Robotaxikkal árasztaná el Európát a Bolt - jönnek Budapestre is?
A Lucid együttműködésre lép a Bolt fuvarmegosztó platformmal, hogy legalább 25 ezer robotaxiból álló flottát indítsanak Európában. A nehéz helyzetben lévő elektromosautó-gyártó szerint a megállapodás „fontos lépés” pénzügyi helyzetének stabilizálása felé.
A vállalatok a héten közölték, hogy előzetes megállapodást írtak alá a bevezetésről. Ez a veszteséges Lucid legújabb robotaxis üzlete azóta, hogy 500 millió dolláros befektetést szerzett az Ubertől.
Az Uber már a Lucidot választotta
A terv messze az eddigi legambiciózusabb kísérlet arra, hogy Európában nagy léptékben vezessenek be autonóm taxikat. A kontinens ezen a téren lemaradásban van az Egyesült Államokhoz és Kínához képest, a teljesen vezető nélküli robotaxik használata pedig továbbra is nagyrészt tesztprogramokra korlátozódik.
A megállapodás azt követően született, hogy
az Uber vállalta: legalább 35 ezer Lucid autót vásárol robotaxi-hálózatához, ami várhatóan legalább 2 milliárd dollárjába kerül majd.
A San Franciscó-i fuvarmegosztó vállalat tavaly júliusban 300 millió dolláros részesedést szerzett a szaúdi tulajdonban lévő autógyártóban, majd idén áprilisban tovább bővítette az együttműködést.
A robotaxik a Lucid új bevételi források felkutatására és a nyereségesség elérésére irányuló stratégiájának kulcsfontosságú elemévé váltak, miközben a vállalat minden egyes fogyasztóknak értékesített autón több százezer dollárt veszít.
Egyelőre nem ismertek a Bolt és a Lucid ügylet részletei
A Bolt és a Lucid nem közölte a tranzakció pénzügyi feltételeit – amely egyelőre csupán szándéknyilatkozat –, és azt sem, hogy a Bolt mikor kezdené meg a Lucid járműveinek megrendelését. Silvio Napoli, a Lucid új vezérigazgatója ugyanakkor azt mondta, hogy
a vállalat már 2028-ban szeretné forgalomba állítani az autonóm járművek első sorozatát.
Ezek az autók a Lucid kedvezőbb árú modellekhez fejlesztett elektromosjármű-platformjára épülnek majd.
- Mindkét vállalat jelezte, hogy az ügylet struktúrája eltér a Lucid és az Uber között létrejött megállapodástól,
- a tőkét pedig „szakaszosan” biztosítják majd.
- Az ügyet ismerő forrás szerint a Boltnak az Uberrel ellentétben nem lesz tulajdonrésze a Lucidban.
Mentőövre várva
A Lucid részvényei július közepén bezuhantak, miután olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint az AlixPartners tanácsadó cég azt vizsgálja, hogy a vállalatnak csődvédelmet kellene-e kérnie, vagy inkább ki kellene vezetni a tőzsdéről. A Lucid cáfolta a hírt, Napoli azonban később elmondta, hogy valóban megbízta a tanácsadó céget a vállalat átalakítási tervének támogatásával, miután júniusban átvette a vezérigazgatói posztot.
- A cég azóta 1,4 milliárd dolláros költségcsökkentési programot jelentett be, és
- jövőre halasztotta régóta várt, 50 ezer dolláros kedvezőbb árú modelljének bevezetését.
Az a célunk, hogy egyértelműen nyereségessé váljunk
– mondta Napoli, hozzátéve, hogy a Bolttal kötött megállapodás a vállalat új szaúd-arábiai üzemében zajló termelés felfuttatását is segítené.
Ha a megállapodást véglegesítik, a program drámai növekedést eredményezne az európai robotaxik számában.
A szigorú szabályozás és a beruházások hiánya eddig hátráltatta a technológia elterjedését a kontinensen, a legtöbb vállalat pedig továbbra is olyan kísérleti programokon dolgozik, amelyekben biztonsági sofőr ül a volán mögött.
Ebben a hónapban Zágráb lett az első európai város, ahol a nagyközönség számára is elérhetővé váltak a teljesen autonóm fuvarok, a horvát Verne és a kínai Pony.ai által indított program keretében. A Boston Consulting Group becslése szerint 2035-re nagyjából 120 ezer robotaxi közlekedhet az európai utakon. Az eddigi legnagyobb vállalások között szerepel az Uber és a Pony.ai terve, amely szerint több mint 2000 járművet állítanának forgalomba a kontinensen.
A Bolt számára a Luciddal kötött partnerség annak a törekvésnek a része, hogy 2035-re 100 ezer robotaxi működjön a platformján. Ezzel a vállalat hatékonyabban kíván versenyezni nagyobb riválisaival, köztük az Uberrel és az Alphabet tulajdonában lévő Waymóval.
A Bolt lemaradt a robottaxi-piacon
A 2013-ban alapított észt vállalat 50 országban működik, az autonóm szolgáltatások bevezetésében azonban eddig lassabban haladt versenytársainál. Júniusban megállapodást kötött a Stellantisszal és a Pony.ai-jal egy luxemburgi autonómjármű-kísérleti programról, de egyelőre egyetlen ilyen járműve sem közlekedik az utakon.
Az adataink és az európai mobilitási szolgáltatások működtetésében szerzett egyedülálló tapasztalatunk segíteni fog abban, hogy megfelelően alakítsuk ki az utasélményt, a biztonságot és a költségeket
– fejtette ki reményeit Markus Villig, a Bolt alapítója.