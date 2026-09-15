Csapdába kerülhet a BYD Szegeden: Brüsszel dönti el, mitől lesz európai egy kínai autó – óriási a tét Magyarországnak

Nagy-Britannia, Japán és Törökország is azért lobbizik Brüsszelben, hogy autóipara bekerüljön az Európai Unió készülő „Made in Europe” rendszerébe. Az uniós iparvédelmi fordulat eredetileg elsősorban a kínai konkurencia visszaszorítását célozza, ám már az EU legfontosabb kereskedelmi partnerei is attól tartanak, hogy gyártóik kiszorulhatnak az európai támogatásokból és közbeszerzésekből - írja a Financial Times. Az iparvédelmi program a BYD gyártmányait is érzékenyen érintheti.

Az Európai Unió védené a saját autóiparát a kínai gyártók, így a BYD ellen is/Fotó: Xinhua via AFP

Érintheti a probléma a szegedi BYD gyárat is

Miközben épül a BYD hatalmas gyára Szegeden, Brüsszelben egyre erősebb az igény arra, hogy ne legyen elegendő pusztán Európában összeszerelni egy autót. Ha ez a szigorúbb megközelítés kerül be a végleges szabályozásba, a BYD-nak európai beszállítói hálózatát is hozzá kell igazítania az új rendszerhez. Azaz alkatrészeket is európai gyártóktól kell vásárolnia.

Alig néhány napja írtuk meg, hogy Brüsszel alapjaiban alakítaná át az európai közbeszerzéseket, és a pusztán árközpontú rendszer helyett az európai iparnak kedvező szempontokat helyezne előtérbe, azaz nem a legolcsóbb ajánlatot kell választani, hanem az ár-értékben legjobbat. Az évi több mint 2600 milliárd eurós uniós közbeszerzési piac átformálásának egyik fő célja, hogy az európai gyártók ne kerüljenek automatikusan hátrányba az olcsóbb kínai konkurenciával szemben. A döntés sok érdeket sért, de mos kezd igazán látszani, milyen komoly nemzetközi konfliktust indíthat el a fordulat.

Már a britek és a japánok is Brüsszel ajtaján kopogtatnak

A Financial Times keddi beszámolója szerint az Egyesült Királyság, Japán és Törökország is bekapcsolta a lobbirakétáit, és azon igyekszik, hogy autóipara teljes egészében részesülhessen a készülő „Made in Europe" rendszer előnyeiből. A készülő szabályok szerint tehát az EU a közbeszerzések és az állami támogatások egy részét európai termeléshez kötné. Az elektromos autók és más tiszta technológiák kiemelten érintettek a reformban. De van egy lényeges szempont is, ugyanis a javaslat egyes elemei előírnák, hogy a támogatásban részesülő járműveket az Európai Unióban szereljék össze.