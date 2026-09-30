Mélyen belenyúlnak a BMW működésébe, ebben látják a túlélést: 2026-ot már elengedték – idő kell a német prémiumnak, hogy „helyreálljon a rend"

A BMW új stratégiai irányt határozott meg. Milan Nedeljkovic vezérigazgató és Walter Mertl pénzügyi igazgató egy kétnapos esemény keretében elemzőkkel és befektetőkkel ismertette a vállalat következő évekre vonatkozó terveit.

A BMW új stratégiai irányt határozott meg / Fotó: Peter Kneffel / DPA / AFP

A vállalat vezetése a működés optimalizálásával, költségcsökkentéssel és prémium modellek értékesítésével állítaná helyre jövedelmezőségét.

A BMW ragaszkodik céljaihoz

A BMW vezetősége továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az autóipari üzletág marzsa 2028-ra 3-5 százalékra emelkedjen, majd a következő évtized elején elérje a hosszú távú, 8-10 százalékos célsávot − írta Stephen Reitman, a Bernstein elemzője.

A BMW-nek alkalmazkodnia kell egy volatilis és szerkezetileg is nehezebb autópiaci környezethez

− mondta Milan Nedeljkovic.

A vállalat az elmúlt időszakban a német autógyárak közül a legellenállóbbnak bizonyult a negatív gazdasági folyamatokkal szemben, azonban ez az előny eltűnt. Ennek oka a kínai piac visszaesése és az itt kialakult éles verseny, valamint az elektromos átállás magas költségei.

A kínai gyártók egyre nagyobb kihívást jelentenek európai vetélytársaik számára, mivel eladásaik az ázsiai ország piacán meredeken csökkennek, ezzel pedig komoly bevételi forrástól esnek el.

Michael Dean, a Bloomberg Intelligence vezető autóipari elemzője szerint a BMW középtávú céljai „csalódást keltők”, miközben az sem derült ki pontosan, hogyan kívánják elérni a kitűzött célokat. A vállalat vezetése annyit viszont elárult, hogy két éven belül a szabad cash flow-nak legalább ötmilliárd euróra, a következő évtized elejére pedig több mint hétmilliárd euróra kell emelkednie.

A BMW üzenete az, hogy 2026 átmeneti év, amelyet követően a jövedelmezőség fokozatosan helyreáll

− írta Stephen Reitman, aki felülteljesítő minősítést ad a BMW részvényeire, 82 eurós célárral. A papírok értéke kedden 54,50 eurón zárt, szerdán pedig a bejelentéseket követően emelkedni kezdett. A vállalat részvényeinek árfolyama év eleje óta mintegy 40 százalékkal esett.

Mit tervez a BMW?

Első lépésként az autógyártó egyszerűsítené a termékpalettáját, valamint csökkentené a fejlesztési időt is. Ezenkívül tervben van a kínai kereskedőhálózat szűkítése és termelési láncok optimalizálása is.