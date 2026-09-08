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autógyártás
Byd
Szeged

Lélegzetelállító bejelentést tett a Byd, még fontosabb lesz a szegedi gyár, Botka László dörzsölheti a markát

Két nagy hír is érkezett a messzi keletről, amelyekből kiderült, hogy a Szegeden készülődő hatalmas gyár még fontosabb lesz, mint gondolhattuk – borsódzhat is ettől a német autógyártók háta. A Byd, a kínai óriás előre menekül, és Szegeden keresztül vezet az útja.
Pető Sándor
2026.09.08., 16:19

Közel az év utolsó negyede, amikor elkezdhetnek ezrével legördülni a szegedi gyártósorokról a Byd autói. Az óriásvállalat és a a kínai Személyautó Egyesület egyszerre jelentettek be olyan híreket, amelyekről kiderül: a szegedi gyár még annál is fontosabb lesz gazdája és európai versenytársaik számára, mint amire  eddig gondolhattunk. Ha így lesz, Botka László szegedi polgármester dörzsölgetheti a markát, a német autógyártók pedig még nyugtalanabbul tekinthetnek a jövőbe.

A Byd és a Botka László menedzselte Szeged számára még fontosabb lesz az új gyár, ha a friss bejelentésekből következtetünk
A Byd és a Botka László menedzselte Szeged számára még fontosabb lesz az új gyár, ha a friss bejelentésekből következtetünk Fotó: Xinhua via AFP

Az egyik fontos hír látszólag a kínai gazdaságot érinti, továbbgondolva Európát és konkréten Szegedet is, és látni fogjuk – a Byd már tovább is gondolta.

Kína rendkívül éles verseny jellemezte autópiaca a múlt hónapban ismét zsugorodott, miközben a BYD Co. vezette gyártók az export növelésével igyekeznek kitérni az országban dúló kíméletlen árháború elől – jelenti a Bloomberg.

A világ legnagyobb autópiacán a kiskereskedelmi értékesítés 24 százalékkal, 1,54 millió darabra zuhant – közölte kedden a Kínai Személyautó Egyesület. Az év eleje óta az eladások több mint ötödével estek vissza, mivel az elhúzódó ingatlanpiaci válság visszafogja a nagy értékű termékekre fordított fogyasztói kiadásokat.

Ez közel négyszázezer autós kiesést jelent az előző év azonos hónapjához képest. A Bloomberg grafikon is megmutatta: az elmúlt 11 hónap mindegyikében visszaesett a kínai autógyártók értékesítette eutók száma a hazai piacon. 

China’s Car Market Has Been Declining For 11 Months
Az éves visszesés a kínai autóértékesítésekben, havonta (százalékban)  Fotó: China Passenger Car Association

A világ legnagyobb piacáról van szó, ahol tavaly mintegy 30 millió személyautó fogyott. Ha ezt a tempót szeretnék tartani, a hazai piacon a kiesés már millió egységekre rúg. Elképzelhetjük, mi történik a mi kontinensünk gyártóival, ha ez a mennyiség mind ide zúdul: az Európai Unió teljes éves eladása 11 millió személyautó környékén van.

A teljes többlet természetesen nem Európában fogja a helyét keresni, de már egy része is hatalmas felfordulást okozhat: látjuk, mekkora problémákkal küzdenek a német gyártók. Folynak az elbocsátások, a zűrzavar hatásai Magyarországra és régiójára is kihatnak, és már nálunk is munkahelyek vesznek el.

A Byd is bejelentést tett, összhangban az össz-kínai fejleménnyel

Szegeden azonban az ellenkezője történik.

Az itteni gyár fontosságát kiemeli a másik friss  kínai bejelentés, amit maga a szegedi termelésnyitásra készülő Byd tett.

A BYD Co. ambiciózus célt tűzött ki: 

2027-ben több mint 2,5 millió járművet kíván értékesíteni a tengerentúli piacokon,

 tovább gyorsítva Kínán kívüli terjeszkedését, miközben az otthoni piacon dúló éles árháború rontotta a nyereségességet – ezt szintén a Bloomberg röpítette világgá.

Az autógyártó emellett

  •  a korábbi 1,5 millió darabról
  • 1,9–2 millió járműre emelte 2026-os külföldi értékesítési előrejelzését – derül ki a Deutsche Bank Research egy hétfői befektetői tájékoztató alapján készült elemzéséből. A BYD képviselői nem reagáltak azonnal a célokkal kapcsolatos megkeresésekre.

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