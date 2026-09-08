Lélegzetelállító bejelentést tett a Byd, még fontosabb lesz a szegedi gyár, Botka László dörzsölheti a markát

Közel az év utolsó negyede, amikor elkezdhetnek ezrével legördülni a szegedi gyártósorokról a Byd autói. Az óriásvállalat és a a kínai Személyautó Egyesület egyszerre jelentettek be olyan híreket, amelyekről kiderül: a szegedi gyár még annál is fontosabb lesz gazdája és európai versenytársaik számára, mint amire eddig gondolhattunk. Ha így lesz, Botka László szegedi polgármester dörzsölgetheti a markát, a német autógyártók pedig még nyugtalanabbul tekinthetnek a jövőbe.

A Byd és a Botka László menedzselte Szeged számára még fontosabb lesz az új gyár, ha a friss bejelentésekből következtetünk Fotó: Xinhua via AFP

Az egyik fontos hír látszólag a kínai gazdaságot érinti, továbbgondolva Európát és konkréten Szegedet is, és látni fogjuk – a Byd már tovább is gondolta.

Kína rendkívül éles verseny jellemezte autópiaca a múlt hónapban ismét zsugorodott, miközben a BYD Co. vezette gyártók az export növelésével igyekeznek kitérni az országban dúló kíméletlen árháború elől – jelenti a Bloomberg.

A világ legnagyobb autópiacán a kiskereskedelmi értékesítés 24 százalékkal, 1,54 millió darabra zuhant – közölte kedden a Kínai Személyautó Egyesület. Az év eleje óta az eladások több mint ötödével estek vissza, mivel az elhúzódó ingatlanpiaci válság visszafogja a nagy értékű termékekre fordított fogyasztói kiadásokat.

Ez közel négyszázezer autós kiesést jelent az előző év azonos hónapjához képest. A Bloomberg grafikon is megmutatta: az elmúlt 11 hónap mindegyikében visszaesett a kínai autógyártók értékesítette eutók száma a hazai piacon.

Az éves visszesés a kínai autóértékesítésekben, havonta (százalékban) Fotó: China Passenger Car Association

A világ legnagyobb piacáról van szó, ahol tavaly mintegy 30 millió személyautó fogyott. Ha ezt a tempót szeretnék tartani, a hazai piacon a kiesés már millió egységekre rúg. Elképzelhetjük, mi történik a mi kontinensünk gyártóival, ha ez a mennyiség mind ide zúdul: az Európai Unió teljes éves eladása 11 millió személyautó környékén van.

A teljes többlet természetesen nem Európában fogja a helyét keresni, de már egy része is hatalmas felfordulást okozhat: látjuk, mekkora problémákkal küzdenek a német gyártók. Folynak az elbocsátások, a zűrzavar hatásai Magyarországra és régiójára is kihatnak, és már nálunk is munkahelyek vesznek el.