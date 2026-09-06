Valamit borzasztóan elrontott Vlagyimir Putyin: már veri az USA Oroszországot a búzaexportban

Új szereplő állt a világ búzaexportjának élére, legalábbis augusztusban: az Egyesült Államok átvette a vezetést Oroszországtól. A búza iránti nemzetközi keresletből az amerikai kereskedők egyre nagyobb szeletet hasítanak ki - írta az Agroinform.

Új szereplő állt a világ búzaexportjának élére, legalábbis augusztusban: az Egyesült Államok átvette a vezetést Oroszországtól / Fotó: AlbHen

Nem mindennapi fordulat rajzolódik ki a világ búzapiacán:

az Egyesült Államok augusztusban megelőzte Oroszországot a globális exportban.

A búza világpiacán

az amerikai áru részesedése 19,8 százalékra emelkedett;

miközben Oroszország 18,1 százalékra csúszott vissza.

A változás hátterében elsősorban az orosz szállítások látványos megtorpanása áll. Oroszország 2026 januárja és augusztusa között még 38,1 millió tonna búzát exportált, augusztusban azonban már csak 1,3 millió tonna hagyta el az országot. Még drámaibb a kép, ha csak augusztus második felét nézzük: 20. és 31. között az orosz kivitel a világpiacra kerülő búzamennyiség mindössze 12,4 százalékát tette ki.

Ez komoly eltérés a korábbi évektől. Oroszország az utóbbi időszakban rendszerint a globális búzaexport 20-21 százalékát adta, a 2024-es termést követően pedig 52,4 millió tonna búzát értékesített külföldön.

Kanyarban előzték az orosz búzaexportot

Az orosz export visszaesése nem maradt kihasználatlanul. Az amerikai kereskedők elsősorban Észak-Afrikában és a Közel-Keleten jelentek meg nagyobb mennyiségekkel, ahol az orosz szállítások kiesését saját árujukkal próbálták pótolni. Ez gyorsan megmutatkozott az Egyesült Államok világpiaci részesedésében is.

Nemcsak Amerika erősödött. Az Európai Unió részesedése a globális búzaexportból 14,2 százalékra nőtt, amihez elsősorban a lengyel és román terméseredmények javulása járult hozzá. Ukrajna szintén fokozta kivitelét: a szezon kezdete óta 3,5 millió tonna búzát szállított az Európai Unió piacaira.

A piaci átrendeződés ugyanakkor még korántsem tekinthető véglegesnek. Oroszország pozíciója nagyban függ attól, hogy milyen gyorsan tudja helyreállítani kikötői infrastruktúráját, illetve átszervezni exportlogisztikáját. Ha ez sikerül, a 2026/2027-es szezonban akár 44,5 millió tonna búzát is értékesíthet külföldön.

Ebben az esetben az orosz részesedés ismét 19,5 százalékra emelkedhet, vagyis alig maradna el az USA jelenlegi 19,8 százalékos arányától.

A mostani amerikai előzés így akár átmeneti is lehet, de egy dolgot már világosan megmutat: a globális búzapiacon egyetlen nagy exportőr sem dőlhet hátra.