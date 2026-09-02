Nagyon súlyos diktátummal érkezik perceken belül Magyar Péterhez az EU legfontosabb embere, előre szólt: vagy megállapodnak az új uniós adók kivetésében, vagy megszorítások lesznek – októberben döntenek
Új uniós adók nélkül nehéz lesz megállapodni az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről António Costa szerint. Az Európai Tanács elnöke arra figyelmeztetett, hogy ha a tagállamok nem fogadják el az új bevételi forrásokat, akkor vagy a brüsszeli kiadásokat kell visszavágni, vagy nagyobb nemzeti befizetésekre lesz szükség.
Új uniós adók bevezetését sürgeti António Costa, aki szerint a következő hétéves költségvetésről nem lehet érdemi megállapodást kötni anélkül, hogy az Európai Unió új bevételi forrásokat teremtene. Az Európai Tanács elnöke szerdán Horvátországban kijelentette:
a tagállamoknak fel kell adniuk bizonyos vörös vonalaikat, ha azt akarják, hogy ősszel előrelépés történjen a költségvetési alkuban.
Costa azt szeretné, ha már az október 15-i uniós csúcstalálkozón sikerülne leszűkíteni azoknak az új saját forrásoknak a körét, amelyeket a tagállamok elfogadhatónak tartanak. Ezekből finanszíroznák az EU következő, 2028 és 2034 közötti hétéves költségvetését.
A vita egyik legfontosabb kérdése, hogy honnan legyen pénz az egyre több uniós célra. Az EU egyszerre akar többet költeni a védelemre, a biztonságra, a versenyképességre, a kohézióra és a mezőgazdaságra, miközben a tagállamok egy része már most is túl magasnak tartja saját befizetését.
Gyurcsány Ferenc nyomdokain Magyar Péter: 20 év után ismét Magyarországon lehet a legmagasabb a költségvetési hiány az egész EU-ban – és ezt nem tudja már rákenni Orbán Viktorra
Amennyiben beigazolódnak a jelenlegi kormányzati várakozások, Lengyelországban és Romániában is alacsonyabb lehet idén a költségvetési hiány, mint Magyarországon, ami egyet jelentene azzal, hogy hazánk zárhatja az évet az Európai Unió legmagasabb hiányával. Hasonló szégyen az országgal legutóbb éppen húsz évvel ezelőtt, 2006-ban, Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején történt . Bár Magyar Péter igyekszik Orbán Viktorra hárítani a felelősséget a kialakult költségvetési helyzetért, tény, hogy a jelenlegi kormány a következő hónapokban mintegy 4400 milliárd forintnyi hitel felvételét tervezi.
Az Európai Bizottság tavaly öt új bevételi forrást javasolt. Az elképzelések között szerepel a karbonimportok megadóztatása, a kibocsátásokhoz kapcsolódó új teher, az elektronikai hulladék után fizetendő hozzájárulás, a vállalati nyereségekre kivetett befizetés, valamint egy uniós dohányadó. A csomag a Bizottság számításai szerint évente mintegy 66 milliárd eurót hozhatna.
A tagállamok azonban nem lelkesednek az új adókért.
Az új saját források bevezetéséhez egyhangú döntésre van szükség, ezért akár egyetlen ország ellenállása is elég lehet ahhoz, hogy elakadjon az egész terv.
Ezt mutatja Luxemburg példája is. Luc Frieden miniszterelnök szerdán egyértelművé tette, hogy országa nem támogatja az uniós dohányadót, ha az aránytalanul nagy terhet ró Luxemburgra.
Costa szerint ugyanakkor nincs sok lehetőség a költségvetés finanszírozására. Ha nem sikerül új bevételeket találni, akkor
- vagy az uniós kiadásokból kell visszavenni;
- vagy a tagállamoknak kell többet befizetniük.
Egyik megoldás sem vonzó.
A kiadások csökkentése különösen érzékenyen érintheti a mezőgazdasági támogatásokat, a kohéziós politikát, a védelmi kiadásokat és az európai versenyképességet. A magasabb tagállami befizetések viszont azoknak az országoknak okoznának problémát, amelyek már most is jelentős összegeket utalnak az uniós kasszába.
Ősszel dőlhet el Brüsszel új stratégiája
Costa ezért az elmúlt időszakban sorra keresi fel a tagállamok fővárosait, hogy felmérje, mely kérdésekben lehet kompromisszumot kötni. A célja, hogy októberben már konkrétabb legyen az új bevételi források csomagja, decemberben pedig megszülessen a teljes költségvetési megállapodás.
Az időzítés azért is fontos, mert 2027-ben több nagy tagállamban, köztük Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban is választások lesznek. A választási kampányok könnyen még nehezebbé tehetik az amúgy is kényes költségvetési alkut.
A kérdésről szeptember 22-én Brüsszelben tárgyalnak az uniós miniszterek.
A következő hetekben ezért az lesz a legfontosabb kérdés, hogy a tagállamok hajlandók-e elfogadni az új uniós bevételi forrásokat, vagy inkább a közös kiadások visszavágását és a magasabb nemzeti befizetéseket választják.
A témáról szerdán Budapesten Magyar Péter is tárgyal António Costával. Az Európai Tanács elnökének magyarországi megbeszélésén az EU következő hétéves költségvetése is napirenden lesz.
Rendkívüli: Vitézy Dávid bejelentette, minden feltételt teljesített a kormány – több ezer milliárd forint áramolhat a költségvetésbe
Lezárult a három hónapos hajrá az uniós pénzekért: Vitézy Dávid szerint Magyarország teljesítette az összes olyan mérföldkövet és szupermérföldkövet, amelyet a kormány a májusi brüsszeli megállapodásban vállalt. Az uniós források tétje rendkívüli, a közlekedési és beruházási miniszter számítása szerint összesen mintegy 5500–6000 milliárd forintnyi helyreállítási és kohéziós pénz válhat elérhetővé.