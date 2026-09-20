Robotaxikkal árasztaná el Európát a Bolt - jönnek Budapestre is?

A Lucid együttműködésre lép a Bolt fuvarmegosztó platformmal, hogy legalább 25 ezer robotaxiból álló flottát indítsanak Európában. A nehéz helyzetben lévő elektromosautó-gyártó szerint a megállapodás „fontos lépés” pénzügyi helyzetének stabilizálása felé.

A Bolt 25 ezer robotaxit indítana Európában / Fotó: NurPhoto via AFP

A vállalatok a héten közölték, hogy előzetes megállapodást írtak alá a bevezetésről. Ez a veszteséges Lucid legújabb robotaxis üzlete azóta, hogy 500 millió dolláros befektetést szerzett az Ubertől.

Az Uber már a Lucidot választotta

A terv messze az eddigi legambiciózusabb kísérlet arra, hogy Európában nagy léptékben vezessenek be autonóm taxikat. A kontinens ezen a téren lemaradásban van az Egyesült Államokhoz és Kínához képest, a teljesen vezető nélküli robotaxik használata pedig továbbra is nagyrészt tesztprogramokra korlátozódik.

A megállapodás azt követően született, hogy

az Uber vállalta: legalább 35 ezer Lucid autót vásárol robotaxi-hálózatához, ami várhatóan legalább 2 milliárd dollárjába kerül majd.

A San Franciscó-i fuvarmegosztó vállalat tavaly júliusban 300 millió dolláros részesedést szerzett a szaúdi tulajdonban lévő autógyártóban, majd idén áprilisban tovább bővítette az együttműködést.

A robotaxik a Lucid új bevételi források felkutatására és a nyereségesség elérésére irányuló stratégiájának kulcsfontosságú elemévé váltak, miközben a vállalat minden egyes fogyasztóknak értékesített autón több százezer dollárt veszít.

Egyelőre nem ismertek a Bolt és a Lucid ügylet részletei

A Bolt és a Lucid nem közölte a tranzakció pénzügyi feltételeit – amely egyelőre csupán szándéknyilatkozat –, és azt sem, hogy a Bolt mikor kezdené meg a Lucid járműveinek megrendelését. Silvio Napoli, a Lucid új vezérigazgatója ugyanakkor azt mondta, hogy

a vállalat már 2028-ban szeretné forgalomba állítani az autonóm járművek első sorozatát.

Ezek az autók a Lucid kedvezőbb árú modellekhez fejlesztett elektromosjármű-platformjára épülnek majd.

Mindkét vállalat jelezte, hogy az ügylet struktúrája eltér a Lucid és az Uber között létrejött megállapodástól,

a tőkét pedig „szakaszosan” biztosítják majd.

Az ügyet ismerő forrás szerint a Boltnak az Uberrel ellentétben nem lesz tulajdonrésze a Lucidban.

Mentőövre várva

A Lucid részvényei július közepén bezuhantak, miután olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint az AlixPartners tanácsadó cég azt vizsgálja, hogy a vállalatnak csődvédelmet kellene-e kérnie, vagy inkább ki kellene vezetni a tőzsdéről. A Lucid cáfolta a hírt, Napoli azonban később elmondta, hogy valóban megbízta a tanácsadó céget a vállalat átalakítási tervének támogatásával, miután júniusban átvette a vezérigazgatói posztot.

A cég azóta 1,4 milliárd dolláros költségcsökkentési programot jelentett be, és

jövőre halasztotta régóta várt, 50 ezer dolláros kedvezőbb árú modelljének bevezetését.

Az a célunk, hogy egyértelműen nyereségessé váljunk

– mondta Napoli, hozzátéve, hogy a Bolttal kötött megállapodás a vállalat új szaúd-arábiai üzemében zajló termelés felfuttatását is segítené.