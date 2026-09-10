100 dollár fölött ragadt a Brent a közel-keleti helyzet miatt, Donald Trump kijelentései csak fokozzák a piac aggodalmait – egyértelmű üzenetet küldött az amerikai elnök

A Brent ára csütörtökön is hordónként 100 dollár felett maradt, amire május óta nem volt példa. Az amerikai–iráni háború újabb eszkalációja ismét megemelte a globális olajellátás kockázati felárát, és az elmúlt egy év árfolyamadatai alapján erre a Brent érzékenyebben reagál, mint az amerikai WTI.

Ha a Hormuzi-szorosban a harcok kiújulnak, a Brent ára menetrendszerűen kilő. / Fotó: StockTrek Images via AFP / AFP

Ismét száz dollár fölött vert tanyát a Brent olaj hordónkénti ára

A két olajfajta árfolyama alapvetően együtt mozgott az elmúlt tizenkét hónapban, a köztük lévő különbség azonban látványosan változott. A Brent és a West Texas Intermediate közötti árolló az amerikai–iráni háború kiéleződésekor nyílt a legnagyobbra. Áprilisban a havi átlagárak alapján már csaknem 17 dollárral került többe egy hordó Brent, mint ugyanennyi WTI.

A különbség júniusra szinte teljesen eltűnt, most viszont ismét nagyjából 5 dollárra nőtt, ez a mozgás pedig arra utal, hogy a globális energiaellátást fenyegető háborús kockázatok jóval erősebben épülnek be a Brent árába.

A Brent hordónkénti ára csütörtökön 100 dollár felett maradt, miután az elmúlt héten ismét felerősödtek az Egyesült Államok és Irán közötti harcok. A nagyjából egy hónapos viszonylagos nyugalmat követően mindkét fél fokozta támadásait, ezzel együtt ismét előtérbe került a közel-keleti energiaellátás további zavarának veszélye.

Teherán közölte, hogy felkészült egy intenzívebb konfliktusra, ellenáll az amerikai haditengerészeti blokádnak, és további támadásokat helyezett kilátásba arra az esetre, ha az Egyesült Államok folytatja az iráni területek elleni csapásokat.

Donald Trump szavai sem utalnak gyors lezárásra, ugyanis az amerikai elnök szerint a konfliktus akár a novemberi félidős választások utánig is eltarthat, és addig a benzinárak jelentős csökkenésére sem számít. Ezzel lényegében az olajpiacnak megüzente, rövid távon korlátozott az esély a konfliktus tartós rendezésére.

A háború felpörgése mindig megnyitja az ollót a Brent és a WTI között

Az elmúlt egy év adatai jól mutatják, hogyan változtatta meg a két referenciafajta közötti viszonyt az amerikai–iráni háború.

Tavaly szeptemberben a Brent havi átlagára 67,99 dollár, a WTI-é 63,96 dollár volt hordónként.

Decemberre mindkét olajfajta olcsóbb lett: a Brent 62,54, a WTI 57,97 dollárra süllyedt.

Az olló 2026 elején kezdett látványosan szétnyílni: januárban 6,56 dollár, februárban 6,38 dollár volt a két olajfajta közötti különbség. Márciusban aztán hatalmas ugrás következett: a Brent havi átlagára 103,13 dollárra emelkedett, míg a WTI 91,38 dollárig jutott, ám ekkor már 11,75 dollár választotta el a két benchmarkot.