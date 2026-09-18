Végre: itt lehet a fordulat az autósok számára, harmadik napja esik a kőolaj ára a közel-keleti fejleményeknek köszönhetően
Harmadik egymást követő napon csökkent pénteken az olaj világpiaci ára. A befektetők figyelmét jelenleg inkább az köti le, hogy enyhülhetnek a Szaúd-Arábia olajellátásával kapcsolatos aggodalmak, mint az, hogy a Közel-Keleten újabb front nyílhat a konfliktusban, miközben a Brent továbbra is hordónként 100 dollár felett jár – írja a Reuters.
A Brent még mindig az egekben
A Brent nyersolaj hordónkénti ára 79 centtel, 0,75 százalékkal 104 dollárra esett péntek hajnalban, míg az amerikai West Texas Intermediate (WTI) ára 70 centtel, 0,69 százalékkal 101,20 dollárra mérséklődött. Mindkét benchmark mintegy 1 százalékos veszteséggel zárta a csütörtöki kereskedést.
A Brent három hét után először zárhat veszteséggel egy hetet:
- árfolyama jelenleg mintegy 0,5 százalékkal alacsonyabb a múlt pénteki szintnél,
- a WTI ezzel szemben 1,2 százalékos heti emelkedés felé tart.
Enyhülő ellátási aggodalmak
A piac egyelőre nagyrészt átlépett az újabb olajellátási kockázatokon annak ellenére is, hogy Szaúd-Arábia és az Irán által támogatott jemeni húszik csütörtökön újabb támadásokat hajtottak végre egymás ellen a határvidéken. Ezzel tovább bővült a közel-keleti háború által érintett térség.
A hét elején még közel négyhavi csúcsra emelkedett az olaj ára. A piaci források akkor arról számoltak be, hogy leálltak a nyersolaj berakodásai Szaúd-Arábia vörös-tengeri exportközpontjában, Yanbuban. Rijád emellett több Európába irányuló szállítást is lemondott, miután egy múlt heti támadás megrongálta az ország kelet-nyugati irányú olajvezetékét.
Az árak azonban azóta visszafordultak, miután olyan hírek láttak napvilágot, amelyek szerint Szaúd-Arábia napokon belül megpróbálhatja visszaállítani a vezeték kapacitásának mintegy felét. A királyság emellett hajó-hajó közötti átrakodással több nyersolajat kínál ázsiai finomítóknak Omán Szohár kikötője közelében.
„A szaúdi exportkapacitás helyreállítására tett legutóbbi erőfeszítések mérsékelték a közvetlen ellátási aggodalmak egy részét”
– mondta Priyanka Sachdeva, a Phillip Nova piaci elemzési vezetője.
A Reutersnek nyilatkozó források ugyanakkor eltérő becsléseket adtak arra vonatkozóan, hogy mennyi időbe telhet az olajvezeték újranyitása és a nyersolaj-szállítások teljes helyreállítása.
Továbbra is 100 dollár felett az olaj
Az olaj ára ennek ellenére továbbra is hordónként 100 dollár felett mozog. Az elemzők szerint a piac egyelőre kézzelfogható bizonyítékokra vár arra, hogy valóban javul az olajellátás.
„A kulcskérdés az, hogy normalizálódhatnak-e a fizikai szállítások, és ha igen, milyen ütemben. Ha tartós javulást látunk a Hormuzi-szoros forgalmában, akkor a geopolitikai kockázati felár további része is eltűnhet”
– mondta Sachdeva.
A térségben azonban továbbra sem kockázatmentes az olaj szállítása.
Az iráni állami média péntek hajnalban arról számolt be, hogy az Iráni Forradalmi Gárda haditengerészete szerint csütörtökön találat ért egy togói zászló alatt közlekedő olajszállító tartályhajót, amely az iráni közlés szerint „illegális áthaladásra” tett kísérletet a Hormuzi-szoroson.
Nincs előrelépés az amerikai-iráni tárgyalásokban
Az Egyesült Államok és Irán között azóta sincsenek béketárgyalások, hogy a júniusban létrejött ideiglenes megállapodás néhány héten belül összeomlott.
A konfliktus várhatóan az ENSZ Közgyűlésének jövő heti ülésén is napirendre kerül. Az amerikai külügyminisztérium tájékoztatása szerint az iráni küldöttség részt vehet az ülésszakon.
Az olajpiac számára így továbbra is az a legfontosabb kérdés, hogy milyen gyorsan állhat helyre a szaúdi export, illetve mennyire marad zavartalan az energiaellátás a Közel-Kelet kulcsfontosságú szállítási útvonalain. A következő napokban ezek a fejlemények döntően befolyásolhatják, hogy az olajárak folytatják-e a visszakorrigálást, vagy ismét erősödik a geopolitikai kockázati felár.