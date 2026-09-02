Nagyon súlyos diktátummal érkezik perceken belül Magyar Péterhez az EU legfontosabb embere, előre szólt: vagy megállapodnak az új uniós adók kivetésében, vagy megszorítások lesznek – októberben döntenek

Új uniós adók nélkül nehéz lesz megállapodni az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről António Costa szerint. Az Európai Tanács elnöke arra figyelmeztetett, hogy ha a tagállamok nem fogadják el az új bevételi forrásokat, akkor vagy a brüsszeli kiadásokat kell visszavágni, vagy nagyobb nemzeti befizetésekre lesz szükség.

Évi 66 milliárd eurónyi új bevételt teremtene Brüsszel több új uniós teherrel, a tagállamok azonban egyelőre ellenállnak / Fotó: AFP

Új uniós adók bevezetését sürgeti António Costa, aki szerint a következő hétéves költségvetésről nem lehet érdemi megállapodást kötni anélkül, hogy az Európai Unió új bevételi forrásokat teremtene. Az Európai Tanács elnöke szerdán Horvátországban kijelentette:

a tagállamoknak fel kell adniuk bizonyos vörös vonalaikat, ha azt akarják, hogy ősszel előrelépés történjen a költségvetési alkuban.

Costa azt szeretné, ha már az október 15-i uniós csúcstalálkozón sikerülne leszűkíteni azoknak az új saját forrásoknak a körét, amelyeket a tagállamok elfogadhatónak tartanak. Ezekből finanszíroznák az EU következő, 2028 és 2034 közötti hétéves költségvetését.

A vita egyik legfontosabb kérdése, hogy honnan legyen pénz az egyre több uniós célra. Az EU egyszerre akar többet költeni a védelemre, a biztonságra, a versenyképességre, a kohézióra és a mezőgazdaságra, miközben a tagállamok egy része már most is túl magasnak tartja saját befizetését.

Gyurcsány Ferenc nyomdokain Magyar Péter: 20 év után ismét Magyarországon lehet a legmagasabb a költségvetési hiány az egész EU-ban – és ezt nem tudja már rákenni Orbán Viktorra Amennyiben beigazolódnak a jelenlegi kormányzati várakozások, Lengyelországban és Romániában is alacsonyabb lehet idén a költségvetési hiány, mint Magyarországon, ami egyet jelentene azzal, hogy hazánk zárhatja az évet az Európai Unió legmagasabb hiányával. Hasonló szégyen az országgal legutóbb éppen húsz évvel ezelőtt, 2006-ban, Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején történt . Bár Magyar Péter igyekszik Orbán Viktorra hárítani a felelősséget a kialakult költségvetési helyzetért, tény, hogy a jelenlegi kormány a következő hónapokban mintegy 4400 milliárd forintnyi hitel felvételét tervezi.

Az Európai Bizottság tavaly öt új bevételi forrást javasolt. Az elképzelések között szerepel a karbonimportok megadóztatása, a kibocsátásokhoz kapcsolódó új teher, az elektronikai hulladék után fizetendő hozzájárulás, a vállalati nyereségekre kivetett befizetés, valamint egy uniós dohányadó. A csomag a Bizottság számításai szerint évente mintegy 66 milliárd eurót hozhatna.