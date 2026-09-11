Ehhez már Szijjártó Péternek is lesz egy-két szava: hadat üzent az EU a BYD-nak és Magyarországot találhatja telibe – nagyon rossz világ vár a kínaiakra

Az Európai Bizottság új közbeszerzési szabályokkal könnyítené meg a kínai vállalatok kizárását az uniós pályázatokból. Stéphane Séjourné iparstratégiáért felelős biztos a BYD elektromos buszait hozta fel példaként arra, milyen beszerzéseket lehetne visszaszorítani – szúrta ki az E-cars. A választás azonban különös helyzetet teremt: az európai piacra szánt BYD-buszokat 2017 óta Magyarországon, Komáromban gyártják.

„A reform elfogadása után, ha BYD buszok közlekednek Berlinben, az már nem az európai biztos miatt lesz” – fogalmazott Stéphane Séjourné a kínai gyártó járművei kapcsán. / Fotó: magyarbusz.info

Nullpont: a német pénzügyminiszter felbosszantotta magát a Berlinbe szánt BYD-buszokon

Az Európai Bizottság bemutatta az uniós közbeszerzési szabályok átalakítására vonatkozó javaslatát, melynek hatálya alá kerülhetnének a közösségi közlekedési vállalatok elektromos buszokra és töltőinfrastruktúrára kiírt tenderei, az önkormányzati járműbeszerzések, valamint például a hulladékgazdálkodásban használt elektromos járművek is.

Brüsszel nagyobb mozgásteret adna a kiíróknak ahhoz, hogy stratégiai és minőségi szempontokat érvényesítsenek a szerződések odaítélésekor. Ezzel együtt egyszerűbbé válhatna az EU-n kívüli országokból, mindenekelőtt Kínából érkező vállalatok kizárása bizonyos tenderekből.

„A reform elfogadása után, ha BYD buszok közlekednek Berlinben, az már nem az európai biztos miatt lesz” – fogalmazott Stéphane Séjourné, az Európai Bizottság jólétért és iparstratégiáért felelős biztosa a reform bemutatásakor.

A kijelentés hátterében a Deutsche Bahn elektromosbusz-beszerzése állhat. A német vasúttársaság mintegy 200 elektromos helyközi buszra adott le megrendelést, amelyből a BYD is részesedést szerzett. Ám 2025 decemberében Lars Klingbeil pénzügyminiszter a tender kapcsán rosszallásának adott hangot és nagyobb gazdasági patriotizmust sürgetve azt mondta, bosszantja a megrendelés.

A berlini helyi közlekedési vállalat, a BVG jelenleg nem üzemeltet kínai gyártótól származó elektromos buszokat. Ráadásul a Deutsche Bahn tenderén sem pusztán az ár döntött. A társaság figyelembe vette

az energiafogyasztást,

a karbantartási igényt

és több minőségi követelményt.

Számított a gyártóüzemek elhelyezkedése,

a szervizhálózat, valamint

a beszállítók környezeti, gazdasági és társadalmi felelősségvállalása is.

A BYD ezek mellett a szerződés teljes volumenének mindössze 5 százalékát szerezte meg, a megrendelések túlnyomó része a német MAN-hoz került.