Mélyen belenyúlnak a BMW működésébe, ebben látják a túlélést: 2026-ot már elengedték – idő kell a német prémiumnak, hogy „helyreálljon a rend"
A BMW új stratégiai irányt határozott meg. Milan Nedeljkovic vezérigazgató és Walter Mertl pénzügyi igazgató egy kétnapos esemény keretében elemzőkkel és befektetőkkel ismertette a vállalat következő évekre vonatkozó terveit.
A vállalat vezetése a működés optimalizálásával, költségcsökkentéssel és prémium modellek értékesítésével állítaná helyre jövedelmezőségét.
A BMW ragaszkodik céljaihoz
A BMW vezetősége továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az autóipari üzletág marzsa 2028-ra 3-5 százalékra emelkedjen, majd a következő évtized elején elérje a hosszú távú, 8-10 százalékos célsávot − írta Stephen Reitman, a Bernstein elemzője.
A BMW-nek alkalmazkodnia kell egy volatilis és szerkezetileg is nehezebb autópiaci környezethez
− mondta Milan Nedeljkovic.
A vállalat az elmúlt időszakban a német autógyárak közül a legellenállóbbnak bizonyult a negatív gazdasági folyamatokkal szemben, azonban ez az előny eltűnt. Ennek oka a kínai piac visszaesése és az itt kialakult éles verseny, valamint az elektromos átállás magas költségei.
A kínai gyártók egyre nagyobb kihívást jelentenek európai vetélytársaik számára, mivel eladásaik az ázsiai ország piacán meredeken csökkennek, ezzel pedig komoly bevételi forrástól esnek el.
Michael Dean, a Bloomberg Intelligence vezető autóipari elemzője szerint a BMW középtávú céljai „csalódást keltők”, miközben az sem derült ki pontosan, hogyan kívánják elérni a kitűzött célokat. A vállalat vezetése annyit viszont elárult, hogy két éven belül a szabad cash flow-nak legalább ötmilliárd euróra, a következő évtized elejére pedig több mint hétmilliárd euróra kell emelkednie.
A BMW üzenete az, hogy 2026 átmeneti év, amelyet követően a jövedelmezőség fokozatosan helyreáll
− írta Stephen Reitman, aki felülteljesítő minősítést ad a BMW részvényeire, 82 eurós célárral. A papírok értéke kedden 54,50 eurón zárt, szerdán pedig a bejelentéseket követően emelkedni kezdett. A vállalat részvényeinek árfolyama év eleje óta mintegy 40 százalékkal esett.
Mit tervez a BMW?
Első lépésként az autógyártó egyszerűsítené a termékpalettáját, valamint csökkentené a fejlesztési időt is. Ezenkívül tervben van a kínai kereskedőhálózat szűkítése és termelési láncok optimalizálása is.
A Citigroup elemzői semleges minősítést adtak a BMW részvényeire, 64 eurós célárral, mivel úgy vélik fennáll a veszélye annak, hogy a BMW költségcsökkentésre épülő tervei nem lesznek elegendők a jövedelmezőség javításához, miközben az ágazat gyökeres átalakuláson megy keresztül.
A Citigroup szerint a befektetők egyértelműen tartanak attól, hogy az iparág problémái strukturálisak lehetnek, ez pedig a BMW részéről mélyebb szerkezeti átalakításokat tehet szükségessé
A müncheni vállalat arra számít, hogy a drágább járművek értékesítése javíthatja a jövedelmezőséget. A BMW ezért a jelenlegi csúcsnak számító X7 fölé pozicionált új SUV, valamint több nagy teljesítményű sportmodell bevezetését is tervezi, így várhatóan az Alpina is nagyobb szerepet kap majd a kínálatban. Mindemellett az elektromos palettát is bővítenék.
Magyarországnak is szerepe lehet a BMW terveiben
A BMW nemrégiben beruházást hajtott végre Debrecenben, ahol több mint 400 hektáron épített egy járműgyárat prés-, karosszéria-, fényező és összeszerelő üzemmel. A vállalat több mint 2 milliárd eurót (820 milliárd forintot) fektetett a telephelybe, ahol 2025-től kizárólag tisztán elektromos meghajtású járműveket állítanak elő. A komplexum éves gyártókapacitása mintegy 150 ezer autó
A debreceni az első olyan BMW-gyár a világon, ahol hatodik generációs nagyfeszültségű akkumulátorok összeszerelését végzik, ezzel is optimalizálva a gyártási folyamatot. Az akkumulátor-összeszerelés és a járműgyártás közvetlen összekapcsolásával a debreceni üzem magas fokú hatékonysággal képes működni.
A Debrecenben gyártott iX3 debütálása annyira sikeres volt, hogy az európai megrendelések száma meghaladta a 100 ezret.
A BMW a Világgazdaságnak arról is beszámolt, hogy a debreceni gyár úttörő szerepet tölt be a BMW termelési hálózatában, ez pedig pozitív hatással lehet a magyar munkaerőpiacra is.
„Egy dinamikusan fejlődő régióban működő munkáltatóként a BMW Group Gyár Debrecen elsősorban a hazai munkaerőpiacra épít mintegy körülbelül 70 kilométeres vonzáskörzetre kiterjedő toborzási tevékenységgel. Emellett a BMW Group különböző telephelyeiről érkező kollégák szakértelmükkel támogatják a debreceni termelést, miközben első kézből szereznek tapasztalatot a Neue Klasse gyártásáról, amelyet később saját telephelyükön is hasznosíthatnak” − közölte a vállalat.
Papp László, Debrecen polgármestere egy Világgazdaságnak adott interjújában pedig arról beszélt, hogy a BMW-gyár elindulásával a város a magyar gazdaság egyik új súlypontjává válhat. A politikus hangsúlyozta, hogy
A polgármester azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy a BMW és az akkumulátoripar egymástól elválaszthatatlan részei a debreceni elektromobilitási ökoszisztémának.
Egyik sem értelmezhető a másik nélkül, ami azt jelenti, hogy ha nincs akkumulátoripar, akkor BMW-gyár sincs
− mondta Papp László, aki szerint a CATL üzemét is övező politikai viták egyik oka volt, hogy az ország jogi szabályozás terén nem volt felkészülve az akkumulátorgyárak fogadására.
A politikus úgy gondolja, ezen mindenképpen változtatni kell, de a nagy beruházások egyértelműen pozitívan hatottak a város életének szinte minden területére.