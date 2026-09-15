Elképesztő áron támad a BYD Németországban: már Berlin is megijedt a kínai autóktól – kongatják a vészharangot az európai szakértők

Az európai autóipar problémái messze túlmutatnak a kínai versenyen: a magas költségek, a kevésbé versenyképes termékek, a kínai kereslet visszaesése és Donald Trump kereskedelmi háborúja egyaránt rontja a vállalatok jövedelmezőségét. A BYD és egyéb kínai autómárkák rohamos európai térnyerését azonban már nem lehet figyelmen kívül hagyni, az európai gyártóknak pedig árat kell csökkenteniük, ha nem akarnak további piaci részesedést veszíteni – írta a Bloomberg.

A BYD Seal U DM-i jelenleg Európában és Németországban is a legnagyobb darabszámban értékesített plug-in hibrid modell / Fotó: gracethang2

A számok jól mutatják az erőviszonyok gyors változását. A Schmidt Automotive Research szerint a kínai márkák 2026 második negyedévében már a nyugat-európai autóeladások 10,7 százalékát szerezték meg. Két évvel korábban ugyanez az arány mindössze 3,4 százalék volt.

Harald Hendrikse, a Citigroup elemzője szerint megfelelő korlátozások nélkül a kínai gyártók részesedése 2035-re akár a 30 százalékot is elérheti az Európai Unióban.

Olyan árat mondott a BYD, amivel nehéz versenyezni

A Bloomberg egyik leglátványosabb példája a BYD Seal U DM-i. A konnektoros hibrid SUV Németországban a gyártói kedvezmények és az állami vásárlási ösztönzők figyelembevételével már 29 500 euróért, vagyis mintegy 34 ezer dollárért megvásárolható.

Ez jóval alacsonyabb a modell mintegy 45 ezer eurós listaáránál. Egy hasonló hajtáslánccal felszerelt Volkswagen Tiguan eközben több ezer euróval kerülhet többe.

A különbség már az értékesítési adatokban is megmutatkozik: a BYD Seal U DM-i jelenleg Európában és Németországban is a legnagyobb darabszámban értékesített plug-in hibrid modell.

A kínai gyártók ráadásul nem feltétlenül szorulnak dömpingárakra ahhoz, hogy olcsóbbak legyenek európai riválisaiknál. Kínában alacsonyabbak a munkaerőköltségek, a vállalatok hatalmas méretgazdaságossági előnyöket élveznek, és sok alkatrészt házon belül állítanak elő. A kínai autóipar emellett állami támogatásokból és a Bloomberg szerzője szerint alulértékelt jüanból is profitált.

Németország is keményebb fellépésre készülhet

A helyzet azért különösen érdekes, mert Németország hagyományosan a szabadkereskedelem egyik legerősebb európai támogatója volt. A német autógyártók jelentős kínai érdekeltségei miatt Berlin korábban kifejezetten óvatos volt a kereskedelmi korlátozásokkal. Ez azonban változhat. A német kormány a Bloomberg értesülése szerint átfogó intézkedéscsomagot készít a stratégiai iparágak védelmére. Ennek részeként a Kínából importált hibrid autókra kivetett vámok lehetőségét is vizsgálják.

Berlin Párizzsal együtt próbál közös európai álláspontot kialakítani az októberre tervezett kínai tárgyalások előtt.

Még a német autóipari szövetség, a VDA is felülvizsgálhatja korábbi, Kínával szemben engedékenyebb álláspontját. Ennek gazdasági oka is lehet. A német autók és autóalkatrészek Kínából érkező importja mostanra először meghaladta a Kínába irányuló német exportot. Vagyis a német gyártóknak már kevesebb vesztenivalójuk lehet egy Pekinggel kialakuló kereskedelmi konfliktusban.