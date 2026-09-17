Elege lett egy falunak a migránsokból és megszavazták, hogy kilépnek az Egyesült Királyságból

Elsöprő többséggel szavaztak az Egyesült Királyságból való „kilépésre” az oxfordshire-i Piddington lakói – számolt be róla a BBC. A Bicester közelében fekvő kis brit faluban kedden tartották meg a helyi önkormányzat által szervezett jelképes népszavazást.

Saját hercegséget alakítana a kis brit falu / Fotó: AFP

Összesen 312 szavazatot adtak le, közülük 285-en támogatták, hogy Piddington elszakadjon az Egyesült Királyságtól és az önrendelkezés útjára lépjen. Mindössze 26-an szavaztak ellene, egy voks pedig érvénytelen volt.

A referendum természetesen nem jelenti azt, hogy Nagy-Britannia hamarosan egy településsel kisebb lesz: a szavazásnak nincs jogi kötőereje. A lakók ezzel akarták felhívni a figyelmet a brit belügyminisztérium tervére, amely szerint a közeli MoD Bicester egykori katonai területén akár 1256 férfi menedékkérőt szállásolnának el. A létszám több mint három és félszerese Piddington teljes, mintegy 350 fős lakosságának.

Mi vagyunk Piddington, a falu, amely ordít

– fogalmazott az eredmény kihirdetésekor Susannah Parden, a helyi tanács alelnöke.

Saját „hercegséget” alapítana a kis brit falu

A tiltakozást a lakók látványos gesztusokkal is folytatták. A település határán megjelent a „Principality of Piddington”, vagyis a „Piddingtoni Hercegség” feliratú tábla. Joe Marshall helyi tanácsos szerint akár vezetőket is választhatnak az új „államnak”, sőt saját személyazonosító igazolványokat is készíthetnek.

A kezdeményezés egyik célja, hogy más, helyi kormányzati döntésekkel elégedetlen közösségeket is hasonló fellépésre ösztönözzenek.

A brit kormány ugyanakkor nem hátrál. Lisa Nandy kulturális miniszter a BBC-nek azt mondta, megértik, hogy egy közösséget komolyan érinthetnek az ilyen változások, de a kormánynak gondoskodnia kell az országba érkező menedékkérők elhelyezéséről. A katonai területek használata annak a programnak a része, amellyel London csökkentené a menedékkérők szállodai elhelyezését.

A helyiek nemcsak a tervezett migrációs befogadóközpont méretét kifogásolják. Oxfordshire megye vezetője szerint problémát jelent az is, hogy a kormány nem megfelelően egyeztetett a helyi közösséggel, és kérdéses a terület alkalmassága. A történetnek ráadásul van előzménye. Ugyanezen a katonai területen már 2005-ben is menedékkérők számára kialakított szálláshelyet tervezett az akkori munkáspárti kormány, ám a projektet végül elvetették. A mostani tervekről indított nyilvános konzultáció szeptember 17-én éjfélkor zárul.