadnák a német alkotmánybíróságon.

Ugyanakkor az is valószínűleg a bíróság elé kerülne, ha a szövetségi kormány megpróbálná megakadályozni, hogy a tartományok lakóingatlanokat vegyenek köztulajdonba.

Így a kérdés akár éveken át rendezetlen maradhat.

Thomas Rothaeusler, a Deutsche Bank elemzője még a választás előtt azt írta, hogy az elhúzódó szabályozási bizonytalanság akkor is „strukturális károkat” okozna az ingatlanszektornak, ha magának a kisajátításnak csekély az esélye.

Amíg a jelenlegi politikai retorika napirenden marad, valószínűleg továbbra is visszahúzza az ágazat teljesítményét

– fogalmazott.